Krajowy System Cyberbezpieczeństwa oznacza nowe obowiązki

Nowelizacja UKSC przewiduje również obowiązek zarządzania incydentami, w tym zgłaszania ich do właściwego CSIRT w ściśle określonych terminach. System raportowania ma być wieloetapowy (wczesne ostrzeżenie o incydencie, zgłoszenie incydentu, sprawozdanie okresowe z obsługi incydentu).

Spójny proces reagowania

Dla podmiotów objętych różnymi wymaganiami w zakresie zarządzania incydentami na gruncie RODO i UKSC, a nawet specyficznych ustaleń umownych z kontrahentami, szczególnie istotne będzie opracowanie spójnych procesów wewnętrznych reagowania oraz obsługi incydentów i naruszeń, zarówno z punktu widzenia tzw. twardego security, czyli technicznej odpowiedzi na incydent, jak również z punktu widzenia compliance, pozyskania odpowiednich dowodów na realizację wymagań, spełnienia obowiązków raportowych, obowiązków informacyjnych oraz odpowiedniej komunikacji. Dodatkowo istotnym elementem będzie wykorzystanie w praktyce wniosków po zakończonej obsłudze incydentu (tzw. lessons learned) i przeprowadzenie szeregu działań naprawczych mających na celu wyeliminowanie występowania tego typu incydentów w przyszłości.

Kolejnym istotnym elementem nowelizacji UKSC będzie wzmocnienie odpowiedzialności organów zarządzających. Kierownictwo podmiotu ma być bezpośrednio zaangażowane w nadzór nad systemem zarządzania cyberbezpieczeństwem, w tym zatwierdzanie polityk oraz monitorowanie ich realizacji. Oznacza to, że cyberbezpieczeństwo przestanie być wyłącznie odpowiedzialnością osób obsługujących IT – staje się zagadnieniem zarządczym i strategicznym.

Poważne sankcje

Choć przez pierwsze dwa lata przewidziano okres przejściowy, w którym za brak realizacji części obowiązków nie będzie można nakładać administracyjnych kar pieniężnych, docelowy model sankcyjny jest bardzo restrykcyjny – kary za brak realizacji obowiązków wynikających z nowelizowanej UKSC, w zależności od wagi naruszenia, będą mogły sięgać wielomilionowych kwot. Nowelizacja UKSC przewiduje również indywidualną odpowiedzialność osób zarządzających podmiotem, dzięki czemu przewiduje się większe zaangażowanie najwyższego kierownictwa w zarządzanie cyberbezpieczeństwem wewnątrz organizacji.

Okres przejściowy nie powinien być traktowany jako „czas bezczynności”, lecz jako okazja do uporządkowania procesów i dokumentacji. Jak rozpocząć przygotowania? Przede wszystkim należy przeprowadzić analizę statusu podmiotu – czy podmiot może zostać uznany za kluczowy lub ważny – oraz złożyć wniosek o wpis do rejestru. Następnie wymagane będzie przeprowadzenie mapowania istniejących regulacji na wymagania nowelizowanej UKSC oraz identyfikacja powiązanych ze sobą obowiązków wynikających m.in. z RODO, wytycznych sektorowych czy też ustaleń umownych. Konieczne będzie również przeprowadzenie analizy luk (gap analysis), czyli oceny zgodności aktualnych rozwiązań z projektowanymi wymogami, a także opracowanie i realizacja planu wdrożenia nowych wymagań.

Oczekiwanie na TK

Poza złożeniem podpisu pod ustawą, Prezydent RP podjął jednocześnie decyzję o skierowaniu ustawy do kontroli następczej przez Trybunał Konstytucyjny.