Prowizja pośrednika jako element ceny. Przełomowy wyrok TSUE

Wyrok dotyczył holenderskiego przewoźnika KLM i zwrotu ceny biletu lotniczego, mimo to wprowadza on nową interpretację zasad zwrotu kosztów, która może mieć doniosłe konsekwencje dla tysięcy polskich firm – zwłaszcza tych działających w oparciu o współpracę z pośrednikami.

Wyrok TSUE z 15 stycznia 2026 r. (sprawa C-45/24) dotyczył praw pasażerów lotniczych, ale sformułowana w nim ogólna teza może otworzyć dyskusję wykraczającą poza branżę lotniczą. Czy prowizja pobrana przez pośrednika powinna być objęta zwrotem w przypadku anulowania transakcji? Czy sądy zaczną stosować podobną logikę do e-commerce i sprzedaży przez platformy typu Allegro czy Amazon?