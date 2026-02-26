Rzeczpospolita
Prowizja pośrednika jako element ceny. Przełomowy wyrok TSUE

Rozliczenia zwrotów mogą stać się bardziej kosztowne dla firm korzystających z sieci pośredników. Orzeczenie TSUE pokazuje, że odpowiedzialność za elementy ceny może być szersza, niż dotąd zakładano.

Publikacja: 26.02.2026 14:23

Prowizja pośrednika jako element ceny. Przełomowy wyrok TSUE

Foto: Adobe Stock

Robert Nogacki

Wyrok dotyczył holenderskiego przewoźnika KLM i zwrotu ceny biletu lotniczego, mimo to wprowadza on nową interpretację zasad zwrotu kosztów, która może mieć doniosłe konsekwencje dla tysięcy polskich firm – zwłaszcza tych działających w oparciu o współpracę z pośrednikami.

Wyrok TSUE z 15 stycznia 2026 r. (sprawa C-45/24) dotyczył praw pasażerów lotniczych, ale sformułowana w nim ogólna teza może otworzyć dyskusję wykraczającą poza branżę lotniczą. Czy prowizja pobrana przez pośrednika powinna być objęta zwrotem w przypadku anulowania transakcji? Czy sądy zaczną stosować podobną logikę do e-commerce i sprzedaży przez platformy typu Allegro czy Amazon?

