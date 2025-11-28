Reklama
Więcej czasu na reegzekucję – ważna uchwała Sądu Najwyższego

Jeśli bieg przedawnienia roszczenia stwierdzonego prawomocnym orzeczeniem sądu rozpoczął się w 2019 roku, to wierzyciel może złożyć wniosek egzekucyjny jeszcze do końca tego roku.

Publikacja: 28.11.2025 04:30

Foto: Adobe Stock

Jakub Szmelcer

Sąd Najwyższy, w uchwale z 23 października 2025 r., rozstrzygnął wątpliwość pojawiającą się po nowelizacji Kodeksu cywilnego dotyczącą upływu terminu przedawnienia roszczeń stwierdzonych prawomocnym orzeczeniem sądu – na korzyść wierzycieli rozważających ponowne wszczęcie poprzednio umorzonej egzekucji.

Zgodnie z przepisem art. 125 § 1 Kodeksu cywilnego roszczenie stwierdzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub innego organu powołanego do rozpoznawania spraw danego rodzaju przedawnia się z upływem sześciu lat. W przepisie tym chodzi przede wszystkim o roszczenia wynikające z tytułów wykonawczych, również te, wobec których były już prowadzone wcześniej umorzone jako bezskuteczne, postępowania egzekucyjne.

