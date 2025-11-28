Kluczowe zmiany w opakowaniach. Co to oznacza dla firm?

12 sierpnia 2026 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dalej: PPWR), które fundamentalnie zmieni zasady gry na rynku opakowań. Zastąpi ono przestarzałe przepisy z lat 90. ubiegłego wieku i wprowadzi wymogi, które dla polskich przedsiębiorców oznaczają prawdziwą rewolucję – od projektowania opakowań, przez nowe procedury zgodności, aż po zmienione systemy opłat i odpowiedzialności.

Mimo że PPWR będzie bezpośrednio stosowany, niektóre regulacje wymagają doprecyzowania przepisami prawa krajowego. Trwają prace nad projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (numer z wykazu: UC100), która ma ustalać zasady dotyczące m.in. wysokości opłat i sankcji w razie niezgodności.