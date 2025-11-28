Reklama
Kluczowe zmiany w opakowaniach. Co to oznacza dla firm?

Firmy, które nie zweryfikują swoich opakowań na czas, mogą być zmuszone do nagłych i kosztownych zmian dostawców lub wprowadzenia nowych projektów opakowań.

Publikacja: 28.11.2025 05:50

Foto: Adobe Stock

Mateusz Leźnicki, Agata Matysiak

SPIS TREŚCI

  1. Kto musi przygotować się na zmiany ws. projektowania opakowań?
  2. Dokumentacja i procedury – nowy poziom biurokracji ws. projektowania opakowań
  3. Substancje niebezpieczne w opakowaniach– nowe limity, które mogą zaskoczyć
  4. Recyklowalność opakowań– nie tylko trend, ale obowiązek prawny
  5. Recyklat – składnik, który zmieni koszty
  6. Niektóre opakowania znikną z rynku
  7. Systemy kaucyjne – nowa rzeczywistość dla branży napojów
  8. Ponowne użycie – inwestycje w systemy zwrotne
  9. Etykietowanie opakowań– nowe wymogi, nowe koszty
  10. Nowy system opłat za opakowania – więcej zapłacą ci, którzy wybierają mniej ekologiczne opcje
  11. Złożoność wymaga przemyślanej strategii ws. projektowania opakowań
  12. Projektowanie opakowań - okno możliwości się zamyka

12 sierpnia 2026 roku wejdzie w życie rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady 2025/40 w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (dalej: PPWR), które fundamentalnie zmieni zasady gry na rynku opakowań. Zastąpi ono przestarzałe przepisy z lat 90. ubiegłego wieku i wprowadzi wymogi, które dla polskich przedsiębiorców oznaczają prawdziwą rewolucję – od projektowania opakowań, przez nowe procedury zgodności, aż po zmienione systemy opłat i odpowiedzialności.

Mimo że PPWR będzie bezpośrednio stosowany, niektóre regulacje wymagają doprecyzowania przepisami prawa krajowego. Trwają prace nad projektem ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (numer z wykazu: UC100), która ma ustalać zasady dotyczące m.in. wysokości opłat i sankcji w razie niezgodności.

