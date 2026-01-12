Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Jawność danych w cenach transferowych wchodzi na nowy poziom

Informacje z KSeF i z ewidencji księgowej JPK_CIT dadzą organom podatkowym pełniejsze i bardziej aktualne dane, które mogą istotnie wzmocnić ich zdolność identyfikacji ryzyka i oceny rynkowości transakcji kontrolowanych.

Publikacja: 12.01.2026 05:10

Jawność danych w cenach transferowych wchodzi na nowy poziom

Jawność danych w cenach transferowych wchodzi na nowy poziom

Foto: Adobe Stock

Natalia Rutkowska, Magdalena Karwowska

SPIS TREŚCI

  1. KSeF i JPK_CIT – zwiększona jawność danych
  2. Jawność korekt cen transferowych
  3. KSeF i JPK_CIT – musi być spójność dokumentów
  4. Nowe możliwości analiz porównawczych
  5. KSeF i JPK_CIT – pełna przejrzystość danych finansowych
  6. Standaryzacja danych finansowych i podatkowych 
  7. KSeF i JPK_CIT – identyfikacja obszarów ryzyka
  8. Weryfikacja cen transferowych – metoda PCN
  9. Zdaniem autorki

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz nowej struktury raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatku dochodowego od osób prawnych (JPK_CIT) oznacza, że administracja skarbowa uzyska dostęp do znacznie szerszego i bardziej szczegółowego zestawu danych finansowych w formie cyfrowej.

Cyfrowe połączenie danych z faktur, ksiąg rachunkowych i formularzy TPR tworzy zintegrowany obraz działalności przedsiębiorstw, w którym każda transakcja z podmiotem powiązanym staje się widoczna dla organów podatkowych. Taki poziom szczegółowości oznacza istotne zwiększenie przejrzystości rozliczeń, co dla podmiotów przeprowadzających transakcje z podmiotami powiązanymi oznacza konieczność dbania o wysoką jakość dokumentacji cen transferowych. Organy podatkowe nie będą bowiem opierały się wyłącznie na danych z formularzy TPR, a informacje o transakcjach kontrolowanych będą mogły pozyskiwać także z innych źródeł, w tym z nowych narzędzi raportowych, jak KSeF oraz JPK_CIT, co znacząco zwiększy możliwości analityczne administracji.

Pozostało jeszcze 94% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Reklama
Rozliczanie korekt cen transferowych w VAT po wyroku TSUE w sprawie Arcomet
Ceny transferowe
Rozliczanie korekt cen transferowych w VAT po wyroku TSUE w sprawie Arcomet
Korekty rentowności a VAT – konsekwencje wyroku TSUE
Ceny transferowe
Korekty rentowności a VAT – konsekwencje wyroku TSUE
Restrukturyzacja ma wpływ na ceny transferowe
Ceny transferowe
Restrukturyzacja ma wpływ na ceny transferowe
Powiązania oparte na faktycznym wpływie: kluczowe wyzwanie w dokumentacji cen transferowych
Ceny transferowe
Powiązania oparte na faktycznym wpływie: kluczowe wyzwanie w dokumentacji cen transferowych
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż rocznika 2025. Samochody dostawcze FORD PRO już od 64 900 zł
Advertisement
Sądy i organy podatkowe coraz częściej powołują się na wytyczne OECD
Ceny transferowe
Sądy i organy podatkowe coraz częściej powołują się na wytyczne OECD
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Materiał Promocyjny
Wyprzedaż w salonach Jeep®! Tylko teraz Jeep Avenger z korzyścią do 30 000 zł!
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie