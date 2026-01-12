Jawność danych w cenach transferowych wchodzi na nowy poziom

Wprowadzenie Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) oraz nowej struktury raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla podatku dochodowego od osób prawnych (JPK_CIT) oznacza, że administracja skarbowa uzyska dostęp do znacznie szerszego i bardziej szczegółowego zestawu danych finansowych w formie cyfrowej.

Cyfrowe połączenie danych z faktur, ksiąg rachunkowych i formularzy TPR tworzy zintegrowany obraz działalności przedsiębiorstw, w którym każda transakcja z podmiotem powiązanym staje się widoczna dla organów podatkowych. Taki poziom szczegółowości oznacza istotne zwiększenie przejrzystości rozliczeń, co dla podmiotów przeprowadzających transakcje z podmiotami powiązanymi oznacza konieczność dbania o wysoką jakość dokumentacji cen transferowych. Organy podatkowe nie będą bowiem opierały się wyłącznie na danych z formularzy TPR, a informacje o transakcjach kontrolowanych będą mogły pozyskiwać także z innych źródeł, w tym z nowych narzędzi raportowych, jak KSeF oraz JPK_CIT, co znacząco zwiększy możliwości analityczne administracji.