Nadchodzi czas rozliczeń władz spółek
Absolutorium to uchwała walnego zgromadzenia, która ocenia, czy członkowie organów spółki (m.in. zarządu, rady nadzorczej) należycie wykonywali swoje obowiązki w danym roku obrotowym. Jest ona podejmowana oddzielnie dla każdego członka organu. Przyjęcie uchwały w praktyce formalnie „zatwierdza” sposób sprawowania funkcji przez członka zarządu. Może jednak utrudnić późniejsze dochodzenie przez spółkę roszczeń za znane jej nieprawidłowości. Nie wyłącza natomiast odpowiedzialności w każdym wypadku. Nieudzielenie absolutorium jest z kolei wyraźnym sygnałem braku zaufania. Chociaż nie powoduje automatycznego odwołania, daje do tego podstawę i wzmacnia pozycję spółki przy dochodzeniu roszczeń.
Kwestia absolutoriów, pozornie techniczna i rutynowa, okazuje się pełna niuansów prawnych i praktycznych. Piszemy o tym w „Tygodniku Przedsiębiorców”. Wyjaśniamy ponadto, czy spółki po zmianie przepisów nadal muszą publikować ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, kiedy trzeba zwrócić zaliczki na dywidendę, jak rozpoznać sygnały, że firmie grozi upadłość i jakie podjąć kroki zaradcze. Wskazujemy na wyzwania prawne i księgowe dla fundacji rodzinnych w 2026 roku, omawiamy orzeczenia w sprawach gospodarczych.
Zapraszam do lektury.
