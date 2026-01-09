Absolutorium to uchwała walnego zgromadzenia, która ocenia, czy członkowie organów spółki (m.in. zarządu, rady nadzorczej) należycie wykonywali swoje obowiązki w danym roku obrotowym. Jest ona podejmowana oddzielnie dla każdego członka organu. Przyjęcie uchwały w praktyce formalnie „zatwierdza” sposób sprawowania funkcji przez członka zarządu. Może jednak utrudnić późniejsze dochodzenie przez spółkę roszczeń za znane jej nieprawidłowości. Nie wyłącza natomiast odpowiedzialności w każdym wypadku. Nieudzielenie absolutorium jest z kolei wyraźnym sygnałem braku zaufania. Chociaż nie powoduje automatycznego odwołania, daje do tego podstawę i wzmacnia pozycję spółki przy dochodzeniu roszczeń.

