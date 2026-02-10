Reklama
Spółdzielnie mieszkaniowe: osoby prawne bez prawa głosu w wyborach

Mała nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych wykluczyła osoby prawne z głosowań przy wyborze i odwoływaniu członków rad nadzorczych oraz członków zarządu.

Publikacja: 10.02.2026 05:10

Osoby prawne bez prawa głosu w wyborach członków rad nadzorczych i członków zarządu spółdzielni mieszkaniowej

Foto: Adobe Stock

Piotr Pałka

Nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie 28 stycznia br., wykluczyła, moim zdaniem w wyniku błędu ustawodawcy, osoby prawne z możliwości głosowania w sprawie wyboru i odwoływania członków rady nadzorczej oraz członków zarządu spółdzielni mieszkaniowych. Tym samym osoby prawne będące członkami spółdzielni nigdy nie będą mogły wykonywać swoich praw jako członkowie spółdzielni mieszkaniowej w głosowaniach, których przedmiotem jest wybór członków najważniejszych organów spółdzielni mieszkaniowej. Warto tu zaznaczyć, że osoby prawne są często członkami spółdzielni, na co pozwala art. 3 ust. 3 i nast. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych. Zgodnie z przepisami członkiem spółdzielni mieszkaniowej może być np. spółka z o.o.

