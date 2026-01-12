Od zeszłego roku część przedsiębiorców może wybrać rozliczanie podatku dochodowego metodą kasową. Kasowy PIT daje możliwość płacenia podatku dochodowego od osób fizycznych dopiero po otrzymaniu zapłaty od kontrahenta, a więc podatnicy, którzy korzystają z tego rozwiązania, nie muszą płacić podatku w momencie wykonania usługi, wydania towaru lub wystawienia faktury. Kasowy PIT jest dobrowolną formą rozliczeń, którą podatnik wybiera, składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Na złożenie oświadczenia jest jeszcze czas. Dla podatników, którzy już prowadzą działalność gospodarczą, termin upływa 20 lutego, a jeśli planują rozpocząć działalność w trakcie roku – 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu rozpoczęcia działalności gospodarczej. Jednym z warunków umożliwiających kasowe rozliczanie PIT jest osiągnięcie w roku poprzedzającym rok podatkowy przychodów nie wyższych niż określony limit. Limit ten w ubiegłym roku wynosił 1 mln zł, natomiast od 1 stycznia br. wzrósł dwukrotnie do 2 mln zł. Zmiana ta zwiększa grupę podatników, którzy mogą korzystać z kasowego PIT, o ponad 150 tys. małych firm.

W dzisiejszym numerze piszemy o innej zmianie dotyczącej małych firm. Chodzi o nowe przepisy dotyczące prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Zmiany te dotyczą m.in. formy prowadzenia podatkowej księgi (obowiązkowa cyfryzacja), wprowadzenia nowych kolumn, które mają zapewnić spójność zapisów w księdze z Krajowym Systemem e-Faktur, a także dowodów księgowych, na podstawie których ujmuje się wydatek w księdze (nie można już dokumentować kosztów paragonem bez NIP nabywcy). Szczegóły w artykule pt. "Podatkowa księga przychodów i rozchodów – co się zmieniło".

