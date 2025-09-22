Ustawa z 5 sierpnia br., która wprowadza obowiązkowy Krajowy System e-Faktur została uchwalona i ogłoszona w Dzienniku Ustaw. Przepisy są, więc kto jeszcze odkładał przygotowania do wdrożenia systemu na później, ten powinien jak najszybciej się tym zająć i podjąć działania, zwłaszcza że Ministerstwo Finansów konsekwentnie twierdzi, że termin wejścia w życie obowiązku wystawiania faktur w KSeF już się nie zmieni. A to oznacza, że to już ostatni dzwonek, żeby przygotować się na nowe wyzwania: dostosować systemy informatyczne, wypracować nowe procedury obiegu dokumentów i odbyć szkolenia.

Reklama Reklama

Z badań przeprowadzanych wśród księgowych wynika, że wśród wyzwań, jakie stoją przed nimi w najbliższym czasie, najwięcej obaw budzi właśnie KSeF. Obawy dotyczą przede wszystkim chaosu organizacyjnego, informacyjnego, technicznego i komunikacyjnego oraz jego konsekwencji (np. wycieku danych). Postaramy się te wątpliwości wyjaśniać i co tydzień publikować materiały dotyczące KSeF. Zajmiemy się m.in.: problematyką przesyłania i odbierania faktur ustrukturyzowanych oraz wysyłania ich poza KSeF (np. klientom indywidualnym), duplikatami faktur, załącznikami do faktur, trybem offline24, fakturami VAT-RR, fakturami wystawianymi za pomocą kas rejestrujących, rozliczaniem faktur korygujących, wizualizacją i przechowywaniem faktur w KSeF czy zagadnieniem integracji KSeF z systemami ERP i księgowymi. Dziś zaczynamy od wyjaśnienia kto i kiedy ma obowiązek dołączyć do systemu w artykule pt. „Krajowy System e-Faktur – od kiedy i dla kogo”.

Zapraszam do lektury Tygodnika Podatników.