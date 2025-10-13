Jak inwestować środki przez fundację rodzinną i nie zapłacić podatku

Jednym z głównych celów fundacji rodzinnej, wyrażonym również w ustawie o fundacji rodzinnej jest zarządzanie mieniem zarówno wniesionym do niej, jak i pozyskanym w czasie jej funkcjonowania. Na etapie tworzenie tej nowatorskiej na gruncie polskim, a funkcjonującej od dekad w takich krajach jak Austria, Niemcy czy Lichtenstain instytucji, umożliwiającej budowanie i rozwijanie międzypokoleniowych przedsiębiorstw rodzinnych, rozważano różne aktywności gospodarcze mające za cel pomnażanie majątku. Finalnie w art. 5 ustawy o fundacji rodzinnej został zawarty zamknięty katalog przejawów działalności, jakie może podjąć fundacja rodzinna, tak aby nie tylko spełniać założenia ustawowe, ale również korzystać z preferencji podatkowej w postaci zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych.