Zakupy online stały się w ostatnich latach powszechne. Kupujemy niemal wszyscy i niemal wszystko. Coraz więcej osób widzi więc możliwość zarobienia na internetowym handlu albo chociażby szansę na pozbycie się rzeczy niechcianych, które przestały być potrzebne. Wykorzystywane są do tego popularne portale takie jak np. Allegro, Vinted czy olx. Trzeba sobie jednak zdawać sprawę z tego, że taka działalność może po stronie sprzedającego skutkować obowiązkiem rozliczenia VAT i PIT, a po stronie kupującego koniecznością zapłaty PCC. I nie ma co się łudzić, że fiskus się nie dowie o sprzedaży w sieci i że podatku da się uniknąć. Dowie się. A to wszystko za sprawą unijnej dyrektywy DAC7, która wprowadza mechanizmy służące do walki z szarą strefą w internecie oraz zapobiegające nadużyciom podatkowym. Nakłada ona na operatorów platform obowiązek gromadzenia i przekazywania informacji dotyczących sprzedawców dokonujących za pośrednictwem platform sprzedaży towarów, osobistego świadczenia usług, udostępnienia nieruchomości lub ich części czy środków transportu. Chodzi o informacje o tych sprzedających, którzy w danym roku przeprowadzili przynajmniej 30 transakcji albo dokonali ich mniej, ale ich kwota przekroczyła równowartość 2000 euro. Dane, które otrzymuje fiskus, są dość ogólne, ale pozwalają wytypować podatników, których rozliczenia podatkowe powinny być sprawdzone.

Reklama Reklama

W dzisiejszym dodatku piszemy o tym, jakie informacje muszą być przekazywane organom podatkowym, w jaki sposób fiskus może je wykorzystać, czy trzeba płacić podatek od sprzedaży przez internet używanych zabawek czy ubrań, kiedy mamy do czynienia ze sprzedażą prywatną, a kiedy z komercyjną, jakie są konsekwencje nieprawidłowo wykazanej sprzedaży, czy sprzedaż prywatna, która nastąpiła przed upływem pół roku od nabycia, jest opodatkowana PIT, a także na czym polega działalność nierejestrowana (Sprzedaż w sieci nie zawsze z podatkiem).

Zapraszam do lektury.