Odsetki są kosztem, jeśli kredyt jest na firmowe cele

Przedsiębiorca może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów odsetki od kredytu przeznaczonego na potrzeby działalności gospodarczej. Interpretacje fiskusa są pozytywne.

Publikacja: 08.12.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

SPIS TREŚCI

  1. Wziąłem roczny kredyt na pokrycie firmowych bieżących wydatków. Czy odsetki mogę zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?
  2. Podpisałem umowę na kredyt prywatny, jednak otrzymane pieniądze wydałem na cele firmowe. Czy mogę rozliczyć odsetki w kosztach PIT?
  3. Wspólnie z żoną wziąłem kredyt. Pieniądze wydałem na firmowe potrzeby. Czy fiskus zaakceptuje rozliczenie odsetek, które spłacam razem z żoną, w podatkowych kosztach mojej firmy?
  4. Prowadzę działalność w mieszkaniu. Na firmę przeznaczyłem jego część, wyliczyłem, że jest to 30 proc. Lokal kupiłem na kredyt, teraz go spłacam. Wiem, że mieszkania nie można amortyzować i rozliczać odpisów. Ale czy mogę zaliczyć do kosztów odsetki od kredytu?
  5. Czy fiskus zgadza się na rozliczanie w kosztach odsetek od kredytu na lokal, w którym przedsiębiorca prowadzi działalność i jednocześnie mieszka?
  6. Część mieszkania wykorzystuję na prowadzenie działalności. Spłacam kredyt na jego zakup. Jaki procent odsetek mogę zaliczyć do kosztów?
  7. Prowadzę firmę w domu. Na jego zakup zaciągnąłem kredyt. Czy mogę zaliczyć do kosztów odsetki, jeśli nie mam pomieszczenia wydzielonego na działalność (prowadzę ją w różnych miejscach)?
  8. Prowadzę działalność w domu. Czy skarbówka zgodzi się na rozliczenie odsetek od kredytu zaciągniętego na jego zakup, jeśli nie wprowadziłem nieruchomości do ewidencji środków trwałych?
  9. Mam firmę, rozliczam w niej też dochody z najmu kilku mieszkań. Kupiłem teraz nowe mieszkanie, które też zamierzam wynajmować. Zapłaciłem za nie pieniędzmi z kredytu. Czy odsetki są firmowym kosztem?

Na bieżące wydatki, inwestycje, spłatę zobowiązań. Banki oferują różnego rodzaju kredyty, a wielu przedsiębiorców chętnie z nich korzysta. Czy wydatki na ich spłatę mogą rozliczyć w kosztach PIT? Część kapitałowa raty nie jest kosztem, do kosztów można natomiast zaliczyć odsetki. Rozliczamy je w różny sposób, w zależności od celu kredytu. Jeśli jest przeznaczony na bieżącą działalność, to odsetki są kosztem w momencie zapłaty. Jeśli na środek trwały, to odsetki naliczone do dnia oddania go do użytkowania zwiększają jego wartość początkową i są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dniu oddania środka trwałego do użytkowania stanowią podatkowe koszty w momencie zapłaty.

