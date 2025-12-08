Odsetki są kosztem, jeśli kredyt jest na firmowe cele

Na bieżące wydatki, inwestycje, spłatę zobowiązań. Banki oferują różnego rodzaju kredyty, a wielu przedsiębiorców chętnie z nich korzysta. Czy wydatki na ich spłatę mogą rozliczyć w kosztach PIT? Część kapitałowa raty nie jest kosztem, do kosztów można natomiast zaliczyć odsetki. Rozliczamy je w różny sposób, w zależności od celu kredytu. Jeśli jest przeznaczony na bieżącą działalność, to odsetki są kosztem w momencie zapłaty. Jeśli na środek trwały, to odsetki naliczone do dnia oddania go do użytkowania zwiększają jego wartość początkową i są zaliczane do kosztów uzyskania przychodów poprzez odpisy amortyzacyjne. Natomiast odsetki naliczone i zapłacone po dniu oddania środka trwałego do użytkowania stanowią podatkowe koszty w momencie zapłaty.