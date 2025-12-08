Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Julita Karaś-Gasparska: Estoński CIT na razie bez zmian

Katalog ukrytych zysków budzi wątpliwości podatników estońskiego CIT i często staje się przedmiotem sporów z fiskusem. Planowane zmiany w tym zakresie, wbrew wcześniejszym zapowiedziom, nie wejdą w życie 1 stycznia 2026 r.

Publikacja: 08.12.2025 06:00

Estoński CIT na razie bez zmian

Estoński CIT na razie bez zmian

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) podlega m.in. dochód ustalony jako ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych. Jednym z rodzajów takich ukrytych zysków, który został wymieniony w ustawowym katalogu, są kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek. Na temat ukrytych zysków pisaliśmy wielokrotnie, a w dzisiejszym numerze omawiamy wyrok, w którym sąd administracyjny rozstrzygnął, czy takim ukrytym zyskiem jest pożyczka udzielona przez spółkę podmiotowi powiązanemu z nią osobowo poprzez wspólnych wspólników. Sąd nie uwzględnił twierdzeń podatnika, że dla oceny uznania pożyczki za ukryty zysk kluczowe jest powiązanie tej pożyczki z prawem do udziału w zysku i orzekł, że świadczenia stanowią ukryte zyski, jeżeli wpisują się w ustawowy katalog, niezależnie od towarzyszących im okoliczności (Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu stanowi ukryty zysk).

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Czy fundacja rodzinna musi zapłacić podatek od otrzymanej dywidendy?
CIT - Rozliczenia
Dywidendy dla fundacji rodzinnej – kiedy z podatkiem, kiedy bez
Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej
CIT - Rozliczenia
Czy warto przekazać nieruchomość do fundacji rodzinnej
Dywidenda rzeczowa dla fundacji rodzinnej jest zwolniona z CIT
CIT - Rozliczenia
Dywidenda rzeczowa dla fundacji rodzinnej jest zwolniona z CIT
Fiskus nie dostanie CIT od zagranicznej firmy, która zatrudnia w Polsce zdalnych pracowników na home
CIT - Rozliczenia
Fiskus nie dostanie CIT od zagranicznej firmy, która zatrudnia w Polsce zdalnych pracowników na home office
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Materiał Promocyjny
Startupy poszukiwane — dołącz do Platform startowych w Polsce Wschodniej i zyskaj nowe możliwości!
Ukryte zyski – konsekwencje podatkowe dla fundacji i beneficjentów
CIT - Rozliczenia
Ukryte zyski – konsekwencje podatkowe dla fundacji i beneficjentów
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Materiał Promocyjny
Jak rozwiązać problem rosnącej góry ubrań
Reklama
Reklama
e-Wydanie