Julita Karaś-Gasparska: Estoński CIT na razie bez zmian

Opodatkowaniu ryczałtem od dochodów spółek (estońskim CIT) podlega m.in. dochód ustalony jako ukryte zyski w postaci świadczeń pieniężnych, niepieniężnych, odpłatnych, nieodpłatnych lub częściowo odpłatnych, wykonanych na rzecz udziałowców, akcjonariuszy, wspólników lub na rzecz podmiotów bezpośrednio albo pośrednio z nimi powiązanych. Jednym z rodzajów takich ukrytych zysków, który został wymieniony w ustawowym katalogu, są kwoty pożyczek udzielonych przez spółkę udziałowcowi, akcjonariuszowi lub wspólnikowi wraz z odsetkami, prowizjami, wynagrodzeniami i opłatami od tych pożyczek. Na temat ukrytych zysków pisaliśmy wielokrotnie, a w dzisiejszym numerze omawiamy wyrok, w którym sąd administracyjny rozstrzygnął, czy takim ukrytym zyskiem jest pożyczka udzielona przez spółkę podmiotowi powiązanemu z nią osobowo poprzez wspólnych wspólników. Sąd nie uwzględnił twierdzeń podatnika, że dla oceny uznania pożyczki za ukryty zysk kluczowe jest powiązanie tej pożyczki z prawem do udziału w zysku i orzekł, że świadczenia stanowią ukryte zyski, jeżeli wpisują się w ustawowy katalog, niezależnie od towarzyszących im okoliczności (Pożyczka udzielona podmiotowi powiązanemu stanowi ukryty zysk).