Odpowiedzialność karna skarbowa w spółkach – kto naprawdę odpowiada

Osobowość prawna nie chroni nikogo przed odpowiedzialnością, a realną ochronę mogą dać jedynie właściwie ukształtowane obowiązki, procedury oraz dowody na to, kto faktycznie podejmował decyzje w danym obszarze.

Publikacja: 08.12.2025 05:10

Marzena Kidacka, Gabriela Paterek

SPIS TREŚCI

  1. Kto i za co może ponosić odpowiedzialność karną skarbową?
  2. Jakie osoby w spółkach mogą więc potencjalnie ponosić odpowiedzialność karną skarbową?
  3. Za jakie czyny można ponosić odpowiedzialność karną skarbową?
  4. Jak ustalić, kto w praktyce ponosi odpowiedzialność karną skarbową?
  5. Które dowody są kluczowe w ustalaniu odpowiedzialności karnoskarbowej?
  6. Co wynika z praktyki? Kto faktycznie ponosi odpowiedzialność karną skarbową?
  7. Odpowiedzialność za obowiązki płatnika (zaliczki PIT pracowników)
  8. Jak uniknąć odpowiedzialności karnej skarbowej? Czy da się ograniczyć ryzyko?
  9. Na czym polega czynny żal? Jak z niego skorzystać?
  10. Czy skorygowanie deklaracji może uchronić przed odpowiedzialnością karną skarbową?
  11. Jakie są praktyczne rekomendacje dla spółek, które pozwolą ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej?
  12. W których obszarach da się ograniczyć ryzyko odpowiedzialności karnoskarbowej?

Wiele osób prowadzących działalność w formie spółki kapitałowej wychodzi z założenia, że osobowość prawna jest dla nich swoistą „tarczą ochronną”. To częsty mit, bowiem w przypadku odpowiedzialności karnej skarbowej nie odpowiada spółka, lecz konkretne osoby fizyczne. Organy ścigania zawsze poszukują tego, kto faktycznie odpowiadał za wykonanie obowiązków podatkowych, a nie podmiotu, w którego imieniu ta osoba działała.

W praktyce więc, nawet jeśli spółka jest formalnym podatnikiem czy płatnikiem, to potencjalne konsekwencje karne ponoszą osoby fizyczne – przede wszystkim członkowie zarządu, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, a czasem także inne osoby odpowiedzialne za obszar podatkowo księgowy. To właśnie na styku zarząd – księgowość najczęściej dochodzi do sporów o to, kto rzeczywiście ponosi odpowiedzialność: czy to prezes, który z natury pełni funkcję kierowniczą, czy główna księgowa, która faktycznie sporządza deklaracje i nadzoruje rozliczenia.

