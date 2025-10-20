Rzeczpospolita
Czy kodeks karny skarbowy to cichy wróg przedsiębiorcy?

Postępowanie karne skarbowe wiąże się z wieloma zagrożeniami dla przedsiębiorcy. Aby zmniejszyć ryzyka, warto wprowadzić procedury podatkowe, przeprowadzać audyty, prowadzić szkolenia dla zarządu i pracowników i szybko reagować na błędy.

Publikacja: 20.10.2025 05:10

Foto: Fotorzepa / Rafał Guz

Dominika Kasińska, Julia Cebula

SPIS TREŚCI

  1. Co grozi za przestępstwa i wykroczenia skarbowe?
  2. Czy aby sprawca został ukarany, jego czyn musi być zawiniony?
  3. Najczęstsze błędy przedsiębiorców, które mogą skutkować odpowiedzialnością na podstawie k.k.s?
  4. Dlaczego ww. czyny mogą mieć poważne skutki?
  5. Jakie mogą być konsekwencje popełnienia czynów sankcjonowanych w k.k.s.?
  6. Jak się zabezpieczyć przed odpowiedzialnością?

Odpowiedzialność karna skarbowa nie jest tym samym co odpowiedzialność podatkowa. Nałożenie kary, np. grzywny lub pozbawienia wolności, nie zwalnia z obowiązku zapłaty należnego podatku.

Mogą zdarzyć się przypadki, w których równolegle z postępowaniem podatkowym wszczynane jest postępowanie karne skarbowe. Może również dojść do sytuacji, w której oba postępowania toczą się niezależnie od siebie, tj. organy ścigania uznają, że w danym stanie faktycznym doszło do popełnienia czynu zabronionego, a organy podatkowe nie stwierdzą żadnych nieprawidłowości na gruncie ustaw podatkowych (takie sytuacje to rzadkość). Jest też trzecia możliwość – postępowanie podatkowe może być prowadzone wobec podatnika, który w świetle przepisów kodeksu karnego skarbowego nie popełnił czynu zabronionego (bo np. nie można przypisać mu winy lub działał nieumyślnie).

