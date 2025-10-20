Prawo gospodarcze

Czy gmina, która inwestuje w tanie mieszkania działa jak podatnik VAT? Samorząd, który wnosi aportem działki do spółki powołanej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, realizuje swoje zadania i nie rozlicza VAT. Stan faktyczny: Spór został zainicjowany wnioskiem o interpretację indywidualną. Gmina wyjaśniła w nim, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. A jej wątpliwości miały związek z wejściem w życie nowych regulacji wspierających rozwój mieszkalnictwa, które tworzą korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Samorządowcy przypomnieli, że dzięki tym przepisom pojawiła się m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM). Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin realizujących inwestycje mieszkaniowe. Jak zauważono we wniosku, SIM to spółki, które przede wszystkim zajmują się budowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Gmina wyjaśniła, że jej rada dała możliwość przystąpienia do SIM oraz zezwoliła na utworzenie takiej spółki. W ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie mieszkań. Gmina tłumaczyła, że planuje wnieść do spółki aportem działki. Zaznaczyła, że nie miała przy ich nabyciu prawa do odliczenia VAT. A chciała się upewnić czy od planowanego aport będzie trzeba rozliczyć VAT. Ku ich zaskoczeniu fiskus nie tylko uznał, że z tytułu wniesienia działek w formie aportu do spółki, gmina będzie występowała w roli podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Odmówił jej też zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Samorządowcy nie złożyli broni, zaskarżyli interpretację i wygrali. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie podkreślił, że gmina utworzyła spółkę w celu realizacji zadań własnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jako udziałowiec ma realny wpływ na realizację – za jej pośrednictwem – zadań z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego, nałożonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Sąd zgodził się, że w ramach wniesienia aportu do spółki skarżąca nie działa w charakterze przedsiębiorcy, lecz publicznoprawnym. Wniesienie aportu do spółki nie ma bowiem na celu jej dokapitalizowania, lecz związane jest z realizacją zadania własnego. WSA zauważył, że SIM to spółki non-profit, a ich działalność wpisuje się w ramy zadań własnych gminy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Sądowi nie umknęło także, że na cele rozwojowe gmin, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Dlatego rację ma skarżąca, że za pośrednictwem spółki wykonuje ona swoje zadania własne. A skoro tak, to nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT. Sygnatura akt: I SA/Rz 223/25 Powiązany artykuł Podatki, Księgowość i Rachunkowość Gmina nie odliczy VAT, gdy działa jako organ władzy publicznej Gmina, która działając jako członek grupy VAT realizuje inwestycję przebudowy drogi publicznej, wykonuje zadania własne nałożone odrębnymi przepisami i nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.

Czy można odziedziczyć ulgę w PIT, której nie nabył spadkodawca? Jeśli zmarły nie zdążył dopiąć umowy przedwstępnej zakupu nowej nieruchomości z pieniędzy uzyskanych z opodatkowanej sprzedaży innego lokum, to spadkobierca nie „odziedziczy” jego zwolnienia mieszkaniowego w PIT. Stan faktyczny: Kością niezgody w sprawie były podatkowe skutki sprzedaży mieszkania. Z wniosku o interpretację wynikało, że ojciec podatnika dostał je od swoich rodziców w styczniu 2022 r. Trzy lata później postanowił sprzedać je, żeby kupić inne lokum. Pod koniec stycznia 2025 r. podpisał umowę przedwstępną zadatkową nabycia nowego mieszkania za 270 tys. zł. Kilka dni później sfinalizował sprzedaż mieszkania, które nabył w darowiźnie za 360 tys. zł. Niestety tuż po wizycie u notariusza mężczyzna zmarł. Spadek po nim – w tym cenę zapłaconą przez nabywców sprzedanego tuż przed śmiercią mieszkania – odziedziczyło dwóch synów. Ponieważ zmarły sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku nabycia co do zasady powinien od tego rozliczyć PIT. Jednak z uwagi na to, że pieniądze planował ponownie wydać na własne cele mieszkaniowe miałby prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. I tak zamierzał. Dlatego jeden z synów wystąpił do fiskusa czy on jako spadkobierca może z tej opcji skorzystać. Fiskus na to rozwiązanie zielonego światła nie dał. A powodem było to, że sam spadkodawca nie spełnił warunków do zwolnienia, bo przed śmiercią nie zdążył wydać przychodu z opodatkowanej sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku zgodził się z fiskusem, że warunkiem przejęcia przez spadkobiercę prawa do ulgi mieszkaniowej jest wydatkowanie przez spadkodawcę środków ze sprzedaży nieruchomości na jego cele mieszkaniowe, tj. zaistnienie tego przywileju u zmarłego. I nie jest zatem możliwe przejęcie przez spadkobiercę prawa do ulgi, jeśli spadkodawca go nie nabył. Ojciec skarżącego przed śmiercią nie wydatkował przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jak podkreślił sąd sukcesja w tym przypadku uzależniona jest od tego, czy ekspektatywy dziedziczonych praw zostały maksymalnie ukształtowane. Konkretnie chodzi o to, by spełnione zostały wszystkie zasadnicze przesłanki ustawowe nabycia praw pod rządami danej ustawy. Jak wyjaśnił sąd w spornym przypadku nie dojdzie zaś do sfinalizowania zawartej przez spadkodawcę umowy przedwstępnej zakupu mieszkania, bo została ona rozwiązana za porozumieniem stron, a zadatek zwrócony na konta osobiste spadkobierców. Wobec jego zdaniem nie można racjonalnie oczekiwać, że do nabycia wskazanej nieruchomości dojdzie, a zatem nie istnieje maksymalnie ukształtowana ekspektatywa w odniesieniu do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. Sygnatura akt: I SA/Gd 415/25 Powiązany artykuł Podatki Spadkobierca przejmie zaległości podatkowe, ale ulg w PIT już nie Skarbówka nie zgadza się, by dzieci skorzystały ze zwolnienia z PIT, które przysługiwało zmarłemu rodzicowi. Coraz częściej przegrywa jednak przed sądami.

Czy przy zapłacie niewykorzystanym do końca bonem różnego przeznaczenia jest VAT od ceny? Jeśli klient, płacąc bonem różnego przeznaczenia, nie wykorzystał go bezpowrotnie w całości i nie dostał zwrotu różnicy, to VAT nalicza się od ceny. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła dużej międzynarodowej sieci marketów. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że w celu zachęcenia klientów do zakupów w swoich sklepach, prowadzi różne działania promocyjne. Jednym z nich są bony z logo spółki emitowane od 1 stycznia 2019 r. Firma zaznaczyła, że bony są wystawiane na okaziciela i nie mogą być wymieniane na gotówkę. Sieć tłumaczyła, że zdarzają się sytuacje, w których bony nabyte odpłatnie są wykorzystywane przez klientów do opłacenia świadczenia o wartości mniejszej niż nominalna bonu. Przykładowo klient bonem o wartości 50 zł brutto płaci za towar lub usługę wartą 48 zł. Wówczas zgodnie z regulaminem różnica nie jest zwracana. I tu pojawiła się wątpliwość, jak rozliczyć VAT od transakcji opłaconej takim bonem różnego przeznaczenia (MPV). Wbrew oczekiwaniom spółki fiskus odpowiedział, że gdy klient zapłaci zakupionym bonem MPV o wartości większej niż cena i nie dostanie różnicy, to dochodzi do jego zrealizowania w całości. W konsekwencji w opisanym przypadku przy określaniu podstawy opodatkowania VAT zastosowanie ma art. 29a ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała. Rozstrzygnięcie: Najpierw suchej nitki na wykładni fiskusa nie zostawił Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. A to, że podstawą opodatkowania VAT spornych bonów realizowanych w części jest odpowiednia część wynagrodzenia, jaka przypada na zapłatę w sklepie skarżącej, potwierdził ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zwrócił uwagę na art. 1 dyrektywy 112, zgodnie z którym zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny. Jeżeli nabywca płaci za towary czy usługi bonem różnego przeznaczenia o wartości wyższej od ich cen, nie powoduje to, że ich opodatkowanie należy odnosić do wartości nominalnej bonu jako instrumentu przyjmowanego przez sprzedawcę jako wynagrodzenie, a nie do ich ceny. Zdaniem NSA pogląd fiskusa nie znajduje żadnego oparcia normatywnego. Sąd nie zgodził się, że art. 29a ust. 1b pkt 1 ustawy o VAT stosuje się tylko do przypadku wskazanego przez fiskusa. Zwłaszcza, że także gdy klient może ponownie wykorzystać bon zrealizowany częściowo, nie ma pewności, czy z tej opcji skorzysta. Dlatego w ocenie NSA art. 29a ust. 1b pkt 1 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w każdym przypadku, gdy równowartość nabytego towaru czy usługi stanowi jedynie część wynagrodzenia za bon MPV. Niezależnie, czy klient ma możliwość realizacji bonu w zakresie niewykorzystanym. Sygnatura akt: I FSK 524/21 Powiązany artykuł Podatki, Księgowość i Rachunkowość Niewykorzystana wartość kart podarunkowych jest poza VAT Jeśli klient nie wykorzysta w całości lub w części wartości karty podarunkowej, to środki, które przepadają i stają się własnością podatnika, nie stanowią podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.

Czy kuzyn to zstępny rodzeństwa dla podatku od spadków i darowizn? Zstępnym rodzeństwa są siostrzeńcy oraz bratankowie, a nie córka siostry ojca i spadek po niej należy opodatkować według zasad dla III grupy podatkowej. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2024 r. dostał spadek po córce siostry ojca. Kobieta zmarła za granicą, ale w Polsce miała dom i mieszkanie, które przypadły kuzynowi. Schody zaczęły się, gdy schedą zainteresował się fiskus i podliczył go na prawie 70 tys. zł, stosując zasady przewidziane dla najmniej korzystnej podatkowo III grupy. Spadkobierca nie zgadzał się na zapłatę podatku po krewnej według przepisów dotyczących nabycia majątku po zupełnie obcych osobach. Był przekonany, że scheda po córce siostry ojca powinna zostać zakwalifikowana do II grupy podatkowej. W jego ocenie byli ze zmarłą zstępnymi – tu dziećmi – rodzeństwa, bo ich wspólni przodkowie byli rodzeństwem. A to oznacza, iż należy ich zaliczyć do II grupy podatkowej. Ponadto wskazał, że utrzymywał kontakty z kuzynką i wspierał ją jako jedyny członek rodziny. Nie można go więc traktować jako obcą dla niej osobę, a ponieważ opiekował się nią, to należy mu się prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Fiskus zdania nie zmienił. Mężczyzna nie odpuścił. Zaskarżył decyzję, ale przegrał. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim przypomniał, że wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Jak tłumaczył sąd, do I grupy ustawodawca zaliczył: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. W II grupie znaleźli się zaś: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. W ostatniej III kategorii są inni nabywcy. Jak zauważył WSA w przypadku trzeciej ustawodawca z wyliczenia zrezygnował. A to oznacza, że znajdują się w niej nie tylko osoby niespokrewnione, ale także krewni, którzy nie zostali zaliczeni do dwóch pozostałych. Sąd nie zgodził się, że urzędnicy błędnie zakwalifikowali skarżącego do III grupy jako osobę obcą. Nie dopatrzył się też prawa do ulgi. Skarżący nie wskazał, by spadkodawczyni była osobą wymagającą opieki czy miał z nią umowę. A utrzymywanie kontaktu z kuzynką i wzajemna pomoc sobie nie wystarcza do skorzystania ze spornej preferencji. Kwestia ścisłego emocjonalnego związku rodzinnego ze zmarłą, nie ma w ocenie sądu znaczenia przy ustalaniu podatku. Sygnatura akt: I SA/Go 88/25 Powiązany artykuł Podatki Skarbówka przywróci termin na zgłoszenie rodzinnego spadku lub darowizny Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym. Fiskus będzie mógł przywrócić ten termin, jeśli spóźnienie nastąpiło bez winy podatnika.

Czy firma może rozliczyć wydatki na alkohol i integrację B2B w koszty podatkowe? Wydatki na alkohol nie mogą być kosztem podatkowym. Podobnie jak te dotyczące imprez integracyjnych w zakresie współpracowników na własnej działalności. Stan faktyczny: Spór zaczął się od wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła, że działa w branży informatycznej. Jej zespoły składają się z zatrudnionych na umowy o pracę i współpracowników, którzy mają własną działalność. W celu usprawnienia i ułatwienia komunikacji, wymiany wiedzy, także integracji spółka organizuje różnego rodzaju spotkania. Te pozwalają na sprawniejsze, efektywniejsze i szybsze realizowanie zadań. A chciała potwierdzenia, że wydatki na organizację takich spotkań, w tym na alkohol stanowią dla niej koszty w CIT. Fiskus zgodził się na rozliczenie integracji, ale tylko w części dotyczącej pracowników. Kategorycznie odmówił zaś prawa do kosztów w zakresie współpracowników i w całości od zakupu alkoholu. W ocenie urzędników wydatki na zakup alkoholu nie przyczyniają się do osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zaś kwoty poniesione na spotkania integracyjne, w części dotyczącej osób z nią współpracujących na podstawie umów B2B, podlegają wyłączeniu z kosztów jako reprezentacja z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Spółka nie była zadowolona z takiej odpowiedzi. Zaskarżyła interpretację. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu uznał, że fiskus błędnie zakwalifikował wydatki na integrację dla współpracowników jako reprezentację i nakazał jeszcze raz przyjrzeć się tej kwestii pod kątem wpływu takich wydatków na przychód spółki. Tylko jeśli chodzi o finansowanie alkoholu, racji skarżącej odmówił. Bardziej pryncypialnie do sprawy podszedł jednak Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Uchylił zaskarżony przez fiskusa wyrok WSA i w ogóle oddalił skargę spółki. Odwołując się do ukształtowanej już linii orzeczniczej, zgodził się, że o ile wydatki na integrację dotyczące pracowników mogą być kosztem, to te w zakresie osób współpracujących na umowach B2B już nie (jako reprezentacja). Wydatki ponoszone za współpracowników działających we własnym interesie i na własny rachunek, nawet jeżeli współdziałają z pracownikami podatnika, należy traktować osobno. Jak tłumaczył NSA, z punktu widzenia racjonalności działalności gospodarczej i korzyści osiąganej przez spółkę takiego rozumowania nie można przenosić na należności publicznoprawne. I nie ma podstaw do przyjęcia, że wydatki ponoszone za kontrahentów biznesowych są innego rodzaju niż te na reprezentację, które są wyłączone z kosztów. Sygnatura akt: II FSK 23/23 Powiązany artykuł Podatki Benefity dla samozatrudnionych podatkowym kosztem firmy? Fiskus mówi "tak" Wydatki na dodatkowe świadczenia dla samozatrudnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Skarbówka się zgadza, eksperci podkreślają jednak, że tylko wtedy, gdy benefity są elementem wynagrodzenia współpracowników.

Czy posiadanie przez wcześniejszych spadkodawców liczy się przy uldze mieszkaniowej? Do pięcioletniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć jej posiadanie także przez poprzednich spadkodawców. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2024 r. sprzedała kilka nieruchomości, w tym dom i działki. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że wszystkie odziedziczyła po ojcu, który zmarł w 2022 r. Podkreśliła jednak, że nieruchomości były od wielu lat w rodzinie. Zostały nabyte lub wybudowane przez jej dziadków. I choć jej ojciec odziedziczył je na rok przed śmiercią to uważała, że nie będzie musiała płacić PIT od ich sprzedaży. Powołała się na art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi regulacjami zasadniczo to, czy przy odpłatnym zbyciu prywatnych nieruchomości mieszkalnych fiskusowi należy się PIT, zależy od tego, czy upłynęło 5 lat, licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania. Przy czym w przypadku nieruchomości spadkowych ten termin liczy się nie po stronie spadkobiercy, ale spadkodawcy. Podatniczka była przekonana, że ten przypadek dotyczy też jej schedy, bo nieruchomości były w rodzinie w sumie w grubo ponad 5 lat. Fiskus na takie rozwiązanie zielonego światła jednak nie dał. Podkreślił, że podatniczka jest spadkobiercą po zmarłym ojcu, który stał się właścicielem nieruchomości w spadku po swoim bracie, a ten zmarł w 2021 r. Dlatego odmówił prawa do preferencji, bo od końca roku nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do sprzedaży przez spadkobierczynię nie upłynęło jeszcze 5 wymaganych lat. Kobieta zaskarżyła interpretację i wygrała. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie podszedł do problemu niezwykle elastycznie. Kierując się celem preferencji, doszedł bowiem do przekonania, że sporny okres 5 lat powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie czy wybudowanie spadkowej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez wszystkich spadkodawców, do których uprzednio należał majątek. Podkreślił, że taka sytuacja w praktyce dotyczy przede wszystkim sukcesji w ramach rodziny i powinna odpowiadać celom założonym przez ustawodawcę w nowelizacji. WSA zwrócił uwagę, że w przypadku skarżącej, już jej dziad i stryj, chronologicznie ujmując, spełniali warunki preferencji. Zatem, biorąc pod uwagę sukcesję generalną z art. 97 § 1 ordynacji podatkowej, prawo do powołania się nań powinno przejść na ich następców prawnych w drodze dziedziczenia. WSA zgodził się ze skarżącą, że nie musi płacić PIT ze względu na upływ 5-letniego okresu liczonego od daty nabycia nieruchomości przez wcześniejszych spadkodawców tj. poprzedników prawnych jej ojca – bezpośredniego spadkodawcy. Sygnatura akt: I SA/Rz 224/25 Powiązany artykuł Podatki Sprzedaż mieszkania otrzymanego w spadku po mężu może być opodatkowana Jeśli sprzedamy odziedziczone mieszkanie po pięciu latach od nabycia go przez spadkodawcę nie musimy przejmować się PIT. Jeśli zrobimy to szybciej, powinniśmy zapłacić podatek od dochodu. Chyba że wydamy pieniądze na cele mieszkaniowe i skorzystamy ze zwolnienia.

Czy rekompensata dla celowej spółki samorządowej jest wyłączona z VAT? Spółka powołana przez województwo do wspierania jego rozwoju, która funkcjonuje w ścisłym reżimie ograniczeń i jest finansowana wyłącznie z rekompensaty, nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej VAT. Stan faktyczny: Konkretnie chodziło o spółkę z o.o. ze 100 proc. udziałem województwa. Z wniosku o interpretację wynikało, że została powołana do realizacji zadania polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju województwa. Podkreślono, że charakter działań realizowanych przez spółkę mieści się w sferze użyteczności publicznej. W okresie obowiązywania umowy nie będzie się zajmowała niczym innym niż powierzonymi zadaniami. Koszty działalności operacyjnej z uwzględnieniem rozsądnego zysku będą zaś pokrywane przez województwo w formie rekompensaty. Pojawiło się jednak pytanie, czy taka spółka powinna rozliczać VAT, a jeśli tak, to według jakich zasad. I choć sama była przekonana, że w ogóle jej aktywności nie można uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, to fiskus uznał inaczej. W jego ocenie spółka, wykonując powierzone zadania własne województwa będzie działać w charakterze podatnika VAT. I spór trafił na wokandę. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi krytycznie podszedł do wykładni urzędników. Uznał, że skarżąca spółka nie bierze udziału w grze rynkowej i nie ma statusu podatnika VAT. Sprawa nieco się skomplikowała, gdy trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Skład orzekający powziął bowiem na tyle poważne wątpliwości, że wystąpił o podjęcie uchwały. Konkretnie chodziło o to, czy wykonywanie na podstawie umowy czynności przez spółkę prawa handlowego utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, której jedynym działaniem jest realizacja zadań własnych gminy, powiatu lub województwa podlega opodatkowaniu VAT. Przy dodatkowym założeniu, że otrzymanie przez spółkę środków powierzonych nie powoduje powstania u niej przychodu, a koszty działalności operacyjnej są pokrywane przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. NSA uchwały jednak nie podjął, ale przejął sprawę do wyrokowania w poszerzonym składzie. I tak ostatecznie siedmioosobowy skład NSA oddalił skargę kasacyjną fiskusa, bo uznał, że w sprawie w ogóle nie można mówić o prowadzeniu przez spółkę województwa działalności gospodarczej. Nie kwestionował, że zasadniczo spór skoncentrował się wokół wyłączenia z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Niemniej zauważył, że rozważania co do tego, czy zachodzą podstawy do wyłączenia przewidzianego dla podmiotów władzy publicznej, mogą być prowadzone, gdy w ogóle w grę wchodzi działalność gospodarcza. Tymczasem w ocenie NSA w spornym przypadku spółka takowej nie prowadzi. Co ma oparcie w najnowszym orzecznictwie unijnym i krajowym. Sygnatura akt: I FSK 678/21 Powiązany artykuł Administracja O tym, kiedy spółka komunalna musi płacić VAT, decydują okoliczności sprawy O tym, kiedy spółka komunalna musi płacić VAT, decydują okoliczności sprawy. Każdy przypadek wymaga odrębnej oceny – tak wynika z najnowszego orzecznictwa dotyczącego statusu spółki tworzonej przez gminę. Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady wykładni prawa, mającej zastosowanie do wszystkich tego rodzaju spraw.

Czy urzędnik fiskusa zawsze musi stosować się do zasady korzyści? Zasada in dubio pro tributario nie może być rozumiana tak, że w przypadku wątpliwości interpretacyjnych fiskus musi przyjąć punkt widzenia podatnika. Stan faktyczny: Sprawa dotyczyła dość problematycznych przepisów o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). O ich interpretację do fiskusa wystąpiła polska firma, która ma też bezpośrednie lub pośrednie udziały w innych spółkach kapitałowych, w tym z siedzibą lub zarządem na terytorium innych państw UE. Jej wątpliwości koncentrowały się wokół podstawy opodatkowania z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT przed dokonaniem stosownych odliczeń. Konkretnie chciała potwierdzenia, że przy wyliczaniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić kwotę dochodu spółki zagranicznej w części, jaka odpowiada posiadanym bezpośrednio przez pytającą prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki. Prawo to powinno być ustalane w proporcji, w jakiej pozostaje kwota zysku osiągnięta w roku podatkowym przez oddział spółki zagranicznej w całkowitej kwocie zysku osiągniętej w tym okresie przez spółkę zagraniczną. Schody zaczęły się, gdy fiskus odpowiedział, że przy wyliczaniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić kwotę dochodu spółki zagranicznej w części, jaka odpowiada posiadanym bezpośrednio i pośrednio przez pytającą prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki. Podatniczka nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów. Poszła do sądu, ale przegrała. Rozstrzygnięcie: Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu zgodził się, że w art. 24 a ust. 4 ustawy o CIT nie ograniczono posiadania praw do uczestnictwa w zysku, tylko do bezpośredniego uczestnictwa w zyskach zagranicznej jednostki kontrolowanej. Sądu nie przekonał też argument dotyczący konieczności zastosowania w sprawie klauzuli in dubio pro tributario, zapisanej w art. 2 a ordynacji podatkowej. Jak bowiem tłumaczył, nie znajduje ona zastosowania w sytuacji, gdy prawidłowy wynik dyrektyw wykładni przepisów prawa skutkuje eliminacją wszelkich niejasności obarczających tekst prawny – gdy pozwala na odtworzenie normy prawnej jako jednoznacznej wypowiedzi. Stosowanie zasady wchodzi w rachubę w sytuacji „niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego”, które muszą mieć charakter obiektywny. Tymczasem, jak zauważył WSA w spornej sprawie, nie zaistniały takie wątpliwości, których nie dałoby się usunąć w drodze wykładni. Zasada in dubio pro tributario nie może być rozumiana w ten sposób, że w przypadku wątpliwości interpretacyjnych organy podatkowe są zobowiązane przyjąć punkt widzenia podatnika. Można po nią sięgnąć, gdy interpretacja przepisu z wykorzystaniem dyrektyw językowych, systemowych i funkcjonalnych nie daje zadowalających rezultatów. Sygnatura akt: I SA/Wr 189/25 Powiązany artykuł Podatki Zmiany w ordynacji podatkowej. Fiskus częściej zdecyduje na korzyść podatnika Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie stosowana także wtedy, gdy są niejasności co do stanu faktycznego. A nie tylko co do przepisów. Tak wynika z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej.