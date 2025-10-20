Aktualizacja: 20.10.2025 09:20 Publikacja: 20.10.2025 08:47
Samorząd, który wnosi aportem działki do spółki powołanej w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej, realizuje swoje zadania i nie rozlicza VAT.
Spór został zainicjowany wnioskiem o interpretację indywidualną. Gmina wyjaśniła w nim, że jest zarejestrowana jako czynny podatnik VAT. A jej wątpliwości miały związek z wejściem w życie nowych regulacji wspierających rozwój mieszkalnictwa, które tworzą korzystne warunki wspierania budownictwa społecznego. Samorządowcy przypomnieli, że dzięki tym przepisom pojawiła się m.in. możliwość tworzenia przez Krajowy Zasób Nieruchomości społecznych inicjatyw mieszkaniowych (SIM). Nowe regulacje to również ułatwienia i wsparcie finansowe dla gmin realizujących inwestycje mieszkaniowe. Jak zauważono we wniosku, SIM to spółki, które przede wszystkim zajmują się budowaniem budynków mieszkalnych wielorodzinnych i ich eksploatacją na zasadach najmu. Gmina wyjaśniła, że jej rada dała możliwość przystąpienia do SIM oraz zezwoliła na utworzenie takiej spółki. W ramach planowanej inwestycji zakłada się wybudowanie mieszkań. Gmina tłumaczyła, że planuje wnieść do spółki aportem działki. Zaznaczyła, że nie miała przy ich nabyciu prawa do odliczenia VAT. A chciała się upewnić czy od planowanego aport będzie trzeba rozliczyć VAT. Ku ich zaskoczeniu fiskus nie tylko uznał, że z tytułu wniesienia działek w formie aportu do spółki, gmina będzie występowała w roli podatnika podatku VAT w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o VAT. Odmówił jej też zwolnień z art. 43 ust. 1 pkt 9 i art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT. Samorządowcy nie złożyli broni, zaskarżyli interpretację i wygrali.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie podkreślił, że gmina utworzyła spółkę w celu realizacji zadań własnych w zakresie budownictwa mieszkaniowego. Jako udziałowiec ma realny wpływ na realizację – za jej pośrednictwem – zadań z zakresu komunalnego budownictwa mieszkaniowego, nałożonych na podstawie ustawy o samorządzie gminnym. Sąd zgodził się, że w ramach wniesienia aportu do spółki skarżąca nie działa w charakterze przedsiębiorcy, lecz publicznoprawnym. Wniesienie aportu do spółki nie ma bowiem na celu jej dokapitalizowania, lecz związane jest z realizacją zadania własnego. WSA zauważył, że SIM to spółki non-profit, a ich działalność wpisuje się w ramy zadań własnych gminy z zakresu gminnego budownictwa mieszkaniowego. Sądowi nie umknęło także, że na cele rozwojowe gmin, w szczególności na realizację budownictwa mieszkaniowego mogą być wykorzystywane gminne zasoby nieruchomości. Dlatego rację ma skarżąca, że za pośrednictwem spółki wykonuje ona swoje zadania własne. A skoro tak, to nie może być uznana za podatnika VAT zgodnie z art. 15 ust. 6 ustawy VAT.
Sygnatura akt: I SA/Rz 223/25
Gmina, która działając jako członek grupy VAT realizuje inwestycję przebudowy drogi publicznej, wykonuje zadania własne nałożone odrębnymi przepisami i nie ma prawa do odliczenia podatku od towarów i usług.
Jeśli zmarły nie zdążył dopiąć umowy przedwstępnej zakupu nowej nieruchomości z pieniędzy uzyskanych z opodatkowanej sprzedaży innego lokum, to spadkobierca nie „odziedziczy” jego zwolnienia mieszkaniowego w PIT.
Kością niezgody w sprawie były podatkowe skutki sprzedaży mieszkania. Z wniosku o interpretację wynikało, że ojciec podatnika dostał je od swoich rodziców w styczniu 2022 r. Trzy lata później postanowił sprzedać je, żeby kupić inne lokum. Pod koniec stycznia 2025 r. podpisał umowę przedwstępną zadatkową nabycia nowego mieszkania za 270 tys. zł. Kilka dni później sfinalizował sprzedaż mieszkania, które nabył w darowiźnie za 360 tys. zł. Niestety tuż po wizycie u notariusza mężczyzna zmarł. Spadek po nim – w tym cenę zapłaconą przez nabywców sprzedanego tuż przed śmiercią mieszkania – odziedziczyło dwóch synów. Ponieważ zmarły sprzedał mieszkanie przed upływem 5 lat, licząc od końca roku nabycia co do zasady powinien od tego rozliczyć PIT. Jednak z uwagi na to, że pieniądze planował ponownie wydać na własne cele mieszkaniowe miałby prawo do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT. I tak zamierzał. Dlatego jeden z synów wystąpił do fiskusa czy on jako spadkobierca może z tej opcji skorzystać. Fiskus na to rozwiązanie zielonego światła nie dał. A powodem było to, że sam spadkodawca nie spełnił warunków do zwolnienia, bo przed śmiercią nie zdążył wydać przychodu z opodatkowanej sprzedaży nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Podatnik zaskarżył interpretację, ale przegrał.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku zgodził się z fiskusem, że warunkiem przejęcia przez spadkobiercę prawa do ulgi mieszkaniowej jest wydatkowanie przez spadkodawcę środków ze sprzedaży nieruchomości na jego cele mieszkaniowe, tj. zaistnienie tego przywileju u zmarłego. I nie jest zatem możliwe przejęcie przez spadkobiercę prawa do ulgi, jeśli spadkodawca go nie nabył. Ojciec skarżącego przed śmiercią nie wydatkował przychodu uzyskanego ze zbycia nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Jak podkreślił sąd sukcesja w tym przypadku uzależniona jest od tego, czy ekspektatywy dziedziczonych praw zostały maksymalnie ukształtowane. Konkretnie chodzi o to, by spełnione zostały wszystkie zasadnicze przesłanki ustawowe nabycia praw pod rządami danej ustawy. Jak wyjaśnił sąd w spornym przypadku nie dojdzie zaś do sfinalizowania zawartej przez spadkodawcę umowy przedwstępnej zakupu mieszkania, bo została ona rozwiązana za porozumieniem stron, a zadatek zwrócony na konta osobiste spadkobierców. Wobec jego zdaniem nie można racjonalnie oczekiwać, że do nabycia wskazanej nieruchomości dojdzie, a zatem nie istnieje maksymalnie ukształtowana ekspektatywa w odniesieniu do zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT.
Sygnatura akt: I SA/Gd 415/25
Skarbówka nie zgadza się, by dzieci skorzystały ze zwolnienia z PIT, które przysługiwało zmarłemu rodzicowi. Coraz częściej przegrywa jednak przed sądami.
Jeśli klient, płacąc bonem różnego przeznaczenia, nie wykorzystał go bezpowrotnie w całości i nie dostał zwrotu różnicy, to VAT nalicza się od ceny.
Sprawa dotyczyła dużej międzynarodowej sieci marketów. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że w celu zachęcenia klientów do zakupów w swoich sklepach, prowadzi różne działania promocyjne. Jednym z nich są bony z logo spółki emitowane od 1 stycznia 2019 r. Firma zaznaczyła, że bony są wystawiane na okaziciela i nie mogą być wymieniane na gotówkę. Sieć tłumaczyła, że zdarzają się sytuacje, w których bony nabyte odpłatnie są wykorzystywane przez klientów do opłacenia świadczenia o wartości mniejszej niż nominalna bonu. Przykładowo klient bonem o wartości 50 zł brutto płaci za towar lub usługę wartą 48 zł. Wówczas zgodnie z regulaminem różnica nie jest zwracana. I tu pojawiła się wątpliwość, jak rozliczyć VAT od transakcji opłaconej takim bonem różnego przeznaczenia (MPV). Wbrew oczekiwaniom spółki fiskus odpowiedział, że gdy klient zapłaci zakupionym bonem MPV o wartości większej niż cena i nie dostanie różnicy, to dochodzi do jego zrealizowania w całości. W konsekwencji w opisanym przypadku przy określaniu podstawy opodatkowania VAT zastosowanie ma art. 29a ust. 1a pkt 1 ustawy o VAT. Spółka zaskarżyła interpretację i wygrała.
Najpierw suchej nitki na wykładni fiskusa nie zostawił Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. A to, że podstawą opodatkowania VAT spornych bonów realizowanych w części jest odpowiednia część wynagrodzenia, jaka przypada na zapłatę w sklepie skarżącej, potwierdził ostatecznie Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zwrócił uwagę na art. 1 dyrektywy 112, zgodnie z którym zasada wspólnego systemu VAT polega na zastosowaniu do towarów i usług ogólnego podatku konsumpcyjnego dokładnie proporcjonalnego do ceny. Jeżeli nabywca płaci za towary czy usługi bonem różnego przeznaczenia o wartości wyższej od ich cen, nie powoduje to, że ich opodatkowanie należy odnosić do wartości nominalnej bonu jako instrumentu przyjmowanego przez sprzedawcę jako wynagrodzenie, a nie do ich ceny. Zdaniem NSA pogląd fiskusa nie znajduje żadnego oparcia normatywnego. Sąd nie zgodził się, że art. 29a ust. 1b pkt 1 ustawy o VAT stosuje się tylko do przypadku wskazanego przez fiskusa. Zwłaszcza, że także gdy klient może ponownie wykorzystać bon zrealizowany częściowo, nie ma pewności, czy z tej opcji skorzysta. Dlatego w ocenie NSA art. 29a ust. 1b pkt 1 ustawy o VAT znajdzie zastosowanie w każdym przypadku, gdy równowartość nabytego towaru czy usługi stanowi jedynie część wynagrodzenia za bon MPV. Niezależnie, czy klient ma możliwość realizacji bonu w zakresie niewykorzystanym.
Sygnatura akt: I FSK 524/21
Jeśli klient nie wykorzysta w całości lub w części wartości karty podarunkowej, to środki, które przepadają i stają się własnością podatnika, nie stanowią podstawy do opodatkowania podatkiem od towarów i usług.
Zstępnym rodzeństwa są siostrzeńcy oraz bratankowie, a nie córka siostry ojca i spadek po niej należy opodatkować według zasad dla III grupy podatkowej.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który w 2024 r. dostał spadek po córce siostry ojca. Kobieta zmarła za granicą, ale w Polsce miała dom i mieszkanie, które przypadły kuzynowi. Schody zaczęły się, gdy schedą zainteresował się fiskus i podliczył go na prawie 70 tys. zł, stosując zasady przewidziane dla najmniej korzystnej podatkowo III grupy. Spadkobierca nie zgadzał się na zapłatę podatku po krewnej według przepisów dotyczących nabycia majątku po zupełnie obcych osobach. Był przekonany, że scheda po córce siostry ojca powinna zostać zakwalifikowana do II grupy podatkowej. W jego ocenie byli ze zmarłą zstępnymi – tu dziećmi – rodzeństwa, bo ich wspólni przodkowie byli rodzeństwem. A to oznacza, iż należy ich zaliczyć do II grupy podatkowej. Ponadto wskazał, że utrzymywał kontakty z kuzynką i wspierał ją jako jedyny członek rodziny. Nie można go więc traktować jako obcą dla niej osobę, a ponieważ opiekował się nią, to należy mu się prawo do tzw. ulgi mieszkaniowej z art. 16 ustawy o podatku od spadków i darowizn. Fiskus zdania nie zmienił. Mężczyzna nie odpuścił. Zaskarżył decyzję, ale przegrał.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gorzowie Wielkopolskim przypomniał, że wysokość podatku ustala się w zależności od grupy podatkowej, do której zaliczony jest nabywca. Zaliczenie do grupy podatkowej następuje według osobistego stosunku nabywcy do osoby, od której lub po której zostały nabyte rzeczy i prawa majątkowe. Jak tłumaczył sąd, do I grupy ustawodawca zaliczył: małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki itd.), wstępnych (rodziców, dziadków itd.), pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów. W II grupie znaleźli się zaś: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, a także małżonkowie rodzeństwa małżonków i małżonkowie innych zstępnych. W ostatniej III kategorii są inni nabywcy. Jak zauważył WSA w przypadku trzeciej ustawodawca z wyliczenia zrezygnował. A to oznacza, że znajdują się w niej nie tylko osoby niespokrewnione, ale także krewni, którzy nie zostali zaliczeni do dwóch pozostałych. Sąd nie zgodził się, że urzędnicy błędnie zakwalifikowali skarżącego do III grupy jako osobę obcą. Nie dopatrzył się też prawa do ulgi. Skarżący nie wskazał, by spadkodawczyni była osobą wymagającą opieki czy miał z nią umowę. A utrzymywanie kontaktu z kuzynką i wzajemna pomoc sobie nie wystarcza do skorzystania ze spornej preferencji. Kwestia ścisłego emocjonalnego związku rodzinnego ze zmarłą, nie ma w ocenie sądu znaczenia przy ustalaniu podatku.
Sygnatura akt: I SA/Go 88/25
Najbliższa rodzina nie płaci podatku, jeśli w ciągu sześciu miesięcy zgłosi spadek bądź darowiznę w urzędzie skarbowym. Fiskus będzie mógł przywrócić ten termin, jeśli spóźnienie nastąpiło bez winy podatnika.
Wydatki na alkohol nie mogą być kosztem podatkowym. Podobnie jak te dotyczące imprez integracyjnych w zakresie współpracowników na własnej działalności.
Spór zaczął się od wniosku o interpretację. Spółka wyjaśniła, że działa w branży informatycznej. Jej zespoły składają się z zatrudnionych na umowy o pracę i współpracowników, którzy mają własną działalność. W celu usprawnienia i ułatwienia komunikacji, wymiany wiedzy, także integracji spółka organizuje różnego rodzaju spotkania. Te pozwalają na sprawniejsze, efektywniejsze i szybsze realizowanie zadań. A chciała potwierdzenia, że wydatki na organizację takich spotkań, w tym na alkohol stanowią dla niej koszty w CIT. Fiskus zgodził się na rozliczenie integracji, ale tylko w części dotyczącej pracowników. Kategorycznie odmówił zaś prawa do kosztów w zakresie współpracowników i w całości od zakupu alkoholu. W ocenie urzędników wydatki na zakup alkoholu nie przyczyniają się do osiągnięcia lub zabezpieczenia źródła przychodów. Zaś kwoty poniesione na spotkania integracyjne, w części dotyczącej osób z nią współpracujących na podstawie umów B2B, podlegają wyłączeniu z kosztów jako reprezentacja z art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o CIT. Spółka nie była zadowolona z takiej odpowiedzi. Zaskarżyła interpretację.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu uznał, że fiskus błędnie zakwalifikował wydatki na integrację dla współpracowników jako reprezentację i nakazał jeszcze raz przyjrzeć się tej kwestii pod kątem wpływu takich wydatków na przychód spółki. Tylko jeśli chodzi o finansowanie alkoholu, racji skarżącej odmówił. Bardziej pryncypialnie do sprawy podszedł jednak Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Uchylił zaskarżony przez fiskusa wyrok WSA i w ogóle oddalił skargę spółki. Odwołując się do ukształtowanej już linii orzeczniczej, zgodził się, że o ile wydatki na integrację dotyczące pracowników mogą być kosztem, to te w zakresie osób współpracujących na umowach B2B już nie (jako reprezentacja). Wydatki ponoszone za współpracowników działających we własnym interesie i na własny rachunek, nawet jeżeli współdziałają z pracownikami podatnika, należy traktować osobno. Jak tłumaczył NSA, z punktu widzenia racjonalności działalności gospodarczej i korzyści osiąganej przez spółkę takiego rozumowania nie można przenosić na należności publicznoprawne. I nie ma podstaw do przyjęcia, że wydatki ponoszone za kontrahentów biznesowych są innego rodzaju niż te na reprezentację, które są wyłączone z kosztów.
Sygnatura akt: II FSK 23/23
Wydatki na dodatkowe świadczenia dla samozatrudnionych można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów. Skarbówka się zgadza, eksperci podkreślają jednak, że tylko wtedy, gdy benefity są elementem wynagrodzenia współpracowników.
Do pięcioletniego terminu, po którym sprzedaż nieruchomości spadkowej jest bez PIT, można zaliczyć jej posiadanie także przez poprzednich spadkodawców.
Sprawa dotyczyła kobiety, która w 2024 r. sprzedała kilka nieruchomości, w tym dom i działki. We wniosku o interpretację wyjaśniła, że wszystkie odziedziczyła po ojcu, który zmarł w 2022 r. Podkreśliła jednak, że nieruchomości były od wielu lat w rodzinie. Zostały nabyte lub wybudowane przez jej dziadków. I choć jej ojciec odziedziczył je na rok przed śmiercią to uważała, że nie będzie musiała płacić PIT od ich sprzedaży. Powołała się na art. 10 ust. 1 pkt 8 w związku z art. 10 ust. 5 ustawy o PIT. Zgodnie z tymi regulacjami zasadniczo to, czy przy odpłatnym zbyciu prywatnych nieruchomości mieszkalnych fiskusowi należy się PIT, zależy od tego, czy upłynęło 5 lat, licząc od końca roku ich nabycia lub wybudowania. Przy czym w przypadku nieruchomości spadkowych ten termin liczy się nie po stronie spadkobiercy, ale spadkodawcy. Podatniczka była przekonana, że ten przypadek dotyczy też jej schedy, bo nieruchomości były w rodzinie w sumie w grubo ponad 5 lat. Fiskus na takie rozwiązanie zielonego światła jednak nie dał. Podkreślił, że podatniczka jest spadkobiercą po zmarłym ojcu, który stał się właścicielem nieruchomości w spadku po swoim bracie, a ten zmarł w 2021 r. Dlatego odmówił prawa do preferencji, bo od końca roku nabycia nieruchomości przez spadkodawcę do sprzedaży przez spadkobierczynię nie upłynęło jeszcze 5 wymaganych lat. Kobieta zaskarżyła interpretację i wygrała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Rzeszowie podszedł do problemu niezwykle elastycznie. Kierując się celem preferencji, doszedł bowiem do przekonania, że sporny okres 5 lat powinien być liczony od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie czy wybudowanie spadkowej nieruchomości lub nabycie prawa majątkowego przez wszystkich spadkodawców, do których uprzednio należał majątek. Podkreślił, że taka sytuacja w praktyce dotyczy przede wszystkim sukcesji w ramach rodziny i powinna odpowiadać celom założonym przez ustawodawcę w nowelizacji. WSA zwrócił uwagę, że w przypadku skarżącej, już jej dziad i stryj, chronologicznie ujmując, spełniali warunki preferencji. Zatem, biorąc pod uwagę sukcesję generalną z art. 97 § 1 ordynacji podatkowej, prawo do powołania się nań powinno przejść na ich następców prawnych w drodze dziedziczenia. WSA zgodził się ze skarżącą, że nie musi płacić PIT ze względu na upływ 5-letniego okresu liczonego od daty nabycia nieruchomości przez wcześniejszych spadkodawców tj. poprzedników prawnych jej ojca – bezpośredniego spadkodawcy.
Sygnatura akt: I SA/Rz 224/25
Jeśli sprzedamy odziedziczone mieszkanie po pięciu latach od nabycia go przez spadkodawcę nie musimy przejmować się PIT. Jeśli zrobimy to szybciej, powinniśmy zapłacić podatek od dochodu. Chyba że wydamy pieniądze na cele mieszkaniowe i skorzystamy ze zwolnienia.
Spółka powołana przez województwo do wspierania jego rozwoju, która funkcjonuje w ścisłym reżimie ograniczeń i jest finansowana wyłącznie z rekompensaty, nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej VAT.
Konkretnie chodziło o spółkę z o.o. ze 100 proc. udziałem województwa. Z wniosku o interpretację wynikało, że została powołana do realizacji zadania polegającego na wspieraniu i promowaniu rozwoju województwa. Podkreślono, że charakter działań realizowanych przez spółkę mieści się w sferze użyteczności publicznej. W okresie obowiązywania umowy nie będzie się zajmowała niczym innym niż powierzonymi zadaniami. Koszty działalności operacyjnej z uwzględnieniem rozsądnego zysku będą zaś pokrywane przez województwo w formie rekompensaty. Pojawiło się jednak pytanie, czy taka spółka powinna rozliczać VAT, a jeśli tak, to według jakich zasad. I choć sama była przekonana, że w ogóle jej aktywności nie można uznać za odpłatne świadczenie usług w rozumieniu ustawy o VAT, to fiskus uznał inaczej. W jego ocenie spółka, wykonując powierzone zadania własne województwa będzie działać w charakterze podatnika VAT. I spór trafił na wokandę.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi krytycznie podszedł do wykładni urzędników. Uznał, że skarżąca spółka nie bierze udziału w grze rynkowej i nie ma statusu podatnika VAT. Sprawa nieco się skomplikowała, gdy trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Skład orzekający powziął bowiem na tyle poważne wątpliwości, że wystąpił o podjęcie uchwały. Konkretnie chodziło o to, czy wykonywanie na podstawie umowy czynności przez spółkę prawa handlowego utworzoną przez jednostkę samorządu terytorialnego, której jedynym działaniem jest realizacja zadań własnych gminy, powiatu lub województwa podlega opodatkowaniu VAT. Przy dodatkowym założeniu, że otrzymanie przez spółkę środków powierzonych nie powoduje powstania u niej przychodu, a koszty działalności operacyjnej są pokrywane przez jednostkę samorządu terytorialnego w formie rekompensaty z tytułu świadczenia usług publicznych. NSA uchwały jednak nie podjął, ale przejął sprawę do wyrokowania w poszerzonym składzie. I tak ostatecznie siedmioosobowy skład NSA oddalił skargę kasacyjną fiskusa, bo uznał, że w sprawie w ogóle nie można mówić o prowadzeniu przez spółkę województwa działalności gospodarczej. Nie kwestionował, że zasadniczo spór skoncentrował się wokół wyłączenia z art. 15 ust. 6 ustawy o VAT. Niemniej zauważył, że rozważania co do tego, czy zachodzą podstawy do wyłączenia przewidzianego dla podmiotów władzy publicznej, mogą być prowadzone, gdy w ogóle w grę wchodzi działalność gospodarcza. Tymczasem w ocenie NSA w spornym przypadku spółka takowej nie prowadzi. Co ma oparcie w najnowszym orzecznictwie unijnym i krajowym.
Sygnatura akt: I FSK 678/21
O tym, kiedy spółka komunalna musi płacić VAT, decydują okoliczności sprawy. Każdy przypadek wymaga odrębnej oceny – tak wynika z najnowszego orzecznictwa dotyczącego statusu spółki tworzonej przez gminę. Nie ma możliwości ustalenia uniwersalnej zasady wykładni prawa, mającej zastosowanie do wszystkich tego rodzaju spraw.
Zasada in dubio pro tributario nie może być rozumiana tak, że w przypadku wątpliwości interpretacyjnych fiskus musi przyjąć punkt widzenia podatnika.
Sprawa dotyczyła dość problematycznych przepisów o opodatkowaniu dochodów kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC). O ich interpretację do fiskusa wystąpiła polska firma, która ma też bezpośrednie lub pośrednie udziały w innych spółkach kapitałowych, w tym z siedzibą lub zarządem na terytorium innych państw UE. Jej wątpliwości koncentrowały się wokół podstawy opodatkowania z art. 24a ust. 4 ustawy o CIT przed dokonaniem stosownych odliczeń. Konkretnie chciała potwierdzenia, że przy wyliczaniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić kwotę dochodu spółki zagranicznej w części, jaka odpowiada posiadanym bezpośrednio przez pytającą prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki. Prawo to powinno być ustalane w proporcji, w jakiej pozostaje kwota zysku osiągnięta w roku podatkowym przez oddział spółki zagranicznej w całkowitej kwocie zysku osiągniętej w tym okresie przez spółkę zagraniczną. Schody zaczęły się, gdy fiskus odpowiedział, że przy wyliczaniu podstawy opodatkowania należy uwzględnić kwotę dochodu spółki zagranicznej w części, jaka odpowiada posiadanym bezpośrednio i pośrednio przez pytającą prawom do uczestnictwa w zysku tej jednostki. Podatniczka nie zgodziła się z taką wykładnią przepisów. Poszła do sądu, ale przegrała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) we Wrocławiu zgodził się, że w art. 24 a ust. 4 ustawy o CIT nie ograniczono posiadania praw do uczestnictwa w zysku, tylko do bezpośredniego uczestnictwa w zyskach zagranicznej jednostki kontrolowanej. Sądu nie przekonał też argument dotyczący konieczności zastosowania w sprawie klauzuli in dubio pro tributario, zapisanej w art. 2 a ordynacji podatkowej. Jak bowiem tłumaczył, nie znajduje ona zastosowania w sytuacji, gdy prawidłowy wynik dyrektyw wykładni przepisów prawa skutkuje eliminacją wszelkich niejasności obarczających tekst prawny – gdy pozwala na odtworzenie normy prawnej jako jednoznacznej wypowiedzi. Stosowanie zasady wchodzi w rachubę w sytuacji „niedających się usunąć wątpliwości co do treści przepisów prawa podatkowego”, które muszą mieć charakter obiektywny. Tymczasem, jak zauważył WSA w spornej sprawie, nie zaistniały takie wątpliwości, których nie dałoby się usunąć w drodze wykładni. Zasada in dubio pro tributario nie może być rozumiana w ten sposób, że w przypadku wątpliwości interpretacyjnych organy podatkowe są zobowiązane przyjąć punkt widzenia podatnika. Można po nią sięgnąć, gdy interpretacja przepisu z wykorzystaniem dyrektyw językowych, systemowych i funkcjonalnych nie daje zadowalających rezultatów.
Sygnatura akt: I SA/Wr 189/25
Zasada rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika będzie stosowana także wtedy, gdy są niejasności co do stanu faktycznego. A nie tylko co do przepisów. Tak wynika z projektu nowelizacji ordynacji podatkowej.
Skorzystanie przez samorząd z pomocy zewnętrznej kancelarii podatkowej przy wydawaniu decyzji w podatku od nieruchomości nie powoduje jej nieważności.
Spór zaczął się od żądania nadpłaty w podatku od nieruchomości przez kopalnię, która uważała, że zapłaciła za dużo od części gruntów znajdujących się w rekultywacji. Samorządowcy do zwracania pieniędzy się jednak nie palili. Twardo obstawali, że rekultywacja wpisuje się w działalność gospodarczą kopalni. Żadna ze stron nie chciała ustąpić, a gdy odwołania nic nie dały, spór trafił na wokandę. I podatniczka sięgnęła po dodatkowy, bardzo poważny argument. Zarzuciła urzędnikom, że bezprawnie przy wydawaniu decyzji posiłkowali się pomocą obcej kancelarii. Ta strategia okazała się ślepą uliczką.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Poznaniu uwzględnił skargi kopalni, ale racji w kwestii nieważności decyzji z powodu skorzystania z pomocy zewnętrznej firmy jej nie przyznał. Pomimo formalnej wygranej kopalnia nie złożyła broni i zaskarżyła wyroki WSA. A duża część argumentacji jej pełnomocników sprowadzała się do podważenia praktyki korzystania przez samorządy z odpłatnej pomocy prawnej zewnętrznych firm doradczych. To nie przekonało Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Zauważył, że sądy administracyjne w sprawach wymiarowych kontrolują zgodność decyzji z procedurą i prawem. Nie oceniają ani skutków umów, ani naruszenia tajemnicy skarbowej. W sprawie kompetencje fiskusa nie zostały zaś przekazane na zewnątrz. NSA zauważył, że świadczenie pomocy prawnej nie jest zabronione. A w spornym przypadku decyzje nie były tylko „firmowane” przez fiskusa. Podpis pod decyzją podatkową nie jest bowiem tylko formalnością. Jest to wyraz akceptacji jej treści. Pomoc prawna zewnętrznego doradcy nie wpływa na ważność ani postępowania, ani kończącej je decyzji. NSA nie zbagatelizował problemu złamania tajemnicy skarbowej, etyki zawodowej czy dopuszczalności umowy. Niemniej zastrzegł, że są to zupełnie inne kwestie, które nie podlegają badaniu przez sąd administracyjny w konkretnej sprawie wymiarowej.
Sygnatura akt: III FSK 227/24
Samorząd doradców uznał, że wspieranie organów podatkowych łamie ich etykę zawodową, wybrał też Andrzeja Ladzińskiego na swojego nowego szefa.
Prawo administracyjne
Problemy logistyczne czy zła organizacja nie uzasadniają przyjęcia krótszego niż podstawowy, 14-dniowy termin wejścia w życie uchwały samorządu.
Sprawa dotyczyła gminy Mszana. A jej problemy zaczęły się, gdy Regionalna Izba Obrachunkowa (RIO) w 2024 r. zakwestionowała dwie kolejne uchwały radnych dotyczące opłat za śmieci. Miało to związek z pismem, w którym ktoś poskarżył się do RIO na możliwość naruszenia prawa przez samorząd. Rzeczywiście urzędnicy izby dopatrzyli się, że zarówno uchwała dotycząca wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej stawki z 2020 r., jak i ta z 2021 r. zostały przyjęte na ostatnią chwilę. A to uniemożliwiało wejście ich w życie z początkiem nowego roku, z dochowaniem 14-dniowego terminu vacatio legis. RIO zaskarżyła uchwały i wniosła o ich unieważnienie. Gmina nie zgadzała się z tymi zarzutami. Tłumaczyła, że skrócenie terminu wejścia w życie uchwał było determinowane szczególnymi okolicznościami, o jakich mowa w art. 4 ust. 2 ustawy o ogłaszaniu aktów normatywnych. Jak podkreślali samorządowcy, gdyby uchwały weszły w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, musieliby wprowadzić mniej korzystne uregulowanie dla mieszkańców. Od lutego trzeba byłoby ustalić stawki w wyższej wysokości niż ustalone w zaskarżonych uchwałach, żeby móc zapewnić środki na zapłatę dla wykonawcy.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gliwicach uwzględnił skargi RIO, choć sporne uchwały unieważnił tylko w części dotyczącej wejścia w życie. Zgodził się, że przyjęte przez radę gminy uchwały zostały zredagowane w sposób uniemożliwiający zachowanie terminu wejścia ich w życie. W ocenie WSA gmina nie ma zaś racji, że w sprawach wystąpiły okoliczności nadzwyczajne, które uzasadniałyby przyjęcie krótszego niż podstawowy terminu wejścia w życie uchwały. Podobnie uznał też Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Podkreślił, że głównym kryterium w spornym przypadku jest zgodność z prawem. A to jest jasne. Podstawowy ustawowy termin na wejście w życie to 14 dni. Nie kwestionował przy tym, że od tej reguły są wyjątki, ale dotyczą one sytuacji nadzwyczajnych. Tymczasem ustalenie stawki opłat za śmieci to kwestia powtarzalna. Jak zauważył NSA, odbiorcę śmieci trzeba wybrać co roku i jest to kwestia odpowiedniej logistyki oraz organizacji. W jego ocenie okolicznością nadzwyczajną może być np. powódź czy pandemia, a nie to, że gmina ze względów logistycznych nie przygotowała się na czas. Argumentem nie może być też podwyższenie opłat za śmieci, bo to kwestia ewentualnej odpowiedzialności władz gminy wobec mieszkańców. Jak podkreślił sąd, 14 dni to minimalny czas na ogłoszenie aktu prawa miejscowego i nie można mówić o zaskoczeniu.
Sygnatura akt: III FSK 446/25
Ogromny bałagan przy kontenerach PCK, wyrzucanie tekstyliów do pojemników na zmieszane śmieci i do wiat śmietnikowych – to konsekwencje wprowadzenia selektywnego zbierania tekstyliów. Jak radzą sobie z tym gminy?
Komisarz wyborczy nie ma prawa do wygaszania mandatu radnego z powodu niezłożenia przez niego wniosku o bezpłatny urlop. Kompetencje w tym zakresie należą do rady gminy.
Sprawa dotyczyła samorządowca – byłego wiceprezydenta miasta – który w wyborach z 2024 r. został wybrany na radnego. Schody zaczęły się, gdy kilka miesięcy po elekcji komisarz wyborczy postanowił wygasić jego mandat. Powołał się na przesłankę równoznaczną ze zrzeczeniem się mandatu. Konkretnie chodziło o to, że samorządowiec nie złożył w terminie 7 dni od ogłoszenia wyników wyborów wniosku o urlop bezpłatny. Urzędnik wyborczy tłumaczył, że radny powinien wystąpić o bezpłatny urlop do 17 kwietnia 2024 r., czego nie uczynił. Z informacji uzyskanych z magistratu wynikało, że dalej pozostawał w stosunku zatrudnienia. Ze stanowiska zastępcy prezydenta został odwołany dopiero w maju z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Komisarz był zaś przekonany, że zgodnie z art. 24b ust. 5 ustawy o samorządzie gminnym niezłożenie przez radnego wniosku o urlop jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Radny mandatu oddać nie chciał i poskarżył się na komisarza do sądu administracyjnego.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Kielcach nie kwestionował, że zgodnie z przepisami osoba wybrana na radnego nie może wykonywać zadań w ramach stosunku pracy w urzędzie gminy, w której uzyskała mandat, a także wykonywać funkcji kierownika lub jego zastępcy w jednostce organizacyjnej tej gminy. Dlatego przedprzystąpieniem do wykonywania mandatu taka osoba ma obowiązek złożyć wniosek o urlop bezpłatny w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wyników wyborów. Zaś niezłożenie go jest równoznaczne ze zrzeczeniem się mandatu. Skarżący nie złożył wniosku o urlop bezpłatny w wymaganym terminie. Niemniej w ocenie WSA nie dawało to komisarzowi wyborczemu podstaw do wydania zaskarżonego postanowienia. Sąd zauważył, że kodeks wyborczy wyraźnie ogranicza zakres przypadków, w których komisarz jest uprawniony do wydania postanowienia o wygaśnięciu mandatu radnego. A pisemne zrzeczenie się mandatu nie jest tożsame z domniemaniem zrzeczenia się mandatu. Do podobnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Podkreślił, że kompetencje komisarza wyborczego w zakresie wygaszania mandatów nie mogą być domniemane. I owszem, jeśli jest pisemne zrzeczenie się mandatu, to komisarz ma prawo uruchomić swoje uprawnienie. Jednak stan faktyczny nie może budzić wątpliwości, np. może to być śmierć czy wyraźne oświadczenie o tym, że dana osoba nie chce być radnym. A brak wniosku o bezpłatny urlop, choć przypomina zrzeczenie się mandatu, jest sytuacją inną. Jest to kompetencja zarezerwowana dla rady gminy. Sąd zauważył również, że obecnie orzecznictwo bardzo rygorystycznie podchodzi do przestrzegania kompetencji związanych z wygaszaniem mandatów radnych.
Sygnatura akt: III OSK 2917/24
Podejmując się sprawowania mandatu radnego i działania na rzecz lokalnej wspólnoty, radny powinien mieć świadomość, że wiąże się to z ograniczeniami w prowadzeniu działalności gospodarczej.
Postępowania w sprawach rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem prawa budowlanego czy złego stanu technicznego nie mogą być inicjowane na żądanie, nawet tych osób, które powołują się na własny interes prawny.
Sprawa trafiła na wokandę z inicjatywy prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA), który zwrócił uwagę na rozbieżności w orzecznictwie powstałe po jednej z nowelizacji prawa budowlanego. Konkretnie chodziło o skutki dwóch nowych przepisów – art. 53a ust. 1 i art. 72a dodanych do prawa budowlanego i obowiązujących od 19 września 2020 r. Z obu wynika, że postępowania do których się odnoszą wszczyna się z urzędu. Prezes NSA zwrócił jednak uwagę, że w orzecznictwie pojawiły się dwa przeciwstawne poglądy co do tego, czy po nowelizacji możliwe jest inicjowanie owych postępowań także na wniosek kogoś, kto powołuje się na własny interes prawny. A do tego nie ma jednolitości, jak powinien zareagować urzędnik, gdy takie żądanie zostanie do niego skierowane. Żeby obie kwestie uporządkować, prezes NSA wystąpił o podjęcie uchwały abstrakcyjnej.
Siedmioosobowy skład Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA) opowiedział się za rygorystycznym, literalnym podejściem do możliwości inicjowania spornych postępowań. Uznał, że jest to możliwe wyłącznie przez urzędników, tj. z urzędu. NSA nie miał cienia wątpliwości, że dodanie spornych przepisów do prawa budowlanego nie było zabiegiem przypadkowym czy porządkującym. I miało na celu wprowadzenie w tym przypadku zasady oficjalności, czyli wszczynania postępowań jedynie z urzędu, a nie na wniosek. NSA zastrzegł, że w przypadku braku reakcji organu na skierowane do niego żądanie usunięcia stanu naruszenia prawa budowlanego, jednostka nie jest pozbawiona możliwości ochrony własnego interesu prawnego. Brak reakcji nadzoru budowlanego, opieszałość czy inne zaniedbanie może stanowić podstawę do skargi w trybie skargowo-wnioskowym z działu 8 k.p.a. Co więcej, sygnalizacja w takiej skardze dostarcza organowi materiał do oceny, czy nie zachodzą przesłanki do wszczęcia postępowania z urzędu. NSA przesądził też kwestię, jak powinien się zachować nadzór budowlany, gdy jednak wpłynie do niego bezpodstawne żądanie o wszczęcie któregoś ze spornych postępowań od osoby powołującej się na własny interes prawny. I stwierdził, że w takim przypadku urzędnik ma obowiązek poinformować wnioskodawcę na piśmie co do podjętych działań i zajętego stanowiska. Siedmioosobowy skład podkreślił jednak, że brak wywiązania się z obowiązku informacyjnego, niezajęcie stanowiska, w tym przypadku nie może być traktowane w kategorii bezczynności czy przewlekłości. I kategorycznie stwierdził, że skarga na bezczynność w tego rodzaju sprawach będzie niedopuszczalna.
Sygnatura akt: II OPS 2/25
Inwestorzy znaleźli sposób na obejście wymogu minimalnej powierzchni działek. Na podstawie otrzymanych pozwoleń na budowę zabudowują nieruchomość, wykorzystując maksymalnie dopuszczalne wskaźniki urbanistyczne, a następnie wydzielają działki niezbędne do korzystania z wybudowanych budynków mieszkalnych.
Bank może przetwarzać i przekazać do Biura Informacji Kredytowej dane klienta, który przestał spłacać kredyt, nawet jeśli sam dług już się przedawnił.
Sprawa była pokłosiem umowy o kredyt i elektroniczną kartę płatniczą z 2005 r., w związku z którą bank pozyskał dane osobowe klienta. Schody zaczęły się, gdy mężczyzna poskarżył się do prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO). A konkretnie, że bank bez podstawy prawnej udostępnienia jego dane osobowe do Biura Informacji Kredytowej (BIK). Kredytobiorca podkreślił, że sąd rejonowy prawomocnym wyrokiem uznał jego zobowiązanie kredytowe za przedawnione. Dlatego jego dane powinny zniknąć z bazy i nie powinny już do niej trafiać w raportach bankowych. Instytucja nie zgadzała się z taką oceną sytuacji. Zauważyła, że przetwarza dane osobowe klienta w związku z niespłaconą przez niego wierzytelnością. Będą też przetwarzane w BIK m.in. do celów oceny zdolności i analizy ryzyka kredytowego. Ta linia obrony okazała się skuteczna. Prezes UODO odmówił uwzględnienia wniosku klienta banku. Uznał, że jego dane osobowe są przetwarzane w sposób zgodny z RODO, a proces ten ma uzasadnienie w art. 6 ust. 1 lit.f RODO. Klient upierał się przy swoim, ale przegrał.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie oddalił skargę. W jego ocenie to, że bank usunął dane skarżącego, a następnie ponownie je zamieścił, nie ma jakiegokolwiek znaczenia dla legalności przetwarzania z art. 105a ust. 1 prawa bankowego. Ponadto zasadą jest, że zaciągane zobowiązania należy spłacać. I chociaż w przypadku przedawnienia roszczenia wierzyciel nie może dochodzić go na drodze sądowej, to dłużnik musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami. Ostatecznie racji kredytobiorcy nie przyznał też Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Zwrócił uwagę, że w art. 105a ust. 1 prawa bankowego nie ma mowy o danych osobowych, ale o tajemnicy bankowej. A tą zgodnie z przepisami są dane osobowe i informacje, które zostały przez bank pozyskane na etapie negocjacji, zawarcia i realizacji umowy bankowej. Więc ustawodawca przesądził, że dane osobowe, które stanowią tajemnicę bankową i są niezbędne do realizacji umowy zawartej z bankiem mogą być przetwarzane bez zgody. NSA nie kwestionował, że w związku z przedawnienie długu wierzyciel niejako jest już prawnie obezwładniony. Ale takie zobowiązanie nie wygasło i trudno sobie wyobrazić, żeby bank nie przetwarzał związanych z nim danych osobowych. Sąd przyznał, że z 105a ust. 1 prawa bankowego trudno wprost wywieść, że chodzi o ocenę ryzyka kredytowego i zdolności po zawarciu umowy z konkretnym bankiem. Niemniej przepisy czytane systemowo pozwalają uznać, że chodzi też o ocenę ryzyk i zdolności kredytowych na przyszłość przez inne banki.
Sygnatura akt: III OSK 1640/22
Banki i Biuro Informacji Kredytowej nie mogą przetwarzać danych osób, które wystąpiły z wnioskiem kredytowym, ale ostatecznie nie zawarły umowy - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny.
Żeby nałożyć opłatę sankcyjną na spółdzielnię czy wspólnotę mieszkaniową za niesegregowanie śmieci, trzeba wcześniej zawiadomić o naruszeniu. I to nie za pomocą naklejek na kontenerach.
Sprawa dotyczyła jednej z warszawskich spółdzielni mieszkaniowych. Jej kłopoty zaczęły się w październiku 2023 r., gdy prezydent stolicy „wlepił” jej podwyższoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W sumie sankcyjny rachunek za jeden miesiąc opiewał na 11 tys. zł. Urzędnicy magistratu tłumaczyli, że na początku marca 2023 r. operator odbierający śmieci z posesji stwierdził nieprawidłową segregację w pojemniku na szkło. Znalazły się w nim inne rodzajowo śmieci, co uwieczniono na zdjęciach. Firma śmieciowa o naruszeniu powiadomiła ratusz, a na klapie pojemnika umieściła naklejkę „Uwaga nie odebrano z powodu zmieszania różnych frakcji odpadów”. Śmieci z pojemnika na szkło ostatecznie zostały odebrane jako odpady zmieszane. Spółdzielnia broniła się, że nieprawidłowości wynikały ze złego oznaczenia kontenerów śmieciowych. Samorządowe Kolegium Odwoławcze (SKO) utrzymało karę. Stwierdziło, że przyklejenie naklejki na pojemniku jest wystarczającym sposobem powiadomienia właściciela nieruchomości o nieodebraniu odpadów i spełnia dyspozycję art. 6ka ust. 1 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Inaczej do sprawy podszedł dopiero Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Warszawie. Nie kwestionował, że w razie stwierdzenia niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania śmieci, odbierający przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) i powiadamia o tym odpowiednio wójta, burmistrza lub prezydenta miasta oraz właściciela nieruchomości. Powiadomienie jest warunkiem koniecznym wszczęcia postępowania administracyjnego. Sąd zgodził się, że przepisy nie określają jego formy i terminu. Niemniej powiadomienia powinny zostać dokonane w sposób, który pozwala na weryfikację wypełnienia tego warunku. A sąd nie znalazł usprawiedliwienia, aby obowiązek poinformowania właściciela nieruchomości o odbiorze odpadów zmieszanych został spełniony poprzez naklejki informacyjne o wadliwej segregacji na pojemnikach. Do podobnych wniosków doszedł Naczelny Sąd Administracyjny (NSA). Również podkreślił, że warunkiem prawidłowego wszczęcia procedury wymierzenia podwyższonej opłaty śmieciowej jest zawiadomienie w odpowiednim trybie. A naklejka na kontenerze na śmieci takiego nie stanowi, bo nie odpowiada formom określonym w ordynacji podatkowej. Przede wszystkim nie wiadomo, kto jest autorem takiej naklejki. Sąd zgodził się co prawda, że przepisy nie określają formy, w jakiej należy poinformować właściciela nieruchomości o naruszeniu. Nie jest jednak tak, że każda forma jest w takim przypadku dopuszczalna.
Sygnatura akt: III FSK 1235/24
Regulaminy gminy zobowiązują właścicieli nieruchomości m.in. do ograniczenia generowania śmieci, mycia pojemników na odpady czy odśnieżania chodnika.
Brak umieszczenia karty parkingowej za przednią szybą pojazdu nie może być traktowany jako nieuiszczenie opłaty parkingowej.
Spór dotyczył właścicielki pojazdu, która jest osobą o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności. Posiada kartę parkingową oraz abonament uprawniający do korzystania ze strefy płatnego parkowania. W grudniu 2024 r. na kobietę została nałożona opłata dodatkowa 200 zł za postój pojazdu bez wyłożonej za przednią szybę pojazdu karty parkingowej. Regulamin Strefy Płatnego Parkowania (SPP) stanowił bowiem, że za parkowanie w strefie z uiszczoną opłatą uważa się parkowanie z umieszczonymi łącznie w widocznym miejscu za przednią szybą oryginałem ważnej w chwili kontroli karty parkingowej oraz ważnym abonamentem parkingowym. Kobieta zaskarżyła przepisy regulaminu do sądu i wygrała.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Łodzi przyznał co prawda, że organ ma prawo do weryfikacji, czy dana osoba ma wykupiony bilet lub abonament parkingowy - również ze stawką zerową opłaty. Niemniej w jego ocenie nieuzasadnione jest wprowadzanie w odniesieniu do posiadających abonamenty parkingowe dodatkowego pozaustawowego kryterium, że wypełniły obowiązek opłacenia postoju czy są posiadaczami abonamentu ze stawką zerową. To znaczy nie można wymagać umieszczenia abonamentu - a w przypadku osób niepełnosprawnych również karty parkingowej - we wskazanym w uchwale miejscu pojazdu. Brak umieszczenia wymienionych dokumentów nie może być bowiem traktowany jako nieuiszczenie opłaty parkingowej zagrożone nieuzasadnioną sankcją w postaci opłaty dodatkowej. WSA nie dopatrzył się upoważnienia dla rady gminy (miasta) do rozszerzenia w drodze przepisów rangi podustawowej pojęcia nieopłaconego postoju w rozumieniu ustawy o drogach publicznych sankcjonowanego opłatą dodatkową poprzez objęcie nim także sytuacji, gdy zobowiązany podmiot wprawdzie opłatę uiścił, ale nie umieścił dowodu opłacenia abonamentu parkingowego w określonym, widocznym miejscu.
Sygnatura akt: III SA/Łd 293/25
Gmina musi mieć instrument zapewniający pobieranie opłat za prowadzone parkingi. Burmistrz nie naruszył więc przepisów, ustalając w zarządzeniu opłatę podwyższoną.
Rada gminy nie ma kompetencji do tworzenia funkcji społecznego asystenta radnego.
Kością niezgody w sprawie była uchwała o społecznych asystentach radnych. Radni jednego z miast zapisali w niej m.in., że w celu wspierania i upowszechniania idei samorządowej radny może powołać społecznego asystenta. W uchwale wskazano, że asystent pełni swoją funkcję społecznie i nieodpłatnie, ma prawo do uczestnictwa w pracach rady gminy i wspierania radnego w czynnościach związanych z wykonywaniem przez niego mandatu. Schody zaczęły się, gdy wojewoda uznał, że uchwalone przez radnych przepisy są nieważne. Wskazał bowiem, że z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym nie można wywieść kompetencji dla rady gminy do powoływania społecznych asystentów radnych oraz stanowienia norm dotyczących zasad ich funkcjonowania. W ocenie wojewody to norma ogólna, zawierającą wyłącznie postulat popularyzacji wśród wspólnoty gminnej zagadnień samorządowych oraz podejmowania działań mających na celu przybliżania i angażowania młodzieży w sprawy istotne dla społeczności lokalnej. Samorządowcy upierali się przy swoim. Poskarżyli się na rozstrzygnięcie nadzorcze, ale nic nie wskórali.
Wojewódzki Sąd Administracyjny (WSA) w Gdańsku zgodził się z wojewodą, że sporna regulacja nie może stanowić samodzielnej podstawy powołania społecznych asystentów radnych. Nie następuje w ten sposób bowiem bezpośrednia realizacja celu tego przepisu, czyli propagowanie idei samorządowej. Sąd zauważył, że w ustawie o samorządzie gminnym przewidziano możliwość utworzenia młodzieżowej rady gminy mającej charakter konsultacyjny i nadania jej statutu. Rada nie ma natomiast legitymacji do tworzenia „funkcji” asystenta i powołania osoby na to stanowisko przez radnego na czas sprawowania mandatu, jak też uczestniczenia asystenta w pracach rady czy radnego związanych z wykonywaniem jego mandatu. WSA zauważył, że celem powołania społecznych asystentów radnych było wspomożenie tylko i wyłącznie konkretnych radnych w wykonywaniu ich mandatu. A to jego zdaniem nie działa bezpośrednio na rzecz realizacji obowiązku wynikającego z art. 5b ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, którego adresatem jest gmina. Prawidłowa realizacja tego obowiązku może zaś w ocenie sądu polegać chociażby na prowadzeniu kursów, spotkań informacyjnych, szkoleń, wydawaniu biuletynu gminnego, dystrybucji ulotek, organizowaniu konkursów i festynów.
Sygnatura akt: III SA/Gd 636/24
Naczelny Sąd Administracyjny (NSA) trzeci raz uznał, że Zakopane nie ma podstaw do pobierania opłaty miejscowej w oparciu o nieobowiązujące przepisy. A uchwały zgodnie z aktualnymi nie można podjąć bez spełnienia m.in. norm jakości powietrza.
Prawo cywilne
Wydziedziczenie dziecka może być nieskuteczne, gdy winę za zerwanie kontaktów i ustanie więzi uczuciowej ponoszą rodzice.
Sprawa dotyczyła kobiety, która została wydziedziczona przez rodziców. Spadkodawcy jako przyczynę wydziedziczenia najstarszej córki tj. pozbawienia jej prawa do zachowku podali zerwanie kontaktów rodzinnych. Jednak wydziedziczona przez szereg lat, przed opuszczeniem domu, idąc na studia, opiekowała się rodzeństwem, w tym młodszą siostrą, która odziedziczyła spadek. Okazało się też, że rodzice nie tylko nie opiekowali się rodzeństwem, ale wręcz stanowili dla dzieci istotne zagrożenie. Kobieta zakwestionowała wydziedziczenie. Sąd rejonowy, a następnie okręgowy je podważyły zasądzając starszej córce 67 tys. zł zachowku od młodszej siostry, z odsetkami za kilka lat, tj. od wezwania jej przez starszą siostrę do zapłaty zachowku (zgodnie z art. 455 kodeksu cywilnego). Młodsza siostra nie zgodziła się z takim werdyktem, ale przegrała.
Sąd Najwyższy (SN) werdykt niższych instancji utrzymał. Wskazał, że sądy te wyczerpująco wzięły pod uwagę relacje rodzinne. Według SN nie ulega wątpliwości, że wyłączny ciężar winy za zerwanie kontaktów i jakichkolwiek więzi rodzinnych ciążył na rodzicach – spadkodawcach. Ich zachowanie wyczerpywało wręcz znamiona przemocy psychicznej i zasługiwało na potępienie. W ocenie SN nie zasługuje na aprobatę w postawie procesowej pozwanej to, że jako młodsza siostra powódki nie dostrzegła, że znośne dzieciństwo spędzone w rodzinie, w której funkcjonowały niezdrowe mechanizmy, może zawdzięczać jedynie siostrze.
Sygnatura akt: I CSK 1992/24
Śmierć jednego z rodziców lub obu wiąże się z koniecznością podziału majątku, który po sobie zostawili. Dziedziczenie może odbywać się na podstawie testamentu lub na podstawie ustawy. Jak w obu tych przypadkach wygląda podział spadku między rodzeństwem?
Notariuszowi miał podstawy do odmowy sporządzenia ostatniej woli mieszkającej w Polsce obywatelce Ukrainy, zgodnie z prawem jej kraju.
Spór zaczął się, gdy polski notariusz odmówił klientce – obywatelce Ukrainy - sporządzenia testamentu, w którym prawo ukraińskie miałoby zostać wskazane jako to, które po jej śmierci byłoby właściwe do rozstrzygania spraw spadkowych. Choć kobieta miała obywatelstwo tylko własnego kraju, wraz z mężem mieszkała w Polsce i wspólnie byli oni właścicielami położonego tutaj mieszkania. Ukrainka była przekonana, że swobodę w kluczowej dla niej kwestiipozostawia unijne rozporządzenie w sprawie m.in. przyjmowania i wykonywania dokumentów urzędowych dotyczących dziedziczenia (nr 650/2012). Notariusz oponował wskazując, że ograniczenia niesie jednak umowa polsko-ukraińska o pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych i karnych. A działanie wbrew niej byłoby jego zdaniem sprzeczne z polską ustawą o notariacie. Umowa stanowi bowiem jasno, że prawem właściwym w zakresie dziedziczenia mienia ruchowego jest prawo ukraińskie, zaś mienia nieruchomego – prawo państwa, w którym mienie to jest położone. A w tym przypadku więc – prawo polskie. Klientka nie dawała za wygraną, ale ostatecznie nic nie wskórała.
Sąd okręgowy oddalił zażalenie niezadowolonej klientki na odmowę notariusza. Uznał, że to właśnie na nim, jako przedstawicielu swojej profesji, spoczywa ciężar przyjęcia konkretnego stanowiska i kierowania się nim przy redagowaniu aktu notarialnego. Nie może zrzucać z siebie odpowiedzialności i zostawić kwestii oceniania działań dopiero sądowi spadku. Po długich rozważaniach sąd przyznał mu więc rację uznając, że to przede wszystkim umowę polsko-ukraińską należy uznać za dokument regulujący wszystkie kluczowe aspekty. A zatem – zgodnie z unijnym rozporządzeniem – choć obywatel obcego kraju może wybrać prawo ojczyste, w rozpatrywanej sprawie było to niemożliwe z uwagi na „blokadę” w umowie polsko-ukraińskiej. Umowa ma zaś pierwszeństwo nad rozporządzeniem. Sąd zauważył jednak, że w wielu aspektach wymaga ona zmian dopasowujących jej przepisy do unijnego rozporządzenia. Niewykluczone też, że powinno się ją w ogóle wypowiedzieć. W ocenie sądu wbrew intencjom jej autorów, utrudnia ona bowiem funkcjonowanie obywateli Ukrainy w Polsce. I to nie tylko w kwestiach, którymi zajmował się on sam, ale też w sprawach opiekuńczych oraz tych dotyczących uznawania i wykonywania orzeczeń. Nie można też zapominać, że oba państwa to też strony licznych konwencji, zaś ich przepisy wewnętrzne są bardziej liberalne niż te zawarte w łączącej je umowie.
Sygnatura akt: II Cz 438/21
Jeśli spadkobiercy nie grozi rychła śmierć i mógłby sporządzić inny testament np. notarialny, to jego testament ustny jest nieważny.
Wskazanie miejsca wykonywania działalności gospodarczej w lokalu nabytym za kredyt konsumencki nie odbiera temu kredytowi konsumenckiego charakteru.
Problem pojawił się w sprawie, w której trójka frankowiczów wystąpiła o unieważnienie umowy kredytu konsumenckiego i zwrot przez bank świadczeń wypłaconych mu przez tych kredytobiorców. Żądania te niższe instancje, w tym sąd apelacyjny, uwzględniły, uznając niektóre postanowienia umowy kredytu za abuzywne. Z takim rozstrzygnięciem sporu nie zgadzał się jednak bank. Argumentował, że zawarcie przez powodów umowy kredytu, a następnie wydzielenie jednego z czterech pokoi w tej nieruchomości, z założenia mieszkaniowej, na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej oraz zarejestrowania jej w tym lokalu, wyklucza uznanie tych kredytobiorców w kontekście umowy kredytu za konsumentów w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego (k.c.) i objęcie ich ochroną przewidzianą dla konsumentów. W szczególności przyznawanej konsumentom w sprawach, w których podstawą zgłaszanych żądań są m.in. klauzule abuzywne wprowadzone do umów kredytów indeksowanych (denominowanych) do franka szwajcarskiego.
Sąd Najwyższy (SN) racji bankowi jednak nie przyznał. Nie przekonały go fragmenty umowy kredytu, mające potwierdzać rzekome przeznaczenie finansowanej kredytem hipotecznym nieruchomości pod prowadzoną działalność gospodarczą. W ocenie SN wręcz przeciwnie wskazują one, że powodowie podpisali umowę kredytu w okolicznościach świadczących o typowo konsumpcyjnym charakterze finansowania. Dopiero następczo postanowili wskazać jako miejsce wykonywania swoich działalności gospodarczych adres, pod którym również zamieszkiwali. Chodziło o zdalne świadczenie usług w jednym z czterech pokoi mieszkania. Zdaniem sądu takie działanie jest charakterystyczne raczej dla przedsiębiorców jednoosobowych, a opowiedzenie się za stanowiskiem banku stanowiłoby de facto przejaw ograniczenia swobody prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto, sam rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, której podjęli się powodowie, nie przesądza o tym, że całą kredytowaną nieruchomość można potraktować jako siedzibę interesów powodów nie jako konsumentów, lecz przedsiębiorców. A tylko to zdaniem SN otwierałoby drogę do potraktowania umowy kredytu jako zawartej na cele niekonsumpcyjne i do odmówienia im statusu konsumenta w tej umowie.
Sygnatura akt: I CSK 4013/24
Nie tylko kredytobiorcy będą mogli skorzystać z mechanizmów przewidzianych w ustawie frankowej, ale także ich spadkobiercy. Ustawa nie będzie jednak dotyczyła klientów, którzy zaciągali zobowiązanie w innej walucie niż CHF.
Nie sposób uznać, by konkubinat po rozpadzie miał być nierozliczony, bo jeden z partnerów zakładał, że mógł to nie być związek na całe życie.
Sprawa dotyczyła kobiety, która po rozstaniu po kilkunastu latach jej związku z ojcem ich dwójki dzieci zażądała rozliczenia ich „dorobku” majątkowego. Sama zawodowo nie pracowała, ale zajmowała się przez lata prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. Pomagała też trochę partnerowi w prowadzeniu działalności gospodarczej. Kobieta żyła w przekonaniu, że wybudowany na działce partnera dom o wartości ok. pół miliona złotych, urządzenie go, a także rozwijanie firmy konkubenta będą służyć zaspokojeniu wspólnych potrzeb rodziny, którą stworzyli. Mężczyzna twierdził natomiast, że to był związek na bliżej nieokreślony czas i nie na całe życie. Sądy niższych instancji, w tym apelacyjny przyznały kobiecie połowę stworzonego majątku. Konkubent z tym się nie zgodził, ale przegrał.
Sąd Najwyższy (SN) utrzymał werdykt niższych instancji. Zgodził się, że świadczenia powódki stały się nienależne w rozumieniu art. 410 kodeksu cywilnego, w chwili odpadnięcia ich celu, jakim było wspólne życie z pozwanym. Powódka działała w przekonaniu i w porozumieniu z pozwanym, że wybudowany dom oraz rozwijana działalność gospodarcza będą służyć zaspokojeniu wspólnych potrzeb rodziny, którą mieli stworzyć. Nie czyniłaby tego rodzaju nakładów, gdyby miała świadomość, że nie dojdzie do zawarcia związku małżeńskiego i dojdzie do rozstania. Tym bardziej, że mieli dzieci, co tym bardziej wskazywało na chęć założenia rodziny i sformalizowania związku. Przy czym jak podkreślił SN nie sposób uznać, aby małżeństwo czy konkubinat miały być zawierane z założeniem, że ulegną szybkiemu rozpadowi. Nikt przecież racjonalnie myślący nie decydowałby się na wspólne życie z drugą osobą oraz posiadanie potomstwa, gdyby przewidywał już w momencie zainicjowania tej relacji, że jest ona ograniczona w czasie i ulegnie zakończeniu.
Sygnatura akt: I CSK 969/25
Współposiadacz konta ma prawo do pieniędzy na nim zgromadzonych w całości lub w większym udziale, niż wynika z przypisanych mu środków, o ile współwłaściciele to formalnie ustalili. Tak orzekł Sąd Najwyższy.
O odpowiedzialności kierowcy za wypadek decyduje nie tylko stopień naruszenia reguł ruchu drogowego, ale też ryzyko dla innych osób.
Sprawa dotyczyła ojca 5-letniej dziewczynki, który jadąc z kolegą szosą zasygnalizował mu, że chce wysiąść przy wskazanym domu. Prowadzący auto kolega zjechał na pobocze, po przeciwnej stronie drogi. Ojciec wysiadł i poszedł w kierunku tyłu pojazdu, kierujący ruszył i zobaczył kolegę we wstecznym lusterku koziołkującego obok przejeżdżającego z naprzeciwka samochodu. Zatrzymał auto, rozpoczął reanimację, ale potrącony zmarł. Jak ustalono, kierowca, który uderzył w poszkodowanego, hamował na 21,5 m przed miejscem potrącenia, a za nim jeszcze 19,5 m. Prędkość pojazdu oszacowano na 80 km/h, a wtedy droga zatrzymania pojazdu wynosi aż 61 m. Stan techniczny samochodu nie miał wpływu na wypadek, kierowca był trzeźwy, a ofiara w momencie zdarzenia miała 1,79 promila alkoholu we krwi. Śledztwo w sprawie wypadku umorzono. Schody zaczęły się, gdy firma ubezpieczeniowa odmówiła wypłaty dla córki ofiary. Matka dziecka nie złożyła broni i wystąpiła z pozwem w imieniu córki żądając zadośćuczynienie. Sąd rejonowy uznał, że firma ubezpieczeniowa nie sprostała obowiązkowi wykazania wyłącznej winy poszkodowanego, która mogłaby wyłączyć jej odpowiedzialność odszkodowawczą. Uwzględniając jednak liczbę naruszeń przepisów ruchu drogowego, które popełnił pieszy sąd określił jego przyczynienie się do szkody na 90 proc. a kwotę adekwatną do cierpień powódki na 50 tys. zł. To zaś doprowadziło do zasądzenia dziecku 5 tys. zł tj. 10 proc. adekwatnej kwoty. Podobnie uznał sąd okręgowy.
Inaczej na sprawę spojrzał dopiero Sąd Najwyższy (SN) i nakazał ponowne rozpoznanie sprawy. W ocenie SN umniejszenie odszkodowania w tak znacznej wysokości (90 proc.) wymaga poczynienia stanowczych ustaleń co do prawidłowej obserwacji drogi przez kierowcę auta, który uderzył w ofiarę oraz co do adekwatności jego reakcji. Za niewystarczające uznał niejednoznaczne spostrzeżenie, że poszkodowany „nie mógł wyjść tuż przed pojazd, który go potrącił”, gdyż kierujący także miał obowiązek zachowania ostrożności, więc należy zbadać czy można postawić mu zarzut niewłaściwej obserwacji drogi. Jeżeli zachodzą podstawy do postawienia kierującemu takiego zarzutu, to redukcję odszkodowania w tak znacznym zakresie należy uznać za nieuzasadnioną – stwierdził SN. Uwzględnienia wymaga też to, że w krytycznym miejscu nie było nakazu zachowania przez kierującego szczególnej ostrożności, inaczej niż w przypadku pieszego wchodzącego na jezdnię. Niemniej mając na względzie charakter więzi rodzinnej oraz skutki zdarzenia dla córki, zadośćuczynienie przyznane przez sądy niższych instancji SN uznał za rażąco niskie.
Sygnatura akt: II CSKP 136/23
W związku z naruszeniem polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony w środę rano, cztery lotniska w kraju zostały czasowo zamknięte. Pasażerowie nie mają jednak szans na odszkodowanie za opóźnienia, gdyż powstały one wskutek tzw. „siły wyższej”.
Nawet jeśli adwokat lub radca prawny zostaje ustanowiony kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu, to i tak ma on wyłącznie status kuratora. Nie wiąże go wymóg związany z przynależnością do danej korporacji zawodowej.
Spór powstał w sprawie o zapłatę z powództwa spółki akcyjnej przeciwko osobie fizycznej reprezentowanej przed sądem pierwszej instancji przez kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu. Kurator będący adwokatem wniósł odpowiedź na pozew, ale sam pozew sąd zwrócił na podstawie art. 132 § 1 k.p.c., z powołaniem się na niezawarcie w nim oświadczenia o doręczeniu odpisu pisma drugiej stronie albo o nadaniu tego pisma za pośrednictwem operatora pocztowego. W konsekwencji sąd pierwszej instancji wydał wyrok zaoczny. Pozwana złożyła apelację, ale sąd okręgowy ją oddalił. Zgodził się, że sąd pierwszej instancji prawidłowo zwracał składane w sprawie pisma, gdyż działający za pozwaną kurator, będący adwokatem, podlegał obowiązkom wynikającym z art. 132 § 1 zd. 1 i 2 k.p.c. tj. doręczenia między profesjonalnymi pełnomocnikami.
Inaczej do problemu ostatecznie podszedł jednak Sąd Najwyższy (SN). Uwzględnił skargę kasacyjną pozwanej, która kwestionowała, by obowiązkiem dokonywania doręczeń bezpośrednich objęty był także kurator będący adwokatem. SN uznał, że nawet jeżeli adwokat, radca prawny lub rzecznik patentowy zostaje ustanowiony kuratorem osoby nieznanej z miejsca pobytu z powodu walorów jego wiedzy i doświadczenia, to i tak ma on wyłącznie status kuratora w postępowaniu, prawnie niepowiązany z przynależnością do określonej korporacji zawodowej. Wniosku tego nie podważa fakt, że wskazanie kandydatów na kuratora w praktyce nierzadko następuje za pośrednictwem odpowiedniego samorządu zawodowego. W konsekwencji SN skierował sprawę do ponownego rozpoznania.
Sygnatura akt: II CSKP 7/23
Izba Adwokacka w Warszawie podczas sobotniego zgromadzenia przyjęła uchwałę wzywającą ministra sprawiedliwości do podniesienia wynagrodzeń za sprawy z urzędu. W razie braku działań zapowiada protest – w porozumieniu z centralnymi organami adwokatury i samorządem radców prawnych.
Ustalenie wysokości odszkodowania z OC komunikacyjnego jako równowartości hipotetycznych kosztów naprawy jest dopuszczalne także wtedy, gdy poszkodowany naprawił pojazd.
Spór powstał w sprawie o zapłatę uzupełniającego odszkodowania z OC za szkodę powypadkową Land Rovera. Towarzystwo ubezpieczeniowe wypłaciło posiadaczowi 210 tys. zł, a ten wycenił szkodę na 270 tys. zł, i tę różnicę sąd rejonowy mu zasądził. Ubezpieczyciel zakwestionował werdykt, wskazując, że poszkodowany miał obowiązek minimalizacji szkody i powinien skorzystać z zaproponowanych mu części i lakierów z rabatami odpowiednio 15 i 40 proc. Ubezpieczyciel przekonywał, że jeśli poszkodowany naprawił auto, to nie ma podstaw do stosowania hipotetycznej ceny, bo jest ona już znana. Podobnie nie ma podstaw, by płacić poszkodowanemu jeszcze VAT, którego nie uiszczono, gdyż byłoby to wzbogacenie poszkodowanego, a nie temu służy odszkodowanie.
Ostatecznie w sprawie musiał wypowiedzieć się Sąd Najwyższy (SN). W podjętej uchwale uznał, że ustalenie wysokości odszkodowania z OC komunikacyjnego jako równowartości hipotetycznych kosztów naprawy jest dopuszczalne także wtedy, gdy poszkodowany naprawił pojazd. Przypomniał, że ubezpieczyciel ma 30 dni na wypłatę odszkodowania, ale nie każdy może czekać nawet tyle i wielu poszkodowanych sami, lub korzystając z usług „zaprzyjaźnionego” warsztatu, naprawiają auta tańszym kosztem. A w ocenie SN wypłata odszkodowania z OC w tej wysokości byłaby dla nich krzywdząca, w stosunku do tych, którzy nie muszą śpieszyć z remontem. Dlatego stosowanie hipotetycznych kosztów remontów bardziej chroni poszkodowanego.
Sygnatura akt: III CZP 32/24
Eksperci są zdania, że Polacy, którym rosyjskie drony zniszczyłyby domy, samochody lub inne mienie, mogliby liczyć raczej na pomoc rządu, niż dobrą wolę ubezpieczyciela. Domaganie się pokrycia strat przez agresora byłoby zaś oczywistą fikcją.
Nieoznaczone rzeczy właścicieli lokali, trzymane w pomieszczeniach wspólnych, zarządzający w imieniu wspólnoty może usunąć po ostrzeżeniu.
Źródłem sprawy było żądanie jednego z mieszkańców bloku, by zarządca nieruchomości wydał mu przechowywane na strychu rzeczy lub zapłacił 20 tys. zł jako zwrot ich wartości. Sąd rejonowy żądanie to oddalił. Niekorzystne dla powoda okazało się też rozstrzygnięcie sądu, który rozpatrywał jego apelację. Sąd okręgowy ustalił, że powód przechowywał na strychu przede wszystkim księgozbiór, nie był zresztą jedynym właścicielem wykorzystującym tę przestrzeń jako magazyn. Żaden z nich nie uzyskał jednak zgody wspólnoty mieszkaniowej lub zarządcy na zajęcie jego części. Wielu właścicieli lokali żądało zresztą przywrócenia pierwotnej funkcji strychu, tj. suszarni. Zarządca nieruchomości umieścił na klatce schodowej polecenie zabrania ze strychu rzeczy ruchomych, a po trzech miesiącach sam je usunął i wywiózł do kontenera na śmieci. Sąd uznał, że właściciel lokalu nie wykazał swego roszczenia, gdyż tylko nieliczne z rzeczy przechowywanych na strychu potrafił zindywidualizować w sposób umożliwiający ich wycenę przez biegłego. Mężczyzna nie pogodził się z takim werdyktem, ale przegrał.
Sąd Najwyższy (SN) nie uwzględnił jego skargi kasacyjnej. Wskazał, że sąd okręgowy do chwili usunięcia rzeczy nadal traktował je jako własność powoda, ale wobec nieoznaczenia ich, np. poprzez wskazanie numeru lokalu, usprawiedliwione było przekonanie pracowników zarządcy, że są one porzucone. Z kolei właściciele lokali nie mogą samodzielnie zmieniać przeznaczenia pomieszczeń wspólnych. W ocenie SN nawet jeśli to nie powód jako pierwszy rozpoczął używanie strychu jako magazynu rzeczy niemieszczących się w jego lokalu, to zarządca w imieniu wspólnoty miał prawo do przywrócenia pierwotnego przeznaczenia przestrzeni na suszarnię. A 3,5 miesiąca od wywieszenia polecenia do usunięcia rzeczy nie powinno zaskoczyć właścicieli. Zdaniem SN opróżniając wspólny strych z nieoznaczonych rzeczy zarządzający działał w zakresie uprawnień wspólnoty oraz w jej imieniu i nie naruszył prawa własności właścicieli lokali. Wprost przeciwnie, to niektórzy właściciele przez wykorzystywanie strychu jako magazynu naruszyli prawa pozostałych właścicieli do korzystania ze części wspólnych nieruchomości zgodnie z zasadami ustalonymi przez wspólnotę lub zarządcę. W opinii SN oczekiwanie, że zarządca będzie przechowywał usunięte rzeczy do czasu, kiedy zgłoszą się po nie właściciele, oznaczałoby nałożenie na niego większej dbałości o mienie pozostawione na poddaszu, niż jego właściciele.
Sygnatura akt: II CNPP 13/23
Rolą organów nadzoru budowlanego jest reagowanie, gdy obiekty budowlane zagrażają życiu lub zdrowiu ludzi, bezpieczeństwu mienia bądź środowiska, są w nieodpowiednim stanie technicznym albo powodują swym wyglądem oszpecenie otoczenia.
Prawo pracy i ubezpieczeń
Pominięcie w naborze do pracy kandydata, którego rekruter nazwał „mordercą nienarodzonych dzieci” i „lewakiem” to zachowanie dyskryminujące ze względu na poglądy.
Sprawa dotyczyła mężczyzny, który kandydował na stanowisko spedytora międzynarodowego. Problem zaczął się, gdy ten specjalista z 25-letnim stażem w odpowiedzi na swoją aplikację otrzymał od rekrutera maila zwrotnego z informacją, że firma nie zatrudnia „lewaków” i „morderców nienarodzonych dzieci”. W czasie, kiedy prowadzono nabór specjalista był bowiem zaangażowany politycznie i koordynował antyrządowe manifestacje i walczył o prawa kobiet, w tym o prawo do aborcji. Informacje o jego działalności znaleźć można było w sieci, choć – co istotne – angażował się w nią „po godzinach”. Co prawda nadawca wiadomości został przez pracodawcę ukarany naganą, ale proces rekrutacji stanął w miejscu. A sprawa trafiła na wokandę.
Sąd rejonowy przypomniał, że zasada równego traktowania i niedyskryminacji to filary prawa pracy, które nakazują traktowanie wszystkich pracowników w jednakowy sposób, również przy zawieraniu i rozwiązaniu stosunku pracy, bez względu na ich płeć, wiek, niepełnosprawność, przekonania polityczne, orientację seksualną czy wyznanie. A to właśnie kwestia poglądów politycznych i światopoglądu – zdaniem sądu – a nie aspekty merytoryczne, przesądziły o obrocie spraw. Sąd rejonowy uznał jednak, że żądana przez niedoszłego pracownika kwota 60 tys. zł jest zdecydowanie zbyt wygórowana i przyznał mu jedynie nieco ponad cztery tysiące zł odszkodowania. Mężczyzna zakwestionował to rozstrzygnięcie, ale nic nie wskórał. Sąd okręgowy uznał, że kandydat nie wykazał, jakoby doznał ogromnej krzywdy czy długotrwałego cierpienia psychicznego. Co prawda również przyznał, że użyte w mailu sformułowania były obraźliwe i naruszające godność człowieka. Niemniej w jego ocenie nie można uznać, że wywołało to długotrwały stres umożliwiający szukanie innej pracy, zmuszający do korzystania ze zwolnień lekarskich czy z pomocy psychologa. Wiadomość trafiła bowiem najpewniej tylko do odbiorcy, a niedopuszczalnego zachowania dopuszczono się względem niego tylko raz.
Sygnatura akt: VII Pa 67/24
Powiązany artykuł
Coraz częściej systemy AI nie tylko wspierają, ale wręcz zastępują człowieka w podejmowaniu decyzji o skutkach prawnych – od rekomendacji kredytowych po automatyzację procesu rekrutacji.
Pracownik służby cywilnej nie może odwołać się do sądu od wyniku swojej pierwszej oceny okresowej, wystawionej mu przez przełożonych. Nieskuteczne w takim przypadku jest powoływanie się na kodeks pracy.
Sprawa dotyczyła pracownicy korpusu służby cywilnej, która próbowała podważyć zasadność negatywnej oceny, wystawionej jej przez przełożonych. Tę zaś uzyskała podczas pierwszego etapu podsumowywania efektów swojej pracy jako specjalistki laboratoryjnej, zatrudnionej na stanowisku referendarza ds. spektrometrii atomowej. Szefowie uznali kompetencje pracownicy za zadowalające, doceniając ją za zaangażowanie, chęć rozwoju oraz fakt, że terminowo i rzetelnie wywiązuje się z powierzonych zadań. Dostrzegli przy tym jednak problemy z komunikacją i współpracą z innymi ludźmi, przejawiające się brakiem szacunku wobec nich. Podwładną ocenili jako osobę niecierpliwą, nieumiejącą pracować w grupie i wprowadzającą nerwową atmosferę. Wszystko to spowodowało, że ostateczna nota okazała się dla niej niekorzystna. Warto przypomnieć, że zgodnie z ustawą o służbie cywilnej, w takiej sytuacji umowa o pracę z pracownikiem – wówczas jeszcze zatrudnionym na czas określony – zostaje rozwiązana. Decyzję zakomunikowano pracownicy podczas osobistej rozmowy, a ta odwołała się od niej do sądu.
Sąd rejonowy zauważył, że orzecznictwo nieczęsto wypowiadało się na temat dopuszczalności kwestionowania pierwszej oceny w służbie. Przedmiotem dostępnych orzeczeń były natomiast sprawy, w których pracownicy zatrudnieni w administracji publicznej podważali wystawiane im oceny okresowe. Ostatecznie należy więc przyjąć, że jeśli ustawodawca wyraźnie przewiduje możliwość odwołania się do sądu pracy, to wprost akceptuje to w odpowiednich przepisach. Tak jest choćby w ustawach o pracownikach urzędów państwowych czy pracownikach samorządowych. Jednak w sprawie negatywnie ocenionej specjalistki laboratoryjnej, takiego wyraźnego wskazania próżno było szukać w jakichkolwiek regulacjach. Nie sposób było bowiem powoływać się np. na przepisy kodeksu prawa cywilnego. Do takiego stanu rzeczy nie przystają też regulacje kodeksu pracy, a brak możliwości zakwestionowania pierwszej oceny w służbie należy uznać za celowe działanie ustawodawcy. Sąd posiłkując się orzecznictwem stwierdził, że pracownicy i urzędnicy po roku pracy – przechodzący już kolejną ocenę okresową – mają prawo sprzeciwić się jej wynikom. Nie przysługuje ono jednak tym, którzy oceniani są po raz pierwszy. I choć sąd w rozpatrywanej sprawie dopatrzył się nieprawidłowości formalnych, np. tych dotyczących terminowości sporządzenia oceny, to ostatecznie oddalił powództwo niezadowolonej pracownicy.
Sygnatura akt: IV P 395/21
Ministerstwo Sprawiedliwości forsuje przepisy, które pozbawią na lata lub dożywotnio skazywanych kierowców możliwości pracy w zawodach, w których wymagany jest wymóg niekaralności. Sam Adam Bodnar jako RPO kwestionował konstytucyjność takich regulacji.
Samo przekonanie o tym, że nowe stanowisko zaproponowane pracownikowi skarbówki było nieadekwatne do jego oczekiwań nie wystarczy, żeby uznać to za działanie naruszające ustawę o służbie cywilnej.
Sprawa dotyczyła byłej dyrektorki – według obowiązującego jeszcze w tamtym czasie nazewnictwa - izby skarbowej, która domagała się od pracodawcy odszkodowania za bezpodstawne, jej zdaniem, odwołanie z funkcji i przeniesienie na stanowisko audytora wewnętrznego. W pozwie, złożonym po latach od zdarzenia, mniej więcej w czasie, kiedy przechodziła na rentę, próbowała wykazać, że na podjęte wobec niej w przeszłości działania nie pozwalały przepisy ustawy o służbie cywilnej. Wskazują one bowiem, że przeniesienia dokonać można w uzasadnionej sytuacji, pozostawiając jednak podwładnego albo w tym samym urzędzie, albo co najmniej w tej samej miejscowości. Powierzając mu nowe obowiązki, trzeba też wziąć pod uwagę jego przygotowanie zawodowe.
Sąd rejonowy oddalił powództwo kobiety. Analizując sprawę, wziął pod lupę przede wszystkim specyfikę pracy urzędników służby cywilnej, którzy muszą być gotowi, aby podporządkować się pewnym modyfikacjom ich warunków zatrudnienia. Sąd doprecyzował również, że na barki pracownika nie można zrzucić obowiązków, z którymi sobie nie poradzi, ani też powierzać mu tych, przy wykonywaniu których w ogóle nie będzie mógł wykazać się jako ekspert. Wyraźnie wskazał jednak, że czas na badanie czy przenosiny w rozpatrywanej sprawie były zasadne, minął. Skoro sama zainteresowana nie skorzystała z możliwości dochodzenia swoich praw przed sądem pracy, przyjęła decyzję nawet jeśli się z nią nie zgadzała. Przez kolejne lata nie zgłaszała zastrzeżeń, pozostając głównie na zwolnieniu, a pracodawcę pozwała dopiero na chwilę przed rozwiązaniem umowy, mając już pewność co do przyznania renty. Sądowi nie umknęło też to, że kobieta - zajmując wcześniej dyrektorskie stanowisko - doskonale zdawała sobie sprawę z braków kadrowych. Przy ich wypełnianiu, jej samej nie dało się przenieść na bliźniacze stanowisko. A dzięki wieloletniemu doświadczeniu w instytucjach skarbowych i kwalifikacjom biegłego rewidenta, świetnie nadawała się do działu audytowego. Ponadto w opinii sądu powódka nie wykazała skutecznie, jakoby nowa praca była poniżej jej kwalifikacji zawodowych i wiązała się z degradacją. Przy czym jak podkreślił samo przekonanie o tym, że stanowisko było nieadekwatne do jej oczekiwań nie wystarczy, żeby uznać to za działanie naruszające ustawę o służbie cywilnej.
Sygnatura akt: IX P 209/19
Niszczenie informacji, które pracownik zobowiązany był chronić oraz zachować w poufności, może być traktowane jako sprzeczne z celem społeczno-gospodarczym i pozbawić pracownika prawa do odszkodowania za zakaz konkurencji.
Sprawa dotyczyła kobiety zatrudnionej ponad pięć lat w spółce. Do jej obowiązków należało m.in. pozyskiwanie klientów oraz ich obsługa. Dysponowała ona informacjami istotnymi z punktu widzenia bieżącego funkcjonowania spółki. W pierwszym roku współpracy, strony zawarły umowę o zakazie prowadzenia przez zatrudnioną działalności konkurencyjnej, zarówno w czasie trwania stosunku pracy, jak i przez okres trzech lat od jego zakończenia. Kobieta miała zachować w tajemnicy m.in. informacje w zakresie „wszelkich danych zawartych w komputerach pracodawcy”. Problem pojawił się, gdy firma zdecydowała się na nieprzedłużanie z nią umowy na kolejny okres. Kobieta opuściła zajmowane dotychczas stanowisko pracy i do końca okresu wypowiedzenia nie pojawiła się w miejscu pracy. Pracodawca dowiedział się jednak, że z twardego dysku jej służbowego komputera usunięte zostały ważne dane, które sparaliżowały pracę działu handlowego na kilka tygodni. Spółka potraktowała to zachowanie byłej pracownicy za nielojalne i odmówiła jej wypłaty odszkodowania za zakaz konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Ale kobieta nie zamierzała odpuszczać i pozwała firmę.
Sąd pierwszej instancji oddalił jej powództwo. Uznał, że nie miała podstaw do skutecznego dochodzenia odszkodowania, bo swoim postępowaniem naruszyła podstawowe obowiązki pracownicze. Ale już sąd drugiej instancji zasądził na rzecz powódki odszkodowanie. W jego ocenie nadużycia prawa przez pracownika domagającego się zapłaty odszkodowania za zakaz konkurencji nie może dotyczyć okoliczności niezwiązanych z realizacją umowy o zakazie konkurencji. Ostatecznie rację pracodawcy przyznał dopiero Sąd Najwyższy (SN). Stwierdził, że stosowanie ogólnych klauzul, takich jak nadużycie prawa podmiotowego czy sprzeczność z zasadami współżycia społecznego, jest dopuszczalne również w odniesieniu do umów o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Oznacza to, że były pracownik nie zawsze może skutecznie domagać się odszkodowania z tytułu powstrzymywania się od działalności konkurencyjnej, jeśli jego wcześniejsze działania były rażąco nielojalne wobec pracodawcy. Przy czym zdaniem SN naruszenia te mogą dotyczyć także okresu tuż przed zakończeniem stosunku pracy, jeśli są powiązane z obowiązkami wynikającymi z umowy o zakazie konkurencji. Przykładem może być świadome i celowe usunięcie danych pracodawcy czy naruszenie tajemnicy informacji, które pracownik zobowiązał się chronić. Takie działania mogą uzasadniać zastosowanie art. 8 kodeksu pracy, nawet jeśli formalnie pracownik nie naruszył zakazu konkurencji.
Sygnatura akt: II PK 355/12
Choć w przepisach prawa pracy nie uregulowano wprost możliwości wcześniejszego rozwiązania umowy o zakazie konkurencji zawartej na czas po ustaniu zatrudnienia, w praktyce stosuje się zapisy przewidujące taką sytuację.
Inne
Jeśli skład orzekający nie spełnia wymogów unijnych, to jego orzeczenie trzeba uznać za niebyłe, jeżeli to nieodzowne dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa UE.
Kanwą sprawy był spór o nieuczciwą konkurencję na rynku czasopism. A wątpliwości pojawiły się, gdy w październiku 2021 r. Izba Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (SN) uchyliła wyrok z 2006 r. i sprawa została przekazana do sądu cywilnego do ponownego rozpoznania. Sąd apelacyjny do którego wróciła, uznał jednak, że ze względu na nieprawidłowości w procedurze powołania sędziów do izby kontroli nadzwyczajne SN, skład orzekający, który wydał wyrok, nie jest sądem w rozumieniu prawa UE. I postanowił zapytać trybunał unijny czy sam jest uprawniony do kontroli prawidłowości ukształtowania składu sądu wyższej instancji. Zwrócił przy tym uwagę, że zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego (TK), zakazują mu badania prawidłowości powołania sędziów.
Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) odpowiedział na to pytanie. W jego ocenie sąd niższej instancji nie może pominąć faktu, że TSUE odmówił Izbie Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych SN statusu sądu. A to dlatego, że izba ta nie spełnia ustanowionych w prawie unijnym wymogów dotyczących niezawisłości, bezstronności i uprzedniego ustanowienia na mocy ustawy. Trybunał wyjaśnił, że to do sądu niższej instancji będzie należało zbadanie prawidłowości powołania sędziów zasiadających w składzie orzekającym IKNiSP, który wydał wyrok. Przy czym zaznaczył, że obecność w tym składzie choćby jednego sędziego, którego powołanie nie spełnia wskazanych wymogów, wystarczy, aby pozbawić ten skład statusu niezawisłego i bezstronnego sądu ustanowionego uprzednio na mocy ustawy w rozumieniu prawa Unii. Podkreślono, że zasada pierwszeństwa prawa UE oraz wiążące skutki orzeczeń TSUE wymagają, aby zarówno uregulowania krajowe, jak i orzecznictwo polskiego TK nie uniemożliwiały dokonywania takiej weryfikacji. Przy czym w ocenie trybunału w przypadku ustalenia, że skład orzekający nie spełnia wymogów unijnych, to jego orzeczenie trzeba będzie uznać za niebyłe, jeżeli to nieodzowne dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa UE. I takiemu skutkowi nie będą mogły stanąć na przeszkodzie żadne względy wywodzone z zasady pewności prawa lub mające związek z domniemaną powagą rzeczy osądzonej.
Sygnatura akt: C-225/22
Uchwała Sądu Najwyższego w sprawie Izby Kontroli Nadzwyczajnej daje kolejny argument do kwestionowania tzw. neosędziów i może doprowadzić do wygaszenia skargi nadzwyczajnej – przewidują prawnicy. – Nie będę po niej płakał – komentuje adwokat Radosław Baszuk.
