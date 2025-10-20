Górne granice stawek kwotowych podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, podatek od środków transportowych) oraz opłat lokalnych, obowiązujące w danym roku podatkowym są corocznie zmieniane na następny rok podatkowy w stopniu odpowiadającym wskaźnikowi cen towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza roku, w którym stawki ulegają zmianie, w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Wskaźnik cen wynika z komunikatu Prezesa GUS, natomiast górne granice tych stawek ogłasza minister finansów, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym „Monitor Polski”, zaokrąglając je w górę do pełnych groszy. Minister finansów i gospodarki ogłosił w obwieszczeniu maksymalne stawki podatków i opłat lokalnych na 2026 r., a ponieważ wskaźnik inflacji za pierwsze półrocze 2025 r. wyniósł 4,5 proc., o tyle wzrosły górne granice stawek podatków i opłat lokalnych. Należy jednak pamiętać, że decyzja co do obowiązujących w 2026 r. na danym terenie stawek należy do samorządów lokalnych. Minister ogłasza bowiem górne limity tych podatków i opłat, ale ostateczną decyzję w sprawie stawek obowiązujących na terenie danej gminy podejmuje rada gminy w formie uchwały. Jeżeli gmina nie zdąży z uchwaleniem nowych stawek podatków i opłat lokalnych przed końcem bieżącego roku, to w następnym roku będą na jej terenie obowiązywać stawki dotychczasowe.

Wzrost maksymalnych stawek wynika ze wskaźnika inflacji, więc jest wyższy niż w 2024 r. na 2025 rok (2,7 proc.) i oczywiście niższy niż jeszcze rok wcześniej (15 proc.).

Podatek od nieruchomości w 2026 r. – grunty

W przyszłym roku stawki podatku od nieruchomości nie będą mogły przekroczyć rocznie od gruntów:

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 1,45 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 1,38 zł),

b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 7,15 zł od 1 ha powierzchni (w 2025 r. – 6,84 zł),

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,77 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 0,73 zł),

d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z 9 października 2015 r. o rewitalizacji, i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres czterech lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 4,72 zł od 1 m2 powierzchni (w 2025 r. – 4,51 zł).

Podatek od nieruchomości w 2026 r. – budynki i ich części

Stawki podatku nie będą także mogły przekroczyć rocznie od budynków lub ich części:

a) mieszkalnych – 1,25 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 1,19 zł),

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej –35,53 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 34,00 zł),

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 16,64 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 15,92 zł),

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 7,27 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 6,95 zł),

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 12,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (w 2025 r. – 11,48 zł).

Należy przy tym pamiętać, że przy określaniu wysokości stawek od gruntów rada gminy może różnicować ich wysokość dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności lokalizację, rodzaj prowadzonej działalności, rodzaj zabudowy, przeznaczenie i sposób wykorzystywania gruntu. Rada gminy może także różnicować wysokość stawek od budynków lub ich części dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania. Ma prawo to zrobić w szczególności ze względu na lokalizację, sposób wykorzystywania, rodzaj zabudowy, stan techniczny oraz wiek budynków.

Z kolei przy określaniu wysokości stawek od budynków lub ich części wszystkich poza mieszkalnymi rada gminy może różnicować wysokość stawek dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj prowadzonej działalności.

Opłaty lokalne w 2026 r.

W 2026 r. wzrosną również górne limity opłat lokalnych. Określi je rada gminy w drodze uchwały. Musi jednak wziąć pod uwagę, że:

a) stawka opłaty targowej nie będzie mogła przekroczyć 1176,67 zł dziennie (w 2025 r. – 1126,00 zł),

b) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających korzystne właściwości klimatyczne, walory krajobrazowe oraz warunki umożliwiające pobyt osób w tych celach, nie będzie mogła przekroczyć 3,46 zł dziennie (w 2025 r. – 3, 31 zł),

c) stawka opłaty miejscowej w miejscowościach posiadających status obszaru ochrony uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 4,89 zł dziennie (w 2025 r. – 4,67 zł),

d) stawka opłaty uzdrowiskowej nie będzie mogła przekroczyć 6,67 zł dziennie (w 2025 r. – 6,38 zł).

Wzrosła również górna granica podatku od posiadania psów ze 178,26 zł w 2025 r. do 186,29 zł w 2026 r., a także górne stawki opłaty reklamowej. Maksymalna stawka części stałej opłaty reklamowej będzie wynosić 3,89 zł dziennie (w 2025 r. – 3,72 zł), natomiast maksymalna stawka części zmiennej opłaty reklamowej – 0,36 zł dziennie (w 2025 r. – 0,34 zł) od 1 m2 pola powierzchni tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego służących ekspozycji reklamy. Rada gminy może przy tym różnicować w drodze uchwały wysokość stawek opłaty reklamowej, uwzględniając lokalizację oraz wielkość lub rodzaj tablicy reklamowej lub urządzenia reklamowego.

* * *

Minister finansów podaje jedynie górne limity tych podatków i opłat, ale decyzję w sprawie wysokości stawek podejmują samorządy. Nic zatem nie stoi na przeszkodzie, żeby stawki te były niższe niż maksymalny limit określony w ministerialnym obwieszczeniu. W praktyce jednak większość rad gmin ustala je na poziomie maksymalnym. Uchwały ze stawkami opłat i podatków lokalnych, podjęte przez rady gmin (miast), są publikowane na stronach internetowych urzędów.

Podstawa prawna:

- obwieszczenie ministra finansów i gospodarki z 1 sierpnia 2025 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na rok 2026 (M.P. z 2025 r., poz. 726)

- art. 5, art. 19, art. 20 ust. 1 i art. 20a ust. 1 ustawy z 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 707)