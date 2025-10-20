W artykule opiszemy najważniejsze problemy, jakie napotykają podatnicy oraz przedstawimy stanowiska organów podatkowych ujawnione w interpretacjach z bieżącego roku.

Reklama Reklama

Minimalny podatek dochodowy – co warto wiedzieć

Przepisy o minimalnym podatku dochodowym są stosowane od 1 stycznia 2024 r. Ich celem jest objęcie opodatkowaniem tych podatników CIT, którzy formalnie wykazują bardzo niskie dochody (albo stratę) mimo znacznych przychodów. Tak ustawodawca chce walczyć z agresywnym planowaniem podatkowym i sztucznym obniżaniem podstawy opodatkowania.

Kto podlega opodatkowaniu? Podatek minimalny dotyczy podatników CIT, którzy w danym roku:

- ponieśli stratę ze źródła przychodów innych niż zyski kapitałowe (czyli z działalności operacyjnej) lub

- osiągnęli dochód z tego źródła nieprzekraczający 2 proc. przychodów z działalności operacyjnej.

Reklama Reklama

Artykuł 24ca ustawy o CIT zawiera katalog wyłączeń podmiotowych i przedmiotowych z podatku minimalnego (np. dla nowych firm, małych podmiotów, spółek komunalnych, firm w restrukturyzacji czy podatników niemających statusu spółki jak np. spółdzielnie).

Ważne!

Podatnicy powinni szczegółowo przeanalizować warunki wyłączeń takie jak poziom rentowności, struktura własnościowa podatnika oraz spółek z siedzibą w Polsce, powiązanych z podatnikiem, a także zweryfikować wysokość uzyskanych przychodów i ich źródła.

Podstawę opodatkowania podatkiem minimalnym można wyliczyć na dwa sposoby:

1) metoda podstawowa – polega na zsumowaniu:

– 1,5 proc. przychodów (pomniejszonych o wartość związaną z zakupem towarów handlowych),

– kosztów nabycia usług i praw niematerialnych od podmiotów powiązanych o wartości przekraczającej ustawowe limity,

– kosztów finansowania dłużnego od podmiotów powiązanych.

2) metoda uproszczona – 3 proc. przychodów z działalności operacyjnej, bez analizy kosztów (jest to metoda opcjonalna, możliwa tylko przez trzy kolejne lata).

Podstawę opodatkowania pomniejsza się o niektóre wydatki, np. o wynagrodzenia pracowników i składki ZUS, a także o ulgę B+R, ulgę na ekspansję czy ulgę na prototyp.

Stawka podatku minimalnego wynosi:

- 10 proc. podstawy opodatkowania w metodzie podstawowej,

- 3 proc. przy zastosowaniu uproszczonej metody obliczeniowej.

Podatek jest wykazywany w deklaracji CIT-8 (w przypadku podatkowych grup kapitałowych – w deklaracji CIT-8AB) składanej za dany rok podatkowy. Nie jest zatem płacony jako miesięczna zaliczka, lecz dodatkowy, roczny obowiązek. Istnieje możliwość odliczenia zapłaconego podatku minimalnego od CIT w kolejnych latach, jeśli podatnik osiągnie już rentowność powyżej 2 proc. Podatnicy, których rok podatkowy pokrywa się z kalendarzowym, po raz pierwszy rozliczyli ten podatek w deklaracji składanej do końca marca 2025 r. Rozliczenie polega na wykazaniu podstawy opodatkowania oraz wyliczeniu kwoty podatku, a także na zastosowaniu ewentualnych wyłączeń i ulg wynikających z art. 24ca ustawy o CIT.

Minimalny podatek dochodowy a działalność regulowana

Podatnicy z branż komunalnych, energetycznych czy wodociągowo-kanalizacyjnych często sądzą, że ich działalność może być wyłączona z obowiązku zapłaty podatku minimalnego. Jednak fiskus w swoich interpretacjach nie zgadza się z tym stanowiskiem. Uznaje, że samo pośrednie powiązanie z określonym rodzajem działalności lub z gminą nie wystarcza do skorzystania z wyłączenia. Wyłączenie z podatku minimalnego obejmuje tylko spółki kapitałowe utworzone przez jednostki samorządu terytorialnego, które prowadzą gospodarkę komunalną.

Przykład:

Spółka w której pośrednim udziałowcem jest gmina liczyła na wyłączenie z podatku minimalnego, ponieważ realizuje także zadania z zakresu gospodarki komunalnej. Poza tymi zadaniami prowadziła też działalność promocyjną, sportową i edukacyjną, która nie miała wyłącznie komunalnego charakteru. W takiej sytuacji, fiskus odmówił prawa do wyłączenia. Uznał, że spółka nie jest spółką z udziałem jednostki samorządu terytorialnego i nie prowadzi gospodarki komunalnej. Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 17 lipca 2025 r. (0111-KDIB2-1.4010.202.2025.1.AJ).

Transakcje objęte cenami urzędowymi – co z podatkiem minimalnym

Wyłączenia związane z towarami objętymi regulowanymi cenami, czyli towarami takimi jak leki, paliwa czy wyroby tytoniowe budzą ogromne kontrowersje. Także do tego tematu odniósł się fiskus w interpretacjach z 2025 r., ponieważ kwestia ta jest źródłem sporów z podatnikami.

Przykład

Spółka zajmująca się handlem wyrobami tytoniowymi chciała skorzystać z wyłączenia przewidzianego w art. 24ca ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Przepis ten pozwala na nieuwzględnianie przychodów i kosztów związanych z transakcjami, w których cena lub sposób jej ustalenia jest regulowany prawem lub decyzją administracyjną, np. przez Prezesa URE w przypadku sprzedaży energii elektrycznej gospodarstwom domowym.

Spółka twierdziła, że w przypadku papierosów i tytoniu obowiązują maksymalne ceny detaliczne, określane dla celów akcyzowych, więc ma ograniczoną swobodę kształtowania cen, co uzasadnia zastosowanie wyłączenia.

Organ podatkowy nie zgodził się z tym podejściem. Uznał, że choć maksymalna cena detaliczna rzeczywiście istnieje, to:

- nie jest to cena regulowana ustawowo ani administracyjnie – jest ustalana przez producenta, importera lub dystrybutora;

- w obrocie hurtowym, czyli na poziomie, na którym działa spółka, ceny ustalane są swobodnie – spółka może kształtować własną marżę i system upustów;

- tylko ostatni sprzedawca detaliczny jest zobowiązany nie przekraczać tej maksymalnej ceny detalicznej.

W efekcie, ponieważ spółka miała możliwość samodzielnego kształtowania cen zakupu i sprzedaży wyrobów tytoniowych, fiskus uznał, że nie spełnia warunków do wyłączenia przychodów i kosztów z kalkulacji wskaźnika rentowności. Takie stanowisko zajął dyrektor KIS w interpretacji indywidualnej z 13 lutego 2025 r. (0114-KDIP2-2.4010.25.2025.1.AP).

Minimalny podatek dochodowy – kalkulacja wskaźnika dochodowości

Jednym z podstawowych kryteriów objęcia podatkiem minimalnym jest wskaźnik rentowności (dochód/przychód) na poziomie niższym niż 2 proc. Tymczasem wielu podatników popełnia błędy w kalkulacji, m.in. przez błędne klasyfikowanie kosztów lub nieuwzględnienie wymaganych korekt. Ten temat także był przedmiotem interpretacji podatkowych w 2025 r. Warto tu zwrócić uwagę na interpretację indywidualną dyrektora KIS z 8 maja 2025 r. (0114-KDIP2-2.4010.134.2025.1.SP/IN). W interpretacji wskazano m.in., że przy obliczaniu wskaźnika dochodowości podatnik

- nie powinien uwzględniać przychodów z dotacji, które podlegają zwolnieniu z opodatkowania oraz kosztów podatkowych sfinansowanych z tych dotacji;

- nie powinien uwzględniać odliczeń od podstawy opodatkowania, tj. kosztów kwalifikowanych związanych z ulgą B+R, ulgą na robotyzację oraz ulgą na prototyp;

- powinien wyłączyć opłaty leasingowe zaliczone w danym roku do kosztów podatkowych.

Przykład

Spółka działająca jako zarejestrowany odbiorca sprowadzała wyroby akcyzowe w procedurze zawieszenia poboru akcyzy. Sama rozliczała akcyzę w Polsce i doliczała ją do ceny sprzedaży. Spółka zgodnie z art. 24ca ust. 2 pkt 6 ustawy o CIT wyłączała z kalkulacji wskaźnika rentowności zapłacony podatek akcyzowy, ale nie stosowała równoległego wyłączenia z pkt 7. Tym samym nie pomniejszała przychodów o wartość akcyzy zawartej w cenie sprzedaży. Spółka argumentowała, że ponieważ akcyza nie była zawarta w cenie zakupu, tylko sama ją naliczała i doliczała do ceny sprzedaży, przepis o wyłączeniu „akcyzy zawartej w cenie” jej nie dotyczy.

Jak wynika z interpretacji dyrektora KIS z 15 marca 2024 r. (0114-KDIP2-2.4010.16.2024.1.SP), takie podejście jest nieprawidłowe. Wynika to z tego, że:

- pkt 6 i 7 art. 24ca ust. 2 ustawy o CIT działają razem – pierwszy dotyczy akcyzy zapłaconej, drugi tej ujętej w przychodach,

- jeśli spółka odsprzedaje wyroby z doliczoną akcyzą, to ta wartość również musi być wyłączona z kalkulacji – niezależnie od tego, czy wcześniej była zawarta w cenie zakupu,

- brak takiego wyłączenia prowadziłby do sztucznego zawyżenia wskaźnika rentowności i umożliwiałby ominięcie podatku minimalnego, co byłoby sprzeczne z celem ustawy.

Przykłady interpretacji o minimalnym podatku dochodowym

Poniżej przedstawiamy interpretacje indywidualne wydane w 2025 r., które pokazują typowe problemy praktyczne, z jakimi mierzą się podatnicy w zakresie podatku minimalnego. Należy pamiętać, że w tym zakresie brak jest jeszcze ugruntowanej praktyki organów podatkowych i sądów administracyjnych. W tabeli przedstawiamy interpretacje, w których fiskus nie zgodził się z podatnikiem.

***

Nowe przepisy dotyczące podatku minimalnego są źródłem poważnych trudności praktycznych związanych nie tylko z ich interpretacją, ale i stosowaniem w praktyce. Kluczowe problemy to:

- konieczność szczegółowej dokumentacji przychodów i kosztów,

- rozbieżności interpretacyjne co do stosowania wyłączeń,

- ryzyko „pułapki podatkowej” dla uczciwych, ale nierentownych firm.

Podatnicy, zwłaszcza z branż o niskiej rentowności, powinni regularnie analizować swoje dane finansowe pod kątem spełniania przesłanek objęcia podatkiem. Należy też pamiętać o weryfikacji możliwości zastosowania metody uproszczonej oraz o możliwości skorzystania z ochrony wynikającej z interpretacji indywidualnych.

Autor jest prawnikiem, autorem licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego

Podstawa prawna:

- art. 24ca ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 278 ze zm.)