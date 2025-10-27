Ukryte zyski – konsekwencje podatkowe dla fundacji i beneficjentów

Ustawodawca – przeciwdziałając sytuacjom mającym na celu „w głównej mierze optymalizację podatkową” za pośrednictwem fundacji rodzinnej – wprowadził regulację dotyczącą „świadczeń w postaci ukrytych zysków”, a także „opodatkowanie przychodów z najmu lub podobnych umów lub składników związanych z działalnością fundatora, beneficjenta lub podmiotów powiązanych”, o czym stanowi art. 6 ust. 8 ustawy o CIT. Wprowadzenie mechanizmu tzw. ukrytych zysków nastąpiło w ramach pierwszej nowelizacji przepisów związanych z opodatkowaniem fundacji rodzinnych, tj. 14 kwietnia 2023 r. Ten fakt jest unikatowy jak na standardy legislacji, ponieważ w związku z trzymiesięcznym vacatio legis ustawy o fundacji rodzinnej (liczonym od 21 lutego 2023 r. – jej publikacja), ustawa oraz jej nowelizacja weszły w życie razem – 22 maja 2023 r. Niestety bowiem fundacja rodzinna – jak każde rozsądne i racjonalne rozwiązanie prawne i podatkowe przewidziane dla firm rodzinnych – znalazła adresatów, których jedynym celem była optymalizacja, a co gorsza taki sposób „wykorzystania” fundacji rodzinnej, często jako tzw. instytucji pośredniczącej (co wielokrotnie podkreślał Szef Krajowej Administracji Skarbowej w swoich stanowiskach), promowali profesjonalni doradcy.