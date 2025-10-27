Rzeczpospolita
Ukryte zyski – konsekwencje podatkowe dla fundacji i beneficjentów

Chociaż fundacja rodzinna podlega przepisom ustawy o CIT, korzysta ze zwolnienia podmiotowego od podatku dochodowego. Zwolnienie to nie jest całkowite, ponieważ nie ma zastosowania do tzw. ukrytych zysków.

Publikacja: 27.10.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Piotr Aleksiejuk, Paweł Żujewski

SPIS TREŚCI

  1. Zwolnienie z CIT nie dotyczy ukrytych zysków
  2. Zamknięty katalog ukrytych zysków
  3. Sprzedaż aktywa przez fundatora
  4. Ukryte zyski w interpretacjach i orzeczeniach
  5. Czym są ukryte zyski

Ustawodawca – przeciwdziałając sytuacjom mającym na celu „w głównej mierze optymalizację podatkową” za pośrednictwem fundacji rodzinnej – wprowadził regulację dotyczącą „świadczeń w postaci ukrytych zysków”, a także „opodatkowanie przychodów z najmu lub podobnych umów lub składników związanych z działalnością fundatora, beneficjenta lub podmiotów powiązanych”, o czym stanowi art. 6 ust. 8 ustawy o CIT. Wprowadzenie mechanizmu tzw. ukrytych zysków nastąpiło w ramach pierwszej nowelizacji przepisów związanych z opodatkowaniem fundacji rodzinnych, tj. 14 kwietnia 2023 r. Ten fakt jest unikatowy jak na standardy legislacji, ponieważ w związku z trzymiesięcznym vacatio legis ustawy o fundacji rodzinnej (liczonym od 21 lutego 2023 r. – jej publikacja), ustawa oraz jej nowelizacja weszły w życie razem – 22 maja 2023 r. Niestety bowiem fundacja rodzinna – jak każde rozsądne i racjonalne rozwiązanie prawne i podatkowe przewidziane dla firm rodzinnych – znalazła adresatów, których jedynym celem była optymalizacja, a co gorsza taki sposób „wykorzystania” fundacji rodzinnej, często jako tzw. instytucji pośredniczącej (co wielokrotnie podkreślał Szef Krajowej Administracji Skarbowej w swoich stanowiskach), promowali profesjonalni doradcy.

