Negatywny wynik kontroli nie oznacza, że firma bezpowrotnie traci podatkowe korzyści. Pokazuje to niedawna interpretacja Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Wystąpiła o nią spółka z o.o. Kupiła quada, wpisała go do ewidencji środków trwałych i amortyzowała. Odpisy, podobnie jak wydatki na paliwo, zaliczała do kosztów uzyskania przychodów. W czasie kontroli fiskus stwierdził jednak, że pojazd nie jest wykorzystywany w działalności gospodarczej. I zakwestionował rozliczenie. Spółka wycofała więc quada z ewidencji środków trwałych i skorygowała podatkowe koszty (wykreślając z nich odpisy amortyzacyjne oraz wydatki na paliwo).

Teraz planuje się go pozbyć. I zastanawia się, czy przy sprzedaży będzie mogła rozliczyć wydatki na nabycie pojazdu.

Przychód ze sprzedaży można zmniejszyć o wydatki na nabycie

Spółka twierdzi, że ma do tego prawo. Podkreśla, że sprzedaż powoduje obowiązek wykazania przychodu. Można go pomniejszyć o koszty, którymi są właśnie wydatki na nabycie. „Sprzedaż quada jako czynność generująca przychód przywraca możliwość prawidłowego rozliczenia kosztów w rozliczeniu CIT, które zostały wcześniej skorygowane w wyniku kontroli” – argumentuje spółka. Dodaje, że pozytywne stanowisko w tej kwestii pozwoli „uniknąć nieuzasadnionego obciążenia podatkowego”.

Co na to fiskus? Przede wszystkim potwierdził, że sprzedaż quada należy rozliczyć w działalności. Przypomniał, że zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o CIT przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie. Ten przychód można pomniejszyć o koszty jego uzyskania. Dzielimy je na bezpośrednie i pośrednie. Do tych pierwszych zaliczamy m.in. wydatki poniesione na nabycie sprzedawanego majątku.

„Niewątpliwie wydatki na nabycie pojazdu, który nie spełniał wymogów do rozliczenia poprzez odpisy amortyzacyjne, stanowią koszty bezpośrednio związane ze zbyciem” – przyznała skarbówka. Dodała, że należy je rozliczyć w momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży. Wskazuje na to art. 15 ust. 4 ustawy o CIT.

Można uratować podatkowe koszty

Fiskus podkreślił, że jeśli quad zostanie sprzedany, przychód będzie stanowił element kalkulacji dochodu. Spółka powinna go uwzględnić w rozliczeniu. Elementem tej kalkulacji będą też wydatki na nabycie pojazdu. „W momencie uzyskania przychodu ze sprzedaży quada przysługiwać Państwu będzie możliwość rozpoznania kosztów podatkowych związanych z jego nabyciem, pomimo że wcześniej ww. koszty zostały skorygowane w wyniku działań organu podatkowego” – czytamy w interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Reasumując, spółka nie mogła rozliczyć wydatków na zakup quada w kosztach poprzez odpisy amortyzacyjne. Ale nie wszystko stracone. Te wydatki będą kosztem uzyskania przychodu ze sprzedaży pojazdu.

Numer interpretacji: 0111-KDIB1-1.4010.499.2025.2.KM