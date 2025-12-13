Aktualizacja: 13.12.2025 00:14 Publikacja: 13.12.2025 00:07
Wchodzi w życie rozporządzenie ministra klimatu i środowiska z 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii (DzU z 28 listopada 2025 r., poz. 1648).
Już obowiązuje rozporządzenie ministra kultury i dziedzictwa narodowego z 25 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie udzielania pomocy publicznej na wspieranie działalności podmiotów sektora kultury i przemysłów kreatywnych w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (DzU z 28 listopada 2025 r., poz. 1650).
Wchodzi w życie ustawa z 9 października 2025 r. o zmianie ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (DzU z 28 listopada 2025 r., poz. 1652).
Chodzi o rozporządzenie ministra sprawiedliwości z 24 listopada 2025 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia zasadniczego funkcjonariuszy Służby Więziennej (DzU z 28 listopada 2025 r., poz. 1656).
Już obowiązuje ustawa z 5 listopada 2025 r. o układach zbiorowych pracy i porozumieniach zbiorowych - z wyjątkiem art. 41 pkt 2, który obowiązuje od 29 listopada 2025 r. (DzU z 28 listopada 2025 r., poz. 1661).
Wchodzi w życie rozporządzenie Rady Ministrów z 8 grudnia 2025 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (DzU z 10 grudnia 2025 r., poz. 1752).
W obwieszczeniu marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 20 listopada 2025 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników (DzU z 12 grudnia 2025 r., poz. 1770).
