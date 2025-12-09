Rzeczpospolita
Czy można zobowiązać właściciela, by ostrzegał, że pies jest agresywny - wyrok NSA

Nałożenie na właścicieli psów rasy uznanej za agresywną lub psów obronnych obowiązku wywieszenia na ogrodzeniu tablicy ostrzegawczej przekracza upoważnienie ustawowe.

Publikacja: 09.12.2025 05:30

Foto: Adobe Stock

Mateusz Adamski

Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który podtrzymał wyrok NSA. Kanwą orzeczenia był Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Dwa jego zapisy zaskarżył prokurator. Pierwszy z nich zobowiązywał właściciela nieruchomości posiadającego psa rasy uznanej za agresywną lub psa obronnego do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach ogrodzenia nieruchomości informujących o obecności takiego zwierzęcia.

Drugi kwestionowany zapis nakładał na posiadaczy psów obowiązek wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu oraz ograniczenie wyprowadzania psa w kagańcu poprzez wykluczenie zwierząt, którym założenie kagańca jest niemożliwe ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.

