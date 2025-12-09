Tak wynika z wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy, który podtrzymał wyrok NSA. Kanwą orzeczenia był Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Toruń. Dwa jego zapisy zaskarżył prokurator. Pierwszy z nich zobowiązywał właściciela nieruchomości posiadającego psa rasy uznanej za agresywną lub psa obronnego do wywieszenia tablic ostrzegawczych na bramach ogrodzenia nieruchomości informujących o obecności takiego zwierzęcia.

Drugi kwestionowany zapis nakładał na posiadaczy psów obowiązek wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo w kagańcu oraz ograniczenie wyprowadzania psa w kagańcu poprzez wykluczenie zwierząt, którym założenie kagańca jest niemożliwe ze względu na budowę ciała lub niewskazane ze względów zdrowotnych, potwierdzone zaświadczeniem lekarza weterynarii.