Aktualizacja: 20.10.2025 08:30 Publikacja: 20.10.2025 06:00
Podatnicy będą mieć łatwiejszy dostęp do interpretacji indywidualnych wydawanych przez samorządowe organy podatkowe.
Foto: Adobe Stock
Rocznie organy samorządowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – łącznie 2479 urzędów) wydają ok. 200 interpretacji indywidualnych. Interpretacje te, po ich zanonimizowaniu, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego organ wydający daną interpretację. Publikacja interpretacji w zakresie podatków i opłat lokalnych jest więc bardzo rozproszona. Ma się to jednak zmienić dzięki projektowanym zmianom w ordynacji podatkowej. Projekt zakłada, że interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe będą zamieszczane w jednej, wspólnej i powszechnie dostępnej bazie, tj. w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Interpretacje indywidualne pełnią istotną rolę informacyjną, a skumulowanie ich w jednym miejscu ułatwi podatnikom ich wyszukiwanie i porównywanie, a tym samym powoływanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Projektowane regulacje mają zatem wpłynąć na ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. Planowana data wejścia w życie zmian to I kwartał 2026 r., przy czym nowymi zasadami mają być objęte także interpretacje wydane od początku 2025 r.
Na centralną bazę trzeba jeszcze trochę poczekać. Nieco szybciej, bo już od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Ich górne limity są już znane, teraz rady gmin muszą zatwierdzić stawki, które będą obowiązywać na ich terenach. Szerzej w artykule pt. „Hybrydowe samochody osobowe z preferencyjną stawką akcyzy”. Zapraszam do lektury.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: Rzeczpospolita
Rocznie organy samorządowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – łącznie 2479 urzędów) wydają ok. 200 interpretacji indywidualnych. Interpretacje te, po ich zanonimizowaniu, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego organ wydający daną interpretację. Publikacja interpretacji w zakresie podatków i opłat lokalnych jest więc bardzo rozproszona. Ma się to jednak zmienić dzięki projektowanym zmianom w ordynacji podatkowej. Projekt zakłada, że interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe będą zamieszczane w jednej, wspólnej i powszechnie dostępnej bazie, tj. w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Interpretacje indywidualne pełnią istotną rolę informacyjną, a skumulowanie ich w jednym miejscu ułatwi podatnikom ich wyszukiwanie i porównywanie, a tym samym powoływanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Projektowane regulacje mają zatem wpłynąć na ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. Planowana data wejścia w życie zmian to I kwartał 2026 r., przy czym nowymi zasadami mają być objęte także interpretacje wydane od początku 2025 r.
Zdaniem WSA w Warszawie celem ustawodawcy było objęcie obniżonymi stawkami akcyzy wszystkich samochodów osobowyc...
„Człowiek to najlepszy firewall” – to hasło tegorocznej konferencji Akademii cyberPEKAO – wydarzenia edukacyjnego zorganizowanego przez Bank Pekao S.A. Spotkanie było poświęcone jednemu z najważniejszych współczesnych wyzwań: jak budować odporność na cyberzagrożenia?
Projekt przyjęty przez Sejm zakłada, że fundacje rodzinne będą mogły wynajmować swoje nieruchomości tylko na cel...
Od 1 stycznia przyszłego roku zmienią się zasady limitowania wysokości odpisów amortyzacyjnych od samochodów oso...
Gdy kontrola u podatnika będzie się przedłużała, to nie zapłaci on odsetek od podatków za czas tej kontroli. To...
Rozbudowa szybkich sieci ładowania jest szczególnie ważna dla wzrostu sprzedaży samochodów ciężarowych, bez których trudno myśleć o dekarbonizacji – ocenia Małgorzata Kulis, dyrektor zarządzająca Volvo Trucks Polska.
Chcemy, żeby Nowy Ursus był czymś więcej niż projektem na 1,5 tys. mieszkań, żeby każdy nabywca otrzymywał więcej niż sam lokal - całe doświadczenie życia w dobrze zaprojektowanej przestrzeni - mówi Boaz Haim, prezes spółki Ronson Development.
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas