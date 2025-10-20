Rocznie organy samorządowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – łącznie 2479 urzędów) wydają ok. 200 interpretacji indywidualnych. Interpretacje te, po ich zanonimizowaniu, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego organ wydający daną interpretację. Publikacja interpretacji w zakresie podatków i opłat lokalnych jest więc bardzo rozproszona. Ma się to jednak zmienić dzięki projektowanym zmianom w ordynacji podatkowej. Projekt zakłada, że interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe będą zamieszczane w jednej, wspólnej i powszechnie dostępnej bazie, tj. w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Interpretacje indywidualne pełnią istotną rolę informacyjną, a skumulowanie ich w jednym miejscu ułatwi podatnikom ich wyszukiwanie i porównywanie, a tym samym powoływanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Projektowane regulacje mają zatem wpłynąć na ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. Planowana data wejścia w życie zmian to I kwartał 2026 r., przy czym nowymi zasadami mają być objęte także interpretacje wydane od początku 2025 r.

Na centralną bazę trzeba jeszcze trochę poczekać. Nieco szybciej, bo już od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Ich górne limity są już znane, teraz rady gmin muszą zatwierdzić stawki, które będą obowiązywać na ich terenach. Szerzej w artykule pt. „Hybrydowe samochody osobowe z preferencyjną stawką akcyzy”. Zapraszam do lektury.