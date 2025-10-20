Rocznie organy samorządowe (wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast – łącznie 2479 urzędów) wydają ok. 200 interpretacji indywidualnych. Interpretacje te, po ich zanonimizowaniu, są zamieszczane w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie urzędu obsługującego organ wydający daną interpretację. Publikacja interpretacji w zakresie podatków i opłat lokalnych jest więc bardzo rozproszona. Ma się to jednak zmienić dzięki projektowanym zmianom w ordynacji podatkowej. Projekt zakłada, że interpretacje wydawane przez samorządowe organy podatkowe będą zamieszczane w jednej, wspólnej i powszechnie dostępnej bazie, tj. w BIP na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych. Interpretacje indywidualne pełnią istotną rolę informacyjną, a skumulowanie ich w jednym miejscu ułatwi podatnikom ich wyszukiwanie i porównywanie, a tym samym powoływanie się na utrwaloną praktykę interpretacyjną. Projektowane regulacje mają zatem wpłynąć na ujednolicenie stosowania przepisów dotyczących podatków i opłat lokalnych. Planowana data wejścia w życie zmian to I kwartał 2026 r., przy czym nowymi zasadami mają być objęte także interpretacje wydane od początku 2025 r.

Reklama Reklama

Na centralną bazę trzeba jeszcze trochę poczekać. Nieco szybciej, bo już od 1 stycznia zaczną obowiązywać nowe stawki podatków i opłat lokalnych. Ich górne limity są już znane, teraz rady gmin muszą zatwierdzić stawki, które będą obowiązywać na ich terenach. Szerzej w artykule pt. „Hybrydowe samochody osobowe z preferencyjną stawką akcyzy”. Zapraszam do lektury.