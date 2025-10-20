Wraz z wprowadzeniem Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) w Polsce proces e-fakturowania stanie się nieodłącznym elementem funkcjonowania systemu podatkowego. KSeF, choć ma na celu uproszczenie obiegu dokumentów i zwiększenie transparentności transakcji, również stawia przed podatnikami oraz biurami rachunkowymi nowe wyzwania związane z odpowiedzialnością za poprawność przesyłanych faktur. Odpowiedzialność za ewentualne błędy będzie bowiem spoczywać na podatnikach lub na podmiotach, które wspierają ich w rozliczeniach z fiskusem, czyli na biurach rachunkowych.

KSeF. Role pełnione w procesie e-fakturowania

W systemie Krajowego Systemu e-Faktur podatnicy są zobowiązani do przesyłania faktur do systemu w sposób elektroniczny, co ma na celu ułatwienie kontroli skarbowych oraz automatyczne przesyłanie informacji o transakcjach do administracji podatkowej.

Zgodnie z przepisami podatnicy są odpowiedzialni za wystawianie faktur, a także za ich poprawność – zarówno w sensie merytorycznym, jak i formalnym. Błędy takie jak nieprawidłowe dane nabywcy, niewłaściwe stawki VAT czy brak wymaganych elementów na fakturze mogą skutkować nie tylko odrzuceniem faktury przez system KSeF, ale także nałożeniem sankcji przez organy podatkowe.

Z kolei biura rachunkowe, które oferują kompleksową obsługę księgową, pełnią funkcję pośrednika w przesyłaniu faktur do systemu e-faktur. Często to właśnie biuro rachunkowe odpowiada za prawidłowe wprowadzenie danych i za wysyłkę faktury do KSeF. Jako pełnomocnicy podatnika w tym zakresie biura rachunkowe mają obowiązek dbać o zgodność faktur z przepisami prawa oraz zapewnić, żeby proces e-fakturowania przebiegał zgodnie z wymaganiami. Biuro rachunkowe może również oferować pomoc w zakresie weryfikacji danych przed przesłaniem ich do systemu, jednak ostateczna odpowiedzialność za treść faktur spoczywa na podatniku.

Błędy w KSeF – odpowiada podatnik czy biuro rachunkowe

Zrozumienie odpowiedzialności za błędy w systemie KSeF wymaga przeanalizowania kilku istotnych kwestii. Z jednej strony, podatnik odpowiada za poprawność i kompletność danych zawartych w fakturze. Z drugiej strony, biuro rachunkowe – jako profesjonalny pełnomocnik – odpowiada za prawidłowe przesyłanie tych danych do systemu.

W przypadku gdy błędy w fakturze są wynikiem niedopatrzenia ze strony podatnika – np. zostały wpisane błędne dane nabywcy, nieaktualne numery NIP czy niewłaściwa stawka VAT – odpowiedzialność za takie nieprawidłowości spoczywa na nim. Podatnik ponosi także ryzyko wynikające z braku wiedzy lub zaniedbania przy wystawianiu faktur. W takim przypadku organ skarbowy może nałożyć na niego sankcje związane z błędnymi informacjami zawartymi w fakturze.

Natomiast biuro rachunkowe, jeśli angażuje się w proces wystawiania i przesyłania faktur, może ponosić odpowiedzialność za błędy związane z nieprawidłową obsługą tego procesu. Jeśli biuro rachunkowe wprowadzi błędne dane do systemu lub nie przeprowadzi wystarczającej weryfikacji przed wysyłką faktury, to ono ponosi odpowiedzialność za takie błędy. Biura rachunkowe – jako profesjonaliści – mogą być obciążone sankcjami za niewłaściwe przygotowanie i przesyłanie faktur do KSeF, zwłaszcza jeśli klient zgłosi reklamację dotyczącą błędnych faktur, a biuro nie podejmie odpowiednich działań naprawczych.

Przykłady błędów w przesyłaniu faktur do KSeF i ich konsekwencje

Błędy w przesyłaniu faktur do KSeF mogą przyjąć różne formy. Do najczęstszych należą:

- błędne dane dotyczące nabywcy (np. nieprawidłowy NIP),

- brak wymaganych elementów na fakturze (np. numer faktury, data wystawienia),

- niezgodność stawki VAT z obowiązującymi przepisami czy

- brak akceptacji faktury przez system KSeF.

Często także zdarzają się sytuacje, gdy ta sama faktura zostaje wysłana kilkakrotnie, co może prowadzić do zduplikowania zapisów w systemie.

Konsekwencje takich błędów są poważne. Po pierwsze, błędnie wystawiona faktura może zostać odrzucona przez system, co powoduje konieczność jej ponownego wystawienia.

Z kolei, jeśli błędy zostaną zauważone przez organ podatkowy, to mogą zostać nałożone kary za niewłaściwe fakturowanie lub brak zgodności z przepisami. Dodatkowo podatnik może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za ewentualne zaległości podatkowe wynikające z nieprawidłowego wystawienia faktury, a w przypadku błędów po stronie biura rachunkowego, również biuro może zostać obciążone kosztami naprawienia sytuacji.

Warto także pamiętać, że w przypadku postępowania skarbowego czy administracyjnego organ podatkowy może wziąć pod uwagę nie tylko charakter błędu, ale także stopień zaangażowania obu stron w proces fakturowania i weryfikacji danych. W praktyce organ może więc przyjąć, że biuro rachunkowe nie dopełniło należytej staranności w realizacji obowiązków, a tym samym będzie zobowiązane do naprawienia skutków swoich działań.

Aby zminimalizować ryzyko popełnienia błędów w systemie KSeF, zarówno podatnik, jak i biuro rachunkowe powinni zwrócić szczególną uwagę na kilka aspektów.

1. Po pierwsze, bardzo ważne jest systematyczne szkolenie pracowników biura rachunkowego oraz osób odpowiedzialnych za fakturowanie w firmie, aby były one na bieżąco z aktualnymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi wystawiania faktur.

2. Drugim kluczowym elementem jest stosowanie nowoczesnych systemów ERP, które automatycznie weryfikują dane przed przesłaniem ich do KSeF. Takie rozwiązania znacznie zmniejszają ryzyko błędów ludzkich.

3. Współpraca między podatnikiem a biurem rachunkowym powinna być oparta na wzajemnym zaufaniu i dokładnej weryfikacji danych przed przesłaniem faktur do systemu. Regularne audyty, kontrole jakości procesów fakturowania oraz bieżąca komunikacja pozwalają na uniknięcie wielu potencjalnych problemów.

– Monika Wolska-Bryńska

Podstawa prawna:

art. 2 pkt 32a i art. 106a–art. 106ga ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 775 ze zm.)

Zdaniem autorKI

Monika Wolska-Bryńska, radca prawny, menedżer Zespołu Postępowań w Mariański Group

KSeF to narzędzie, które ma na celu uproszczenie obiegu faktur, ale równocześnie stawia nowe wyzwania związane z odpowiedzialnością za błędy. W praktyce zarówno podatnik, jak i biuro rachunkowe ponoszą odpowiedzialność za prawidłowość faktur, jednak ich role są różne. Podatnik odpowiada za zgodność danych, a biuro rachunkowe za techniczne aspekty przesyłania faktur do systemu. Aby zminimalizować ryzyko błędów, warto stosować nowoczesne rozwiązania informatyczne oraz utrzymywać ścisłą współpracę i komunikację z biurem rachunkowym.