Rzymska kolekcja Tadeusza Kantora. Ceny prac artysty rosną i idą w miliony

Nie brakuje przykładów widocznych na przestrzeni lat wzrostów cen prac wielkiego artysty - Tadeusza Kantora. Najbardziej spektakularny ponad 40 proc. wzrost odnotował obraz „Człowiek atrapa”, który w 2022 r. został sprzedany za 1,14 mln zł. Ci rynek oferuje kolekcjonerom?

Publikacja: 05.12.2025 02:37

Obraz Tadeusza Kantora „Powtórnie zaszedł mi drogę napoleoński żołdak z obrazu Goi” został wylicytowany za 1,55 mln zł

Foto: DESA Unicum

Monika Kuc

Wyjątkowym wydarzeniem była niedawna aukcja dzieł Tadeusza Kantora w Desa Unicum w Warszawie z kolekcji Stefanii Marii Vaselli Pigi. Sprzedane 34 prace przyniosły 2 699 400 zł obrotu.

Tadeusz Kantor (1915-1990) jest jednym z najwybitniejszych przedstawicieli polskiej awangardy artystycznej i znanym na całym świecie twórcą eksperymentalnego teatru Cricot 2, w którym stworzył tak głośne spektakle, jak „Umarła klasa”, „Wielopole, Wielopole”, „Nigdy tu już nie powrócę”. W 50. rocznicę premiery spektaklu-manifestu „Umarłej klasy”, prezentowanego w 20 krajach na 5 kontynentach, pamiętamy częściej o jego dokonaniach teatralnych. Ale to również okazja, by przypomnieć, że w sztuce jako nowator licznych kierunków artystycznych (od abstrakcyjnego malarstwa typu informel do happeningów i powrotu do figuracji) stworzył także wiele inspirujących dzieł. Postrzeganie go wyłącznie jako „klasyka współczesności” jest zbyt jednostronne. Kantor pozostaje artystą totalnym, łączącym różne dziedziny sztuki.

