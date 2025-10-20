Transakcje pomiędzy gminą a spółkami komunalnymi to stały element samorządowej codzienności. Spółki komunalne są tworzone przez jednostki samorządu terytorialnego (gmina, powiat, województwo), a ich działalność jest ukierunkowana na zaspokajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców i wykonywanie zadań publicznych, które należą do zadań własnych tych samorządów. Zadania te w szczególności dotyczą obszarów gospodarki komunalnej, takich jak dostarczanie wody, odprowadzanie ścieków, transport publiczny czy gospodarka odpadami. Wzajemne transakcje są więc niejako „narzucone” tym podmiotom i wynikają wprost z regulacji prawnych kształtujących ich stosunki.

Reklama Reklama

Wskazane podmioty podlegają pod regulacje o cenach transferowych w takim samym zakresie jak wszystkie inne podmioty, względem których zastosowanie znajduje ustawa o CIT. To, że jednostki samorządu terytorialnego objęte są zwolnieniem podmiotowym, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 6 ustawy o CIT, nie przesądza też o braku obowiązku dokumentacyjnego.

Gdy są powiązania, są też obowiązki w zakresie cen transferowych

Gminy oraz spółki komunalne należy poddać ocenie w kontekście występowania pomiędzy nimi powiązań, o których mowa w art. 11a ust. 1 pkt 5 ustawy o CIT. W przypadku wystąpienia powiązań, transakcje pomiędzy takimi podmiotami muszą być przeprowadzane na warunkach rynkowych (art. 11c ustawy o CIT). Konieczna jest także rewizja obowiązków dokumentacyjnych i sprawozdawczych względem zidentyfikowanych jednorodnych transakcji kontrolowanych. Ustawodawca przewidział przy tym dla tych podmiotów istotne zwolnienie z obowiązku sporządzania lokalnej dokumentacji cen transferowych, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o CIT.

Bez lokalnej dokumentacji cen transferowych

Zgodnie z tym przepisem obowiązek sporządzenia lokalnej dokumentacji cen transferowych nie ma zastosowania do transakcji kontrolowanych, w przypadku gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego (lub ich związkami). Ustawodawca zdecydował więc o preferencyjnym traktowaniu podmiotów komunalnych. Jednocześnie jednak językowa wykładnia tego przepisu jest źródłem wielu wątpliwości interpretacyjnych. Problematyczne jest bowiem ustalenie, jak należy rozumieć warunek „wyłączności powiązania” ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego.

Zgodnie z uzasadnieniem do ustawy zmieniającej, wprowadzającej przedmiotową preferencję (druk sejmowy nr 2860 cz. I), prawodawca wskazał, że zwolnieniem obejmuje transakcje pomiędzy podmiotami, które nie byłyby uznane za powiązane, jeśli ich udziałowcem – bezpośrednio lub pośrednio – nie byłby Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Reklama Reklama

Na przestrzeni lat opisywane zwolnienie niejednokrotnie było przedmiotem oceny dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej oraz sądów administracyjnych. Jednak z uwagi na brak spójnego i jednolitego podejścia podatnicy nadal nie mogą mieć pewności co do prawidłowej wykładni tego przepisu.

Zwolnienie z lokalnej dokumentacji cen transferowych według fiskusa i sądów

Na podstawie wybranych interpretacji i orzeczeń poniżej przedstawione są wynikające z nich wnioski, ułatwiające prawidłowe zastosowanie zwolnienia.

- interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 31 marca 2025 r. (0111-KDIB1-2.4010.113. 2025.1.BD)

Stan faktyczny ww. interpretacji sprowadza się do tego, że 100 proc. udziałów w spółce posiada gmina. Jednocześnie członkiem rady nadzorczej spółki jest osoba pełniąca funkcję skarbnika w gminie. W interpretowanej sprawie dyrektor KIS stwierdził, że oprócz powiązań kapitałowych, które w określonym przypadku zwalniają z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, a które występują w relacji spółka – gmina, występują także powiązania o charakterze osobowym (skarbnik gminy) i ta okoliczność sprawia, że nie ma możliwości zastosowania zwolnienia z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych (art. 11n pkt 5 ustawy o CIT). W ocenie dyrektora KIS obowiązek sporządzenia dokumentacji nie istnieje jedynie w przypadku, gdy powiązania wynikają wyłącznie z powiązania ze Skarbem Państwa (lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami), natomiast w rozpatrywanej sprawie spółka nie jest powiązana wyłącznie z jednostką samorządu terytorialnego.

- interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 26 czerwca 2024 r. (0111-KDIB1-3.4010. 249.2024.1.AN)

Podobne stanowisko dyrektor KIS zaprezentował w interpretacji z 26 czerwca 2024 r., przy czym interpretacja ta została uchylona wyrokiem WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2024 r. (I SA/Wr 659/24, orzeczenie nieprawomocne).

- wyrok WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2024 r. (I SA/Wr 659/24), wyrok WSA w Krakowie z 15 czerwca 2023 r. (I SA/Kr 420/23)

Prezentowane w ww. interpretacjach stanowisko dyrektora KIS jest odmienne aniżeli stanowisko sądów administracyjnych wyrażone w wyroku WSA w Krakowie z 15 czerwca 2023 r. oraz w wyroku WSA we Wrocławiu z 10 grudnia 2024 r. (oba orzeczenia są na razie nieprawomocne). WSA orzekały w sprawach dotyczących sytuacji, w których do władz (rady nadzorczej) spółki, w której 100 proc. udziałów posiada gmina, gmina delegowała np. swojego skarbnika czy sekretarza. W ocenie WSA takie powiązania osobowe (poprzez skarbnika czy sekretarza gminy), występujące obok powiązań kapitałowych i będące ich konsekwencją, wynikają pomiędzy gminą a spółką „wyłącznie z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego", która – w ramach wzmocnienia swojego nadzoru właścicielskiego – deleguje swoich przedstawicieli do władz spółki. Te powiązania osobowe w żaden sposób nie są niezależne od powiązań z jednostką samorządu terytorialnego. Wręcz przeciwnie – wynikają właśnie z uprawnień właścicielskich gminy jako stuprocentowego udziałowca spółki, zatem wynikają „wyłącznie z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego”.

Sądy administracyjne uznały zatem, że przy tego rodzaju powiązaniach osobowych nadal spełniony jest warunek „wyłączności”, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o CIT.

WSA zwróciły przy tym uwagę na niefortunną redakcję spornego przepisu art. 11n pkt 5 ustawy o CIT, która stanowi źródło wątpliwości co do jego wykładni językowej. Jak wskazał przykładowo WSA w Krakowie, w przepisie dwukrotnie użyto słowa „powiązania”, po pierwsze w mianowniku liczby mnogiej (kto? co? – „gdy powiązania wynikają”), a po raz drugi w dopełniaczu liczby pojedynczej (kogo? czego? – „wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami”). Ustawodawca w żaden sposób nie określa (nie doprecyzowuje), jakie to mają być powiązania, zatem – zdaniem sądu – mogą to być powiązania wszelakiego rodzaju zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, kapitałowe, jak i osobowe itd., byleby wynikały one „wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego, lub ich związkami”.

Jednocześnie zdaniem WSA w Krakowie powiązania osobowe dotyczące członków rady nadzorczej wypełniają pojęcie „wywieranie znaczącego wpływu na inny podmiot”, o którym mowa w art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a oraz art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT. Według WSA sekretarz gminy i skarbnik gminy delegowani do rady nadzorczej spółki komunalnej posiadają zatem faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych odpowiednio przez gminę/spółkę.

- interpretacja indywidualna dyrektora KIS z 25 lutego 2025 r. (0111-KDIB1-1.4010.5.2021. 11.MF)

Interpretacja ta została wydana z uwzględnieniem wyroku NSA z 11 października 2024 r. (II FSK 325/22). Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że spółka należy w 100 proc. do gminy. W skład rady nadzorczej wchodzi m.in. osoba będąca z-cą skarbnika gminy oraz prezes innej gminnej spółki. Spółka świadczy usługi odbioru odpadów i najmu na rzecz gminy oraz innych spółek należących do gminy. NSA w wyroku wskazał, że „nie sposób zgodzić się z organem interpretacyjnym, że przewodniczący rady nadzorczej posiada faktyczną możliwość wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez spółkę w rozumieniu art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a w zw. z art. 11a ust. 2 pkt 2 ustawy o CIT”. Podobnie zastępca skarbnika gminy „nie posiada tego typu kompetencji w ramach wykonywanej na rzecz gminy pracy”.

Skoro tak, to w okolicznościach niniejszej sprawy spółka nie jest zobowiązana do sporządzania dokumentacji cen transferowych, ponieważ w przypadku transakcji zawieranych pomiędzy skarżącą spółką a gminą (do której należy 100 proc. udziałów w spółce) zachodzą wyłącznie powiązania wynikające z powiązania spółki z jednostką samorządu terytorialnego.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę na różnice pomiędzy interpretacjami z 31 marca 2025 r. oraz z 25 lutego 2025 r. Są to różnice w stanach faktycznych, zastosowanej argumentacji oraz uzasadnieniu stanowisk organów. Interpretacja z lutego skupia się de facto na kwestii braku powiązań osobowych z uwagi na brak faktycznej możliwości wpływania przez przewodniczącego rady nadzorczej spółki oraz z-cę skarbnika gminy na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez spółkę. Ta okoliczność zdaniem organu (zgodnie z wyrokiem NSA) decyduje o tym, że zachodzą wyłącznie powiązania skarżącej spółki z jednostką samorządową. Z kolei w interpretacji z marca nie jest podnoszona i analizowana kwestia czy skarbnik gminy wywiera znaczący wpływ na dany podmiot, a tym samym czy w ogóle istnieje powiązanie osobowe. Okoliczność ta nie jest poddawana ocenie, a interpretacja zawiera tylko stwierdzenie, że oprócz powiązań kapitałowych, które w określonym przypadku zwalniają z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych, a które występują w relacji spółka – gmina, występują także powiązania o charakterze osobowym (skarbnik gminy). Ta okoliczność sprawia zdaniem dyrektora KIS, że podmioty nie będą zwolnione z obowiązku sporządzania dokumentacji cen transferowych.

Można zatem przyjąć, że gdy (obiektywnie) nie istnieje faktyczny wpływ osoby fizycznej X na podmiot A (np. gminę) i podmiot B (np. spółkę komunalną), wówczas nie zaistnieje powiązanie osobowe pomiędzy tymi podmiotami, ponieważ dana osoba fizyczna nie jest źródłem tych powiązań z uwagi na brak „faktycznej zdolności” do wpływu.

Podstawa prawna:

art. 6 ust. 1 pkt 6, art. 11a ust. 1 pkt 4 lit. a i pkt 5 oraz ust. 2 pkt 2, a także art. 11n pkt 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz.U. z 2025 r., poz. 278 ze zm.)

Zdaniem autorki

Katarzyna Musialska, doradca podatkowy, dyrektor działu cen transferowych w Subteno Tax Komorniczak i Wspólnicy Sp.k.

Pierwszy z wniosków, jaki możemy wyciągnąć z przywołanych w artykule stanowisk dyrektora KIS i sądów, to taki, że z pewnością w zakresie komentowanego zwolnienia istnieją zasadnicze rozbieżności co do jego rozumienia. Z pomocą może przyjść NSA, stąd konieczne jest oczekiwanie na jego stanowisko wyrażone względem zaskarżonych, nieprawomocnych wyroków WSA (I SA/Kr 420/23, I SA/Wr 659/24).

Każdy przypadek zastosowania zwolnienia, o którym mowa w art. 11n pkt 5 ustawy o CIT, dokonywany jest względem konkretnej transakcji kontrolowanej i stron tej transakcji, w związku z czym wymaga indywidualnej oceny w kontekście spełnienia warunków zwolnienia. Niestety nie jest możliwe wysunięcie jednego definitywnego wniosku możliwego do zastosowania w każdym z możliwych przypadków.

W mojej ocenie zasadne jest twierdzenie, że art. 11n pkt 5 ustawy o CIT, wskazując na „wyłączność powiązania”, dotyczy różnego rodzaju powiązań – zarówno bezpośrednich, jak i pośrednich, kapitałowych i osobowych. Co jednak istotne, powiązania te muszą wynikać „wyłącznie z powiązań ze Skarbem Państwa lub jednostkami samorządu terytorialnego lub ich związkami". Należy się zatem zgodzić ze stanowiskiem WSA, że sytuacja gdy gmina w ramach wzmocnienia swojego nadzoru właścicielskiego deleguje swoich przedstawicieli do władz spółki komunalnej – wymaga oceny, że tego rodzaju powiązania osobowe w żaden sposób nie są niezależne od powiązań z jednostką samorządu terytorialnego. Wręcz przeciwnie – wynikają właśnie z uprawnień właścicielskich gminy jako stuprocentowego udziałowca spółki, zatem wynikają „wyłącznie z powiązania z jednostką samorządu terytorialnego”. Skarbnik gminy – co oczywiste – nie reprezentuje bowiem w radzie nadzorczej spółki, jako jej przewodniczący, swoich własnych (prywatnych) interesów, lecz interesy gminy. Przyjęcie wykładni zastosowanej przez dyrektora KIS (w powoływanych w artykule interpretacjach) oznaczałoby faktyczny brak podmiotów objętych sporną preferencją, a przepis art. 11n pkt 5 ustawy o CIT byłby przepisem martwym, ponieważ w praktyce gospodarczej powiązaniom kapitałowym prawie zawsze towarzyszą (związane z nimi) powiązania osobowe.

Ocena, czy dana osoba fizyczna ma faktyczną zdolność do wpływania na podejmowanie kluczowych decyzji gospodarczych przez jednostkę samorządu terytorialnego czy spółkę komunalną, pozostaje względna i fakt istnienia lub brak tego wpływu zawsze może zostać podważony. Dlatego każdy przypadek powiązania osobowego – z perspektywy danego podmiotu/osoby fizycznej, jej funkcji, praw i obowiązków oraz indywidualnych okoliczności – wymaga odrębnej, szczegółowej analizy. Inna ocena w zakresie wywierania znaczącego wpływu na dany podmiot będzie dotyczyć prezydenta miasta, inna skarbnika gminy, sekretarza i ich zastępców, radnych, członków rady nadzorczej, zarządu etc. Nie jest możliwe stosowanie ogólnych założeń – poza brzmieniem przepisów o powiązaniach – względem każdego z możliwych przypadków.