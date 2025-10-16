Obowiązkowe ubezpieczenia w ZUS to zmora każdego przedsiębiorcy. Dynamicznie rosnące obciążenia z tytułu publicznych ubezpieczeń poważnie utrudniają rozwój działalności. Dlatego każdy sposób pozwalający na optymalizację tego rodzaju kosztów jest na wagę złota. Warto w tym kontekście przyjrzeć się możliwościom, jakie daje założenie spółki. Okazuje się, że oszczędności mogą być naprawdę duże.

Ubezpieczenie

Ustawa o systemie ubezpieczeń społecznych w art. 8 ust. 6 pkt 4 stanowi, że za osobę prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą uważa się wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólników spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej. O ile drugi człon tego przepisu wydaje się jasny, o tyle pytaniem pozostaje, czym tak naprawdę jest jednoosobowa spółka z o.o.

Spółka ta – podobnie jak pozostałe spółki kapitałowe – ma osobowość prawną, a więc jest podmiotem prawa zupełnie niezależnym od wspólników, działającym „na własny rachunek”. Dzięki temu wspólnicy czy członkowie zarządu mogą mieć pewność, że nie będą odpowiadać swoim prywatnym majątkiem za zobowiązania spółki. Co prawda od tej zasady istnieją wyjątki, ale generalnie każda spółka kapitałowa zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa tym, którzy prowadzą w tej formie działalność gospodarczą.

Jeśli chodzi o termin „spółka jednoosobowa”, został on zdefiniowany w kodeksie spółek handlowych. Oznacza on spółkę kapitałową, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika lub akcjonariusza. W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, aby spółka mogła zostać uznana za jednoosobową, nie może w niej występować żaden inny wspólnik. To jedyny warunek, który – jak już wiadomo – poważnie przekłada się na obowiązek opłacania składek ZUS.

Rzeczywiście, ani spółka z o.o. (co poniekąd oczywiste), ani jej wspólnicy nie podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom. Natomiast jeśli okaże się, że w spółce z o.o. będzie tylko jeden wspólnik, jego obowiązkiem stanie się opłacanie składek ZUS.

Liczba wspólników

Zasady podlegania ubezpieczeniom w ZUS w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością – a także w jednoosobowej spółce akcyjnej lub prostej spółce akcyjnej – rodzą pytania o to, jak kształtuje się obowiązek ubezpieczeniowy, gdy w spółce istnieje wyraźna dysproporcja między pakietami udziałów czy akcji.

Przykładowo: jeden wspólnik jest właścicielem 99 proc. udziałów, a drugi – pozostałego 1 proc.

Z formalnego punktu widzenia nie mamy wówczas do czynienia ze spółką jednoosobową. Jednak tak duże różnice w strukturze własności – zwłaszcza gdy udziały należą tylko do dwóch osób – od razu przywodzą na myśl próbę uniknięcia w ten sposób płacenia ZUS, przy jednoczesnym zachowaniu pełnej kontroli nad spółką przez jedną osobę.

Tego rodzaju problem stanął nawet na wokandzie Sądu Najwyższego, który rozstrzygnął go, stając po stronie wspólników, a nie ZUS.

Definicja prawna

Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 21 lutego 2024 r. (sygn. akt: III UZP 8/23) stwierdził, że wspólnik dwuosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością posiadający 99 proc. udziałów nie podlega ubezpieczeniom społecznym. Sąd Najwyższy stanął tu na gruncie językowego brzmienia przepisów. W efekcie kwestia stosunków własnościowych spółki stała się bez znaczenia.

Spółka może być jednoosobowa albo nią nie być. Jeżeli choćby 1 proc. udziałów należy do kogoś innego, to drugi wspólnik nie może zostać uznany za prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą.

Nie zmienia to faktu, że wspólnicy lub akcjonariusze spółki mogą podlegać ubezpieczeniom społecznym z innych tytułów, np. w związku ze świadczeniem pracy na rzecz spółki. Niemniej jednak założenie „dwuosobowej” spółki kapitałowej jest dobrym rozwiązaniem dla optymalizacji kosztów działalności. W końcu składki ZUS to bardzo duże obciążenie dla każdej firmy.

Adam Kaczor, adwokat, KPR Kancelaria Restrukturyzacyjna Kaczor Madejewska sp. z o.o.