W jaki sposób wójt ma sprawować skuteczny nadzór właścicielski?

Powołanie rady nadzorczej i zarządu nie zwalnia z odpowiedzialności w zakresie nadzoru nad funkcjonowaniem spółki komunalnej. Trzeba zapewnić nadzór urzędniczy.

Publikacja: 15.10.2025 05:20

Foto: Adobe Stock

Beata Kocięcka

Decydując się na utworzenie spółki, gmina musi ustalić, w jaki sposób będzie nadzorować jej działalność, czyli wykonywać nadzór właścicielski. Często w jednostkach samorządu terytorialnego pomija się tę kwestię, a wójtowie są przekonani, że skoro powołują zarząd i radę nadzorczą, to odpowiedzialność za funkcjonowanie spółki będą ponosili członkowie tych organów. Każdy właściciel powinien być zainteresowany tym, co się dzieje z jego majątkiem – czy zyskuje on na wartości, czy traci. W przypadku spółek z udziałem gminy uprawnienia właściciela wykonuje organ wykonawczy gminy, czyli wójt/burmistrz. To, że reprezentuje gminę na zgromadzeniu wspólników, nie oznacza, że musi on sam nadzorować działalność spółki. Co powinien zrobić? Wskazać osobę lub komórkę organizacyjną (w zależności od liczby utworzonych przez gminę spółek), której powierzy wykonywanie tych zadań.

