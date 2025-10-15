Rzeczpospolita
Kiedy starosta skieruje kierowcę na badania?

Starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy na badania, gdy jest prawdopodobne, że jego stan zdrowia świadczy o istnieniu przeciwwskazań do kierowania pojazdami. Nie jest natomiast wymagana pewność w tym zakresie.

Publikacja: 15.10.2025 05:00

Magdalena Kuchnio

Ruchowi drogowemu towarzyszy ryzyko, którego źródłem może być także kondycja zdrowotna kierującego pojazdem. Dlatego instytucja skierowania na badania lekarskie ma charakter prewencyjny. Ogranicza ryzyko. Tak wynika z wyroku NSA z 13 listopada 2024 r. (sygn. akt II GSK 1045/21).

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. DzU z 2025 r., poz. 1226; dalej: u.k.p.), starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia. Taką decyzję starosta wydaje z urzędu – na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych lub zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (art. 99 ust. 2 u.k.p.).

