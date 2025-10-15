Kiedy starosta skieruje kierowcę na badania?

Ruchowi drogowemu towarzyszy ryzyko, którego źródłem może być także kondycja zdrowotna kierującego pojazdem. Dlatego instytucja skierowania na badania lekarskie ma charakter prewencyjny. Ogranicza ryzyko. Tak wynika z wyroku NSA z 13 listopada 2024 r. (sygn. akt II GSK 1045/21).

Jak stanowi art. 99 ust. 1 ustawy z 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami (t.j. DzU z 2025 r., poz. 1226; dalej: u.k.p.), starosta wydaje decyzję administracyjną o skierowaniu kierowcy lub osoby posiadającej pozwolenie na kierowanie tramwajem na badanie lekarskie, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do ich stanu zdrowia. Taką decyzję starosta wydaje z urzędu – na podstawie informacji i ustaleń stanu faktycznego uzyskanych w ramach wykonywania zadań własnych lub zawiadomienia właściwych organów orzekających o niepełnosprawności lub niezdolności do pracy (art. 99 ust. 2 u.k.p.).