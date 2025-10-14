Odpracowanie zaległego czynszu przez najemcę a obowiązki gminy jako płatnika PIT

- Podstawowym zadaniem statutowym samorządowego zakładu budżetowego (jednostki organizacyjnej gminy) jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych gminy w zakresie spraw komunalnych i mieszkaniowych. Do zakresu działania zakładu należy m.in. administrowanie nieruchomościami stanowiącymi własność lub współwłasność komunalną. Opłaty za czynsze i opłaty eksploatacyjne wpływają na rachunek bankowy zakładu komunalnego. Zakład ma problem z dużym zadłużeniem czynszowym. W celu zmniejszenia zaległości czynszowych gmina wprowadziła program, który pozwoli osobom znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej na odpracowanie zaległości czynszowych i opłat eksploatacyjnych z tytułu najmu lokali, znajdujących się w mieszkaniowym zasobie gminnym. Założeniem tego programu jest pomoc osobom, u których pogłębia się zadłużenie i w konsekwencji uniknięcie egzekucji komorniczej. Z dłużnikiem, u którego powstały zaległości czynszowe, będzie zawierane porozumienie (umowa) dotyczące spłaty długu w formie świadczenia rzeczowego, tj. świadczenia pracy. Nastąpi więc zamiana czynszu (płatności pieniężnej) na świadczenie rzeczowe. Świadczenie rzeczowe polega na wykonywaniu prac zastępczo w zamian za zaległości z tytułu czynszu, opłat eksploatacyjnych czy też za bezumowne korzystanie z lokalu. Są to różnego rodzaju prace porządkowe, usługowe, remontowo-konserwatorskie oraz pomocnicze prace administracyjne świadczone na rzecz gminy lub jej jednostek organizacyjnych. Wartość świadczenia rzeczowego jest ustalona na podstawie określonych przez burmistrza stawek odpowiadających rodzajowi wykonywanej pracy. Czy zatem odpracowanie długu z tytułu czynszu najmu lokalu mieszkalnego (i tym samym zwolnienie dłużnika z zapłaty zaległości) spowoduje konieczność odprowadzania zaliczek na podatek PIT?