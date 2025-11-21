Reklama
Jak wdrożyć w przedsiębiorstwie i rozliczyć ulgę IP BOX?

Ulga B+R zachęca do prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami, a IP Box ma promować ich komercjalizację.

Publikacja: 21.11.2025 04:50

Ulga B+R zachęca do prowadzenia prac nad nowymi rozwiązaniami, a IP Box ma promować ich komercjalizację.

Foto: Adobe Stock

Wojciech Niedźwiedzki, Barbara Siuta, Konrad Zając

SPIS TREŚCI

  1. Podatkowa preferencja dla innowacyjnych przedsiębiorców
  2. Działalność badawczo-rozwojowa to punkt wyjścia
  3. Kwalifikowane prawa własności intelektualnej – co podlega uldze?
  4. Ulga IP Box w branży IT – naturalny kierunek
  5. Jak obliczyć dochód objęty ulgą?
  6. Jak rozliczyć IP Box w zeznaniu rocznym?
  7. IP Box i ulga B+R – tandem wspierający innowacje
  8. IP Box a sztuczna inteligencja – gdzie leży granica?
  9. Ograniczenie ulgi – czy to kierunek w dobrą stronę?

Ulga IP Box, obowiązująca w polskim systemie podatkowym od 2019 r., miała być jednym z kluczowych narzędzi wspierających innowacyjność i działalność badawczo-rozwojową przedsiębiorców. Chodziło o stworzenie preferencji podatkowej dla tych podatników, którzy prowadzą nowatorską, twórczą działalność – tak aby przede wszystkim zatrzymać ich w Polsce. Dzięki stawce preferencyjnej 5-proc. PIT lub CIT od dochodów z kwalifikowanych praw własności intelektualnej, przedsiębiorcy – zwłaszcza programiści oraz spółki z branży IT – zyskali realną możliwość znaczącego obniżenia obciążeń podatkowych. W praktyce jednak korzystanie z ulgi wciąż budzi wiele wątpliwości, a potencjalni jej beneficjenci często podchodzą do niej z dużą ostrożnością. Do tej pory podatnicy nie doczekali się też drugiej części objaśnień podatkowych, co nie ułatwia rozwinięcia potencjału ulgi na inne branże. Zamiast tego, po 6 latach Ministerstwo Finansów postanowiło ją znacząco ograniczyć, proponując wprowadzenie warunku, aby ulga była dostępna tylko dla podatników zatrudniających co najmniej trzy - niepowiązane z tym podatnikiem - osoby.

