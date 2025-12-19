Tanie wyposażenie firmy zaliczamy od razu do kosztów

Jeśli wartość poszczególnych rzeczy nie przekracza 10 tys. zł, nie trzeba zaliczać ich do środków trwałych. Nie ma znaczenia, że przy aranżacji pomieszczeń mogą tworzyć droższe zestawy. Taka jest konkluzja interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2025 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.783.2025. 1.AG).

Wystąpił o nią wspólnik spółki jawnej. Od swoich dochodów (obliczanych w proporcji do przysługującego mu udziału w zysku) płaci podatek liniowy. Informuje, że spółka kupiła nieruchomość, w której był zakład produkcyjny. Przebudowuje ją na restaurację z salą bankietowo-taneczną i częścią hotelową. Posiada pozwolenie na budowę i jest w trakcie prac. Planowany odbiór robót przypada na połowę 2026 r. Wydatki związane z budową nie są bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Inwestycja będzie rozliczana w kosztach (poprzez amortyzację) dopiero po jej zakończeniu i oddaniu do użytkowania.