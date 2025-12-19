Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Tanie wyposażenie firmy zaliczamy od razu do kosztów

Przedsiębiorca nie musi amortyzować krzeseł, stołów i szaf do 10 tys. zł. Zakupy może rozliczyć bezpośrednio w kosztach uzyskania przychodów. Fiskus nie ma nic przeciwko.

Publikacja: 19.12.2025 05:15

Tanie wyposażenie firmy zaliczamy od razu do kosztów

Tanie wyposażenie firmy zaliczamy od razu do kosztów

Foto: Adobe Stock

Przemysław Wojtasik

Jeśli wartość poszczególnych rzeczy nie przekracza 10 tys. zł, nie trzeba zaliczać ich do środków trwałych. Nie ma znaczenia, że przy aranżacji pomieszczeń mogą tworzyć droższe zestawy. Taka jest konkluzja interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 27 listopada 2025 r. (nr 0112-KDIL2-2.4011.783.2025. 1.AG).

Wystąpił o nią wspólnik spółki jawnej. Od swoich dochodów (obliczanych w proporcji do przysługującego mu udziału w zysku) płaci podatek liniowy. Informuje, że spółka kupiła nieruchomość, w której był zakład produkcyjny. Przebudowuje ją na restaurację z salą bankietowo-taneczną i częścią hotelową. Posiada pozwolenie na budowę i jest w trakcie prac. Planowany odbiór robót przypada na połowę 2026 r. Wydatki związane z budową nie są bezpośrednio zaliczane do kosztów uzyskania przychodów. Inwestycja będzie rozliczana w kosztach (poprzez amortyzację) dopiero po jej zakończeniu i oddaniu do użytkowania.

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Przy płatności kartą nie trzeba sprawdzać białej listy
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Przy płatności kartą nie trzeba sprawdzać białej listy
Małżeńskie auto można rozliczyć w firmie
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Małżeńskie auto można rozliczyć w firmie
Odsetki są kosztem, jeśli kredyt jest na firmowe cele
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Odsetki są kosztem, jeśli kredyt jest na firmowe cele
Leasing samochodu nadal w podatkowych kosztach. Ale korzyści będzie mniej
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Leasing samochodu nadal w podatkowych kosztach. Ale korzyści będzie mniej
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Materiał Promocyjny
Dostawcza Kia PV5 - International Van of the Year 2026. Sprawdź ratę!
Advertisement
Święta w firmie – co można rozliczyć w kosztach
PIT - Koszty uzyskania przychodu i ulgi
Święta w firmie – co można rozliczyć w kosztach
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Materiał Promocyjny
Działamy zgodnie z duchem zrównoważonego rozwoju
Reklama
Reklama
e-Wydanie