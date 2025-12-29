Reklama
Julita Karaś-Gasparska: Noworoczne postanowienia ze wsparciem pracodawcy

Spółka, która ponosi wydatki mające zachęcić swoich pracowników do dbania o siebie i o swoją kondycję, może rozliczyć je w kosztach uzyskania przychodów. Musi tylko wykazać zależność pomiędzy aktywnością fizyczną pracowników a wynikami ich pracy.

Publikacja: 29.12.2025 06:00

Noworoczne postanowienia ze wsparciem pracodawcy

Foto: Adobe Stock

Julita Karaś-Gasparska

Święta za nami, pewnie wiele osób spędziło je przy suto zastawionych stołach i teraz zastanawia się nad tym, w jaki sposób zadbać o formę i zrzucić zbędne kilogramy. Rezultatem tych przemyśleń może być postanowienie noworoczne o rozpoczęciu ćwiczeń i treningów, zapisaniu się na sportowe zajęcia, a nawet przebiegnięciu maratonu. W spełnieniu tych postanowień może pomóc pracodawca, jeśli uzna, że pracownik, który dba o siebie, swoje zdrowie i kondycję, da firmie większe korzyści niż ktoś zapracowany i zestresowany. Lepsza kondycja pracowników i odreagowanie przez nich stresu poprzez wysiłek fizyczny wpływa na wyższą wydajność tych osób w pracy i zmniejsza absencję, a tym samym poprawia ich zdolność do świadczenia usług będących przedmiotem działalności gospodarczej pracodawcy. Skarbówka potwierdza, że wydatki pracodawcy na realizację takiego przedsięwzięcia mogą być kosztem uzyskania przychodu, jeśli pracodawca umie wykazać zależność pomiędzy aktywnością fizyczną pracowników a wynikami ich pracy, a więc osiąganymi przez firmę przychodami. Piszemy na ten temat w artykule pt. "Zachęty do aktywności fizycznej pracowników są podatkowym kosztem"

