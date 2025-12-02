Czy przekazanie kanalizacji zamiast podatku podlega VAT?

Spółka komunalna zalegała z zapłatą podatku od nieruchomości i planowała przekazać będącą jej własnością sieć kanalizacji deszczowej poborcy podatku - gminie, celem wygaśnięcia zaległości podatkowej. W analizowanej sprawie gmina była nie tylko organem podatkowym odpowiedzialnym za pobór podatku od nieruchomości, ale także wspólnikiem spółki, która zalegała z zapłatą podatku. Wartość przenoszonej sieci (bądź jej części) miała odpowiadać wartości zaległości. Wartość sieci miała zostać potwierdzona operatem szacunkowym.