Aktualizacja: 02.12.2025 13:40 Publikacja: 02.12.2025 04:30
Finansowanie grupy kapitałowej bez odsetek, ale z konsekwencjami
Foto: Adobe Stock
Organy podatkowe coraz częściej wykazują zainteresowanie kwestiami finansowania wewnątrzgrupowego. Tendencja ta nie jest zaskoczeniem, gdyż pożyczki są popularną formą wsparcia w grupach kapitałowych. Z kolei tam, gdzie są obecne pożyczki między podmiotami powiązanymi, mogą pojawiać się również zabezpieczenia wewnątrzgrupowe. Jest to szczególnie interesujące dla organów podatkowych, gdyż transakcje te czasami są przeprowadzane nieodpłatnie. Brak generowania kosztów związanych z finansowaniem lub zabezpieczeniem może wiązać się z powstaniem nieodpłatnych świadczeń, z tytułu których przychody w niektórych przypadkach należy ująć w podstawie opodatkowania. Jeśli świadczenia bez wynagrodzenia pomiędzy podmiotami powiązanymi nie zostaną odpowiednio przeanalizowane, to mogą tworzyć istotne ryzyko podatkowe. Czy nieoprocentowane pożyczki lub gwarancje pomiędzy podmiotami powiązanymi rzeczywiście mogą prowadzić do sporu z fiskusem? Odpowiedź na to pytanie można znaleźć, analizując ostatnie orzecznictwo.
