Ustawa mająca zapewnić transparentność wynagrodzeń i zlikwidować lukę płacową w zarobkach pań i panów ma wejść w życie 7 czerwca 2026 r. Tak wynika z rządowego projektu ustawy o wzmocnieniu stosowania prawa do jednakowego wynagrodzenia mężczyzn i kobiet za jednakową pracę lub za pracę o jednakowej wartości, który właśnie trafił do konsultacji.

Ma on wdrożyć unijne regulacje w tym obszarze. Chodzi dokładnie o dyrektywę 2023/970 o jawności płac i równości wynagrodzeń, której celem jest wzmocnienie stosowania w praktyce i egzekwowania obowiązującej już zasady równej pensji kobiet i mężczyzn za taką samą pracę. W Unii Europejskiej kobiety cały czas dostają bowiem mniej niż mężczyźni. Luka płacowa na jej obszarze w 2020 r. wynosiła 13 proc. – przy znaczących różnicach występujących w poszczególnych państwach członkowskich. W ostatniej dekadzie zmniejszyła się tylko nieznacznie. W 2023 r. zróżnicowanie wynagrodzenia ze względu na płeć w Polsce wynosiło 7,8 proc. i było mniejsze od średniej UE, która oscylowała w granicach 12 proc. W naszym kraju najniższy wynik notowano w czasie pandemii – 4,5 proc. w 2020 r., najwyższy w 2018 r. – 8,5 proc.