O ile wzrośnie płaca minimalna i pensje w budżetówce? Negocjacje podwyżek wciąż trwają

Zaproponowana przez rząd kwota przyszłorocznej płacy minimalnej jest bliższa oczekiwaniom firm, aniżeli przedstawicieli pracowników. Obie strony mogą za to łatwiej porozumieć się co do przyszłorocznych podwyżek wynagrodzeń w budżetówce.