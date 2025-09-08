Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Nabycie za granicą usług ubezpieczeniowych bez podatku u źródła

Wynagrodzenie wypłacane zarówno za usługi ubezpieczeniowe, jak i za usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego (prowizja brokera) nie podlegają opodatkowaniu podatkiem u źródła.

Publikacja: 08.09.2025 05:20

Nabycie za granicą usług ubezpieczeniowych bez podatku u źródła

Nabycie za granicą usług ubezpieczeniowych bez podatku u źródła

Foto: Adobe Stock

Natalia Kozyra

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 20 czerwca 2025 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB2-1.4010.204. 2025.1.ED).

Wnioskodawca nabywa od podmiotów niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, różnego rodzaju usługi ubezpieczeniowe. Nabywane dotychczas od nierezydentów usługi w zakresie ubezpieczeń to w szczególności ubezpieczenie szkód majątkowych i przerw w działalności. Umowy ubezpieczenia zawiera spółka z grupy, do której należy wnioskodawca, jako podmiot ubezpieczający. Umowy zawierane są z ubezpieczycielami za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Faktury za polisy oraz za prowizję brokera (z tytułu obsługi i administrowania polisami ubezpieczeniowymi) wystawiane są bezpośrednio na spółkę z grupy. Następnie wnioskodawca obciążany jest odpowiednio przypisanymi do niego kosztami polisy oraz prowizji na podstawie refaktury.

Pozostało jeszcze 85% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Sądy potwierdzają możliwość odzyskania odsetek w procedurze pay&refund
Podatek u źródła
Sądy potwierdzają możliwość odzyskania odsetek w procedurze pay&refund
Status odbiorcy dywidendy wpływa na opodatkowanie u źródła
Podatek u źródła
Status odbiorcy dywidendy wpływa na opodatkowanie u źródła
Podatek u źródła – jeden ruch w grupie, konsekwencje dla wszystkich
Podatek u źródła
Podatek u źródła – jeden ruch w grupie, konsekwencje dla wszystkich
Płatności na rzecz kontrahenta z Maroka bez podatku u źródła
Podatek u źródła
Płatności na rzecz kontrahenta z Maroka bez podatku u źródła
Z objaśnień w podatku u źródła warto korzystać, ale trzeba uważać na pułapki
Podatek u źródła
Z objaśnień w podatku u źródła warto korzystać, ale trzeba uważać na pułapki
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama