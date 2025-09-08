Nabycie za granicą usług ubezpieczeniowych bez podatku u źródła

Tak wynika z interpretacji indywidualnej wydanej 20 czerwca 2025 r. przez dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0111-KDIB2-1.4010.204. 2025.1.ED).

Wnioskodawca nabywa od podmiotów niemających na terytorium Polski siedziby lub zarządu, różnego rodzaju usługi ubezpieczeniowe. Nabywane dotychczas od nierezydentów usługi w zakresie ubezpieczeń to w szczególności ubezpieczenie szkód majątkowych i przerw w działalności. Umowy ubezpieczenia zawiera spółka z grupy, do której należy wnioskodawca, jako podmiot ubezpieczający. Umowy zawierane są z ubezpieczycielami za pośrednictwem brokera ubezpieczeniowego. Faktury za polisy oraz za prowizję brokera (z tytułu obsługi i administrowania polisami ubezpieczeniowymi) wystawiane są bezpośrednio na spółkę z grupy. Następnie wnioskodawca obciążany jest odpowiednio przypisanymi do niego kosztami polisy oraz prowizji na podstawie refaktury.