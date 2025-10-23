Czy warto wprowadzić program rekomendacji pracowniczych?

W obliczu ciągłych zmian na rynku pracy, pozyskiwanie odpowiednich talentów staje się coraz większym wyzwaniem dla organizacji. Jednym z narzędzi wpierających proces rekrutacji są programy rekomendacji, nazywane również referencyjnymi (ang. employee referral programs). Dzięki nim pracodawca pozyskuje kandydatów do pracy od podmiotów, z którymi już współpracuje (swoich pracowników). W zamian za to, w przypadku zatrudnienia polecanej osoby, przyznaje określone świadczenia. W ten sposób pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w budowaniu zespołu, polecając kandydatów, których kompetencje i wartości są im znane. Szansa, że będą to osoby dopasowane do organizacji, jest więc większa. W artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z wdrożenia takich programów oraz zasadom ich działania.