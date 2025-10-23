Rzeczpospolita
PRO
Reklama

Czy warto wprowadzić program rekomendacji pracowniczych?

Przedsiębiorcy, wypłacający nagrody za zarekomendowanie kandydata do pracy, nie muszą od nich naliczać podatku, a w konsekwencji również składek ZUS.

Publikacja: 23.10.2025 04:35

Czy warto wprowadzić program rekomendacji pracowniczych?

Czy warto wprowadzić program rekomendacji pracowniczych?

Foto: Adobe Stock

Sandra Szybak-Bizacka, Kajetan Zając

SPIS TREŚCI

  1. Adresaci programu rekomendacji pracowniczych
  2. Warunki uzyskania świadczenia za rekomendację pracowniczą
  3. Forma świadczeń za rekomendację pracowniczą
  4. Moment nabycia prawa do świadczenia za rekomendację pracowniczą
  5. Program rekomendacji pracowniczych a kwalifikacja podatkowa
  6. Program rekomendacji pracowniczych – stanowiska organów skarbowych
  7. Program rekomendacji pracowniczych – znaczenie przesłanek faktycznych
  8. Program rekomendacji pracowniczych a skutki ubezpieczeniowe – stanowisko ZUS

W obliczu ciągłych zmian na rynku pracy, pozyskiwanie odpowiednich talentów staje się coraz większym wyzwaniem dla organizacji. Jednym z narzędzi wpierających proces rekrutacji są programy rekomendacji, nazywane również referencyjnymi (ang. employee referral programs). Dzięki nim pracodawca pozyskuje kandydatów do pracy od podmiotów, z którymi już współpracuje (swoich pracowników). W zamian za to, w przypadku zatrudnienia polecanej osoby, przyznaje określone świadczenia. W ten sposób pracownicy mogą aktywnie uczestniczyć w budowaniu zespołu, polecając kandydatów, których kompetencje i wartości są im znane. Szansa, że będą to osoby dopasowane do organizacji, jest więc większa. W artykule przyjrzymy się korzyściom płynącym z wdrożenia takich programów oraz zasadom ich działania.

Pozostało jeszcze 90% artykułu

PRO.RP.PL i The New York Times w pakiecie!

Podwójna siła dziennikarstwa w jednej ofercie.

Kup roczny dostęp do PRO.RP.PL i ciesz się pełnym dostępem do The New York Times na 12 miesięcy.

W pakiecie zyskujesz nieograniczony dostęp do The New York Times, w tym News, Games, Cooking, Audio, Wirecutter i The Athletic.

Subskrybuj! Zaloguj się
Pracownik w terenie – jak rozliczyć PIT
PIT - Źródła przychodu
Pracownik w terenie – jak rozliczyć PIT
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT
PIT - Źródła przychodu
Wypłata zaległego zysku spółki komandytowej nie zawsze z PIT
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Bank Pekao uczy cyberodporności
Materiał Promocyjny
Bank Pekao uczy cyberodporności
Reklama
Reklama
e-Wydanie
Reklama