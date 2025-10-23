Samochody z napędem hybrydowym mogą korzystać z obniżonych stawek akcyzy, niezależnie od tego, jaki rodzaj napędu hybrydowego w nich zastosowano. Taki jest sens wydanego we czwartek wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego. Przyznał on rację firmie Mazda Poland w sporze z władzami skarbowymi o podatkowe traktowanie tzw. miękkich hybryd.

To właśnie ten rodzaj napędu był kością niezgody między fiskusem a Mazdą (a w podobnych sprawach także z innymi producentami). Miękka hybryda to samochód, który ma dwa silniki: spalinowy i elektryczny. Ten elektryczny pełni rolę jedynie wspomagającą działanie silnika spalinowego tylko w niektórych momentach, np. podczas przyspieszania oraz przy uruchamianiu. Silnik elektryczny takiej miękkiej hybrydy nie wymaga ładowania z zewnątrz, wykorzystuje bowiem energię odzyskiwaną podczas hamowania samochodu. Zdaniem władz skarbowych, przepis przyznający prawo do stosowania obniżonych stawek podatku akcyzowego powinno się stosować tylko do takich hybryd, w których silnik elektryczny może być samodzielnym napędem auta i pozwala na ruszenie z miejsca czy jazdę z niską prędkością np. po mieście.