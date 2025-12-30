CBAM w praktyce – obowiązki raportowe i wpływ na łańcuchy dostaw

Stosowanie mechanizmu dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 – CBAM (ang. Carbon Border Adjustment Mechanism) zostało wprowadzone rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2023/956 z 10 maja 2023 r. ustanawiającym mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2 (Dz. Urz. UE L 130 z 16.5.2023 ze zm.). Jest to jedna z najbardziej znaczących zmian w regulacjach klimatycznych oraz handlowych wpływających na przedsiębiorców importujących towary spoza Unii Europejskiej. Jego celem jest ograniczenie zjawiska „ucieczki emisji” (ang. carbon leakage) poprzez wyrównanie kosztów emisji gazów cieplarnianych ponoszonych przez producentów działających na terytorium UE z kosztami ponoszonymi przez podmioty spoza Wspólnoty. Wprowadzone rozwiązania eliminują przewagę konkurencyjną opartą na produkcji taniej, ale szkodliwej dla klimatu. Mechanizm będzie zatem wspierał producentów działających na terenie UE, w tym Polski, eliminując przewagę konkurencyjną firm spoza Unii, które nie ponoszą kosztów związanych z emisją CO2. Jak czytamy na stronie Ministerstwa Klimatu, wprowadzenie CBAM chroni miejsca pracy w sektorach energochłonnych, takich jak hutnictwo, przemysł cementowy czy chemiczny. Dzięki niemu polskie przedsiębiorstwa nie muszą konkurować z tańszym importem z krajów, które stosują niższe standardy środowiskowe.