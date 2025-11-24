Aktualizacja: 24.11.2025 15:21 Publikacja: 24.11.2025 15:00
Anna Grudzień – Kurpiewska, Radczyni prawna, Doradczyni restrukturyzacyjna, Kancelaria Prawna AGK, Łukasz Kurpiewski - Menedżer ds. komunikacji, MCS
· dlaczego komunikacja musi powstawać równolegle z planem restrukturyzacyjnym,
· które informacje można ujawniać, a które – choć pracownicy chcą je usłyszeć – muszą pozostać niejawne,
· jak wygląda współpraca prawnika i komunikatora przy żywym, trudnym procesie,
· co dzieje się, gdy firma mówi za dużo, za wcześnie… albo wcale,
· oraz dlaczego jeden głos, rzetelność przekazu i brak obiecywania „cudownych rozwiązań” są dziś absolutną koniecznością
W centrum uwagi zarządów i doradców znajdują się zwykle kwestie prawne i ekonomiczne: dokumentacja, postanowienia sądowe, harmonogramy spłat i decyzje strategiczne.
Tymczasem element, który w znacznej mierze determinuje skuteczność całego procesu, bywa pomijany lub bagatelizowany. To komunikacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Jej jakość wpływa nie tylko na tempo i porządek działań naprawczych, ale również na postawy pracowników, zachowania kontrahentów, reakcje wierzycieli czy narrację medialną. Niewystarczająco zaplanowana lub prowadzona z opóźnieniem może zagrozić nawet najlepiej przygotowanej strategii restrukturyzacyjnej.
Właśnie temu zagadnieniu – synergii prawa, ekonomii i komunikacji w procesach kryzysowych – poświęcona jest najnowsza rozmowa ekspertów Anny Grudzień-Kurpiewskiej, radczyni prawnej i doradczyni restrukturyzacyjnej oraz menedżera ds. komunikacji Łukasza Kurpiewskiego.
