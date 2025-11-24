Z tego podcastu dowiesz się:

· dlaczego komunikacja musi powstawać równolegle z planem restrukturyzacyjnym,

· które informacje można ujawniać, a które – choć pracownicy chcą je usłyszeć – muszą pozostać niejawne,

· jak wygląda współpraca prawnika i komunikatora przy żywym, trudnym procesie,

· co dzieje się, gdy firma mówi za dużo, za wcześnie… albo wcale,

· oraz dlaczego jeden głos, rzetelność przekazu i brak obiecywania „cudownych rozwiązań” są dziś absolutną koniecznością