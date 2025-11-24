Z tego podcastu dowiesz się:

· dlaczego komunikacja musi powstawać równolegle z planem restrukturyzacyjnym,

· które informacje można ujawniać, a które – choć pracownicy chcą je usłyszeć – muszą pozostać niejawne,

· jak wygląda współpraca prawnika i komunikatora przy żywym, trudnym procesie,

· co dzieje się, gdy firma mówi za dużo, za wcześnie… albo wcale,

· oraz dlaczego jeden głos, rzetelność przekazu i brak obiecywania „cudownych rozwiązań” są dziś absolutną koniecznością

W centrum uwagi zarządów i doradców znajdują się zwykle kwestie prawne i ekonomiczne: dokumentacja, postanowienia sądowe, harmonogramy spłat i decyzje strategiczne.

Tymczasem element, który w znacznej mierze determinuje skuteczność całego procesu, bywa pomijany lub bagatelizowany. To komunikacja – zarówno wewnętrzna, jak i zewnętrzna. Jej jakość wpływa nie tylko na tempo i porządek działań naprawczych, ale również na postawy pracowników, zachowania kontrahentów, reakcje wierzycieli czy narrację medialną. Niewystarczająco zaplanowana lub prowadzona z opóźnieniem może zagrozić nawet najlepiej przygotowanej strategii restrukturyzacyjnej.

Właśnie temu zagadnieniu – synergii prawa, ekonomii i komunikacji w procesach kryzysowych – poświęcona jest najnowsza rozmowa ekspertów Anny Grudzień-Kurpiewskiej, radczyni prawnej i doradczyni restrukturyzacyjnej oraz menedżera ds. komunikacji Łukasza Kurpiewskiego. 

