Równość, wolność słowa i dress code: Praktyczne aspekty prawa pracy w polskich firmach

W najnowszym odcinku podcastu „Nawigator prawny” rozmowa z Anną Grudzień - Kurpiewską z Kancelarii Prawnej AGK. W programie omówimy trzy historie oparte na realnych dylematach, z jakimi mierzą się pracodawcy i pracownicy w polskich firmach. W centrum rozmowy znajdują się kwestie równego traktowania osób LGBTQ+, granice wolności słowa w miejscu pracy oraz ubiór – czyli jak ustalić zasady dress code’u bez naruszania praw pracowników. Co to pinkwashing i dlaczego warto wprowadzić politykę równego traktowania w firmie. Na podstawie trzech historii przesłanych do redakcji, przybliżymy kluczowe zagadnienia związane z tym tematem.