Jak bezpiecznie wynająć mieszkanie? Zasiedzenie, eksmisja i wynajem krótkoterminowy

W kolejnym odcinku podcastu ,,Nawigatora prawnego’’ rozmowa z ekspertką z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa cywilnego Joanną Falęcką z Kancelarii Adwokackiej w Ciechanowie. W programie omawiamy trzy historie, które mogą przytrafić się każdemu wynajmującemu. Co zrobić, by nie stracić lokalu przez zasiedzenie? Jak skutecznie eksmitować lokatora? Czy przy wynajmie krótkoterminowym obowiązują inne przepisy? Na podstawie trzech historii przesłanych do redakcji, przybliżymy kluczowe zagadnienia związane z tym tematem.