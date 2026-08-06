Wprawdzie samo złożenie skargi nie oznacza automatycznej wizyty inspektora w firmie, ale – jak nas zapewnia GIP – zgłoszenia te będą traktowane priorytetowo i żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. Tym bardziej, że jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiedział Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, do końca roku PIP będzie przede wszystkim reagowała na skargi.

Dłuższa kontrola, szybsza decyzja