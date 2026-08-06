Rzeczpospolita
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Nowe uprawnienia PIP już działają. Setki skarg w niespełna miesiąc

Do końca lipca, czyli w ciągu niespełna miesiąca od wejścia w życie nowych uprawnień PIP, wpłynęły do niej 502 skargi na pozorne umowy cywilnoprawne – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” statystyk Głównego Inspektoratu Pracy.

Publikacja: 06.08.2026 04:04

PIP dostała potężne narzędzie. Może nakazać firmie zatrudnienie na etat

PIP dostała potężne narzędzie. Może nakazać firmie zatrudnienie na etat

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie nowe uprawnienia Państwowej Inspekcji Pracy budzą największe obawy firm i dlaczego kontrole skupiają się na skargach pracowników.
  • W jaki sposób zaostrzone przepisy mogą wpłynąć na popularne umowy B2B, zwłaszcza w branży IT i sektorze usług.
  • Skąd bierze się niepewność prawna przedsiębiorców i dlaczego ten sam model współpracy może zostać inaczej oceniony w różnych częściach kraju.
  • Czego uczy przypadek Pyszne.pl w kontekście wpływu polityki na działania inspekcji i przyszłości elastycznych form zatrudnienia.
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Wprawdzie samo złożenie skargi nie oznacza automatycznej wizyty inspektora w firmie, ale – jak nas zapewnia GIP – zgłoszenia te będą traktowane priorytetowo i żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. Tym bardziej, że jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiedział Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, do końca roku PIP będzie przede wszystkim reagowała na skargi. 

Dłuższa kontrola, szybsza decyzja

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