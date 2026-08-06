Nowe uprawnienia PIP już działają. Setki skarg w niespełna miesiąc
Do końca lipca, czyli w ciągu niespełna miesiąca od wejścia w życie nowych uprawnień PIP, wpłynęły do niej 502 skargi na pozorne umowy cywilnoprawne – wynika z udostępnionych „Rzeczpospolitej” statystyk Głównego Inspektoratu Pracy.
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Wprawdzie samo złożenie skargi nie oznacza automatycznej wizyty inspektora w firmie, ale – jak nas zapewnia GIP – zgłoszenia te będą traktowane priorytetowo i żadne nie pozostanie bez odpowiedzi. Tym bardziej, że jak w rozmowie z „Rzeczpospolitą” zapowiedział Główny Inspektor Pracy Janusz Krasoń, do końca roku PIP będzie przede wszystkim reagowała na skargi.
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