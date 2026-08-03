Polska coraz mniej przemysłowa. Rośnie znaczenie usług i państwa

Mniej przemysłu, więcej usług. Zmienia się model polskiego wzrostu

Polska gospodarka coraz bardziej przesuwa się w kierunku usług opartych na wiedzy i tych publicznych, a coraz mniej zależy od tradycyjnej produkcji i handlu. W dużej mierze to korzystny dla rozwoju proces. Ale rodzi też pewne obawy.

