Rzeczpospolita
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Mniej przemysłu, więcej usług. Zmienia się model polskiego wzrostu

Polska gospodarka coraz bardziej przesuwa się w kierunku usług opartych na wiedzy i tych publicznych, a coraz mniej zależy od tradycyjnej produkcji i handlu. W dużej mierze to korzystny dla rozwoju proces. Ale rodzi też pewne obawy.

Publikacja: 03.08.2026 05:11

Polska coraz mniej przemysłowa. Rośnie znaczenie usług i państwa

Polska coraz mniej przemysłowa. Rośnie znaczenie usług i państwa

Foto: Adobe Stock

Anna Cieślak-Wróblewska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jak zmienia się struktura polskiej gospodarki.
  • Które branże tracą na znaczeniu, a które zyskują
  • Dlaczego tradycyjny przemysł i handel ustępują miejsca usługom.
  • Jakie korzyści przynosi zmiana modelu rozwoju gospodarczego Polski
  • Jakie wyzwania, w tym rozwój AI, stoją przed naszą gospodarką.
Pozostało jeszcze 96% artykułu

Struktura polskiej gospodarki zmienia się w sposób ciągły, ale w ostatnich latach ten proces wyraźnie przyspieszył – wynika z naszej analizy najnowszych danych Eurostatu na temat udziału poszczególnych branż w tworzeniu wartości dodanej brutto.

Spada znaczenie przemysłu i handlu

Pozostało jeszcze 96% artykułu

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