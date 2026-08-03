Polska coraz mniej przemysłowa. Rośnie znaczenie usług i państwa

Mniej przemysłu, więcej usług. Zmienia się model polskiego wzrostu
Polska gospodarka coraz bardziej przesuwa się w kierunku usług opartych na wiedzy i tych publicznych, a coraz mniej zależy od tradycyjnej produkcji i handlu. W dużej mierze to korzystny dla rozwoju proces. Ale rodzi też pewne obawy.
Dlaczego tradycyjny przemysł i handel ustępują miejsca usługom.
Jakie korzyści przynosi zmiana modelu rozwoju gospodarczego Polski
Jakie wyzwania, w tym rozwój AI, stoją przed naszą gospodarką.
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Struktura polskiej gospodarki zmienia się w sposób ciągły, ale w ostatnich latach ten proces wyraźnie przyspieszył – wynika z naszej analizy najnowszych danych Eurostatu na temat udziału poszczególnych branż w tworzeniu wartości dodanej brutto.
Spada znaczenie przemysłu i handlu
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.