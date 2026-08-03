Rzeczpospolita
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Specjalistę kupię niedrogo. Dlaczego firmom trudno o odpowiednich pracowników?

Ponad połowa badanych pracodawców dostrzega niedobór kandydatów na stanowiska kierownicze i specjalistyczne. Nie lepiej będzie w kolejnych miesiącach, gdy trudności z pozyskaniem pracowników przewiduje niemal co druga firma.

Publikacja: 03.08.2026 04:56

Drugie półrocze 2026: firmy szykują się na trudniejszą rekrutację pracowników

Drugie półrocze 2026: firmy szykują się na trudniejszą rekrutację pracowników

Foto: Adobe Stock

Anita Błaszczak

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Z czego wynika paradoks, w którym rosnąca liczba aplikacji idzie w parze z problemami rekrutacyjnymi.
  • Jak niedopasowanie budżetów do oczekiwań kandydatów wpływa na wydłużenie procesów rekrutacyjnych.
  • Czym charakteryzują się „stanowiska hybrydowe” i dlaczego stają się nowym wyzwaniem dla firm.
  • Jakich nowych kompetencji, w tym związanych z AI, pracodawcy poszukują na rynku specjalistów.
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Podczas gdy na początku tego roku 47 proc. pracodawców uczestniczących w badaniu firmy rekrutacyjnej Hays Poland spodziewało się trudności rekrutacyjnych, to w jej najnowszym, udostępnionym „Rzeczpospolitej”, raporcie „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”, odsetek tych obaw wzrósł do 52 proc. Jednocześnie prawie co czwarta firma przewiduje, że pozyskiwanie pracowników będzie w drugim półroczu 2026 r. nawet trudniejsze niż w jego pierwszych sześciu miesiącach.

Obawy firm idą w parze z planami dotyczącymi rekrutacji nowych pracowników. Według badania, które na przełomie czerwca i lipca objęło 500 pracodawców, aż 90 proc. z nich zaczęło drugie półrocze z planami poszukiwania nowych kadr. Co więcej, aż 43 proc. badanych przewiduje, że liczba rekrutacji będzie teraz większa niż w I półroczu. Chociaż spora część z nich będzie wynikać z potrzeby znalezienia zastępstwa na miejsce odchodzących pracowników, to najwięcej (44 proc.) firm jako główny powód planowanych rekrutacji podaje rozwój biznesu.

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