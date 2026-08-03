Podczas gdy na początku tego roku 47 proc. pracodawców uczestniczących w badaniu firmy rekrutacyjnej Hays Poland spodziewało się trudności rekrutacyjnych, to w jej najnowszym, udostępnionym „Rzeczpospolitej”, raporcie „Rynek pracy 2026. Półroczny przegląd trendów”, odsetek tych obaw wzrósł do 52 proc. Jednocześnie prawie co czwarta firma przewiduje, że pozyskiwanie pracowników będzie w drugim półroczu 2026 r. nawet trudniejsze niż w jego pierwszych sześciu miesiącach.

Obawy firm idą w parze z planami dotyczącymi rekrutacji nowych pracowników. Według badania, które na przełomie czerwca i lipca objęło 500 pracodawców, aż 90 proc. z nich zaczęło drugie półrocze z planami poszukiwania nowych kadr. Co więcej, aż 43 proc. badanych przewiduje, że liczba rekrutacji będzie teraz większa niż w I półroczu. Chociaż spora część z nich będzie wynikać z potrzeby znalezienia zastępstwa na miejsce odchodzących pracowników, to najwięcej (44 proc.) firm jako główny powód planowanych rekrutacji podaje rozwój biznesu.