Polska żywność podbija Mercosur. Jeden miesiąc nie przesądza jednak wyniku
Polscy rolnicy zyskują na umowie Mercosur. Eksport wzrósł, import zmalał – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. - To dobry sygnał, ale jeden miesiąc to zbyt krótki okres na wnioski. Wyniki handlu może zmienić jeden duży transport - mówią eksperci.
Jakie wyniki przyniósł pierwszy miesiąc obowiązywania umowy o handlu krajów UE z krajami Mercosur.
Dlaczego wstępne dane o handlu z Mercosur mogą być mylące i nie oddają pełnego obrazu sytuacji.
Jak pierwszy etap obowiązywania umowy Mercosur oceniają eksperci rynku rolno-spożywczego.
Pozostało jeszcze 95% artykułu
Część handlowa umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami
bloku Mercosur weszła tymczasowo w życie z początkiem maja. Pełna umowa stowarzyszeniowa
zacznie obowiązywać po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa
członkowskie.
Wyniki handlu z
Mercosurem po miesiącu
Pozostało jeszcze 96% artykułu
Czytaj treści PRO.RP.PL za 39 zł miesięcznie!
Zyskaj dostęp do rzetelnych analiz, opinii ekspertów i kluczowych prognoz gospodarczych. Poznaj fakty, które kształtują biznes, prawo oraz społeczeństwo.
Buduj swoją przewagę. Subskrybuj profesjonalne treści publikowane wyłącznie w pro.rp.pl.