Polska żywność podbija Mercosur. Jeden miesiąc nie przesądza jednak wyniku

Polscy rolnicy zyskują na umowie Mercosur. Eksport wzrósł, import zmalał – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. - To dobry sygnał, ale jeden miesiąc to zbyt krótki okres na wnioski. Wyniki handlu może zmienić jeden duży transport - mówią eksperci.



Aktualizacja: 30.07.2026 07:55 Publikacja: 30.07.2026 04:07

Hodowla bydła na ranczu w pobliżu Asunción w Paragwaju Foto: Santi Carneri/Bloomberg

Z tego artykułu dowiesz się: Jakie wyniki przyniósł pierwszy miesiąc obowiązywania umowy o handlu krajów UE z krajami Mercosur.

Dlaczego wstępne dane o handlu z Mercosur mogą być mylące i nie oddają pełnego obrazu sytuacji.

Jak pierwszy etap obowiązywania umowy Mercosur oceniają eksperci rynku rolno-spożywczego. Pozostało jeszcze 95% artykułu Część handlowa umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami bloku Mercosur weszła tymczasowo w życie z początkiem maja. Pełna umowa stowarzyszeniowa zacznie obowiązywać po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie. Wyniki handlu z Mercosurem po miesiącu Pozostało jeszcze 96% artykułu