Rzeczpospolita
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Polska żywność podbija Mercosur. Jeden miesiąc nie przesądza jednak wyniku

Polscy rolnicy zyskują na umowie Mercosur. Eksport wzrósł, import zmalał – poinformowało Ministerstwo Rolnictwa. - To dobry sygnał, ale jeden miesiąc to zbyt krótki okres na wnioski. Wyniki handlu może zmienić jeden duży transport - mówią eksperci.

Publikacja: 30.07.2026 04:07

Hodowla bydła na ranczu w pobliżu Asunción w Paragwaju

Hodowla bydła na ranczu w pobliżu Asunción w Paragwaju

Foto: Santi Carneri/Bloomberg

Piotr Skwirowski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie wyniki przyniósł pierwszy miesiąc obowiązywania umowy o handlu krajów UE z krajami Mercosur.
  • Dlaczego wstępne dane o handlu z Mercosur mogą być mylące i nie oddają pełnego obrazu sytuacji.
  • Jak pierwszy etap obowiązywania umowy Mercosur oceniają eksperci rynku rolno-spożywczego.
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Część handlowa umowy pomiędzy Unią Europejską a krajami bloku Mercosur weszła tymczasowo w życie z początkiem maja. Pełna umowa stowarzyszeniowa zacznie obowiązywać po zakończeniu procesu ratyfikacji przez wszystkie państwa członkowskie.

Wyniki handlu z Mercosurem po miesiącu

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