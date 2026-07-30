Polski kapitał, przede wszystkim zamożnych przedsiębiorców, z upodobaniem lokuje coraz więcej w polskich biurowcach. Od trzech lat obserwujemy skokowy wzrost w ujęciu nominalnym wartości inwestycji Polaków na własnym rynku nieruchomości komercyjnych. Zamożni dostrzegli możliwość dywersyfikacji w ten sposób majątków, brakuje jednak instrumentów pozwalających lokować w dochodowych budynkach komercyjnych inwestorom indywidualnym.

W I półroczu kapitał zidentyfikowany jako polski zainwestował w biurowce 291 mln euro (1,26 mld zł), a w inne klasy nieruchomości, głównie w popularne w poprzednich latach parki handlowe, kilka milionów. Całkowita wartość inwestycji w Polsce to 3 mld euro, z czego 766 mln euro przypadło na inwestorów z Czech. Nasi sąsiedzi zbudowali system otwartych funduszy (część z nich utworzyła banki) nie tylko dla zamożnych inwestorów kwalifikowanych, ale i przeciętnych detalicznych.