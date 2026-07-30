Rzeczpospolita
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Polscy Krezusi wolą biurowce od mieszkań. Możemy mieć drugie Czechy

Ponad miliard złotych ulokował już w tym roku w biurowcach rodzimy kapitał. Zamożni Polacy dostrzegli możliwości dywersyfikacji majątku. Nie ma jednak instrumentów, by w dochodowe nieruchomości inwestowali Kowalscy. W Czechach fundusze dla detalu zrobiły furorę.

Publikacja: 30.07.2026 04:13

Biurowiec Central Point w Warszawie polski inwestor kupił za 107 mln euro. Szacunkowo z czynszów bud

Biurowiec Central Point w Warszawie polski inwestor kupił za 107 mln euro. Szacunkowo z czynszów budynek dostarcza ponad 6 mln euro rocznie.

Foto: mat. prasowe

Adam Roguski

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego najzamożniejsi Polacy lokują coraz chętniej w biurowcach?
  • Kto i jakie nieruchomości kupił w I połowie 2026 r.?
  • Na czym polega atrakcyjność nieruchomości komercyjnych jako aktywa inwestycyjnego?
  • Na czym polega fenomen czeskich funduszy dla inwestorów detalicznych i co blokuje podobne rozwiązania na polskim rynku.
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Polski kapitał, przede wszystkim zamożnych przedsiębiorców, z upodobaniem lokuje coraz więcej w polskich biurowcach. Od trzech lat obserwujemy skokowy wzrost w ujęciu nominalnym wartości inwestycji Polaków na własnym rynku nieruchomości komercyjnych. Zamożni dostrzegli możliwość dywersyfikacji w ten sposób majątków, brakuje jednak instrumentów pozwalających lokować w dochodowych budynkach komercyjnych inwestorom indywidualnym.

W I półroczu kapitał zidentyfikowany jako polski zainwestował w biurowce 291 mln euro (1,26 mld zł), a w inne klasy nieruchomości, głównie w popularne w poprzednich latach parki handlowe, kilka milionów. Całkowita wartość inwestycji w Polsce to 3 mld euro, z czego 766 mln euro przypadło na inwestorów z Czech. Nasi sąsiedzi zbudowali system otwartych funduszy (część z nich utworzyła banki) nie tylko dla zamożnych inwestorów kwalifikowanych, ale i przeciętnych detalicznych.

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