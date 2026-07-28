Rzeczpospolita
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Spółdzielnie są obecne na rynku najmu mieszkań

PRS to sektor wynajmu mieszkań, w którym wynajmującym jest profesjonalny zarządca nieruchomości, a nie prywatny, indywidualny właściciel. Okazuje się, że spółdzielnie mieszkaniowe od dawna już są na tym rynku obecne.

Publikacja: 28.07.2026 05:10

Spółdzielnie są obecne na rynku najmu mieszkań

Spółdzielnie są obecne na rynku najmu mieszkań

Foto: Adobe Stock

Jolanta Szymczyk-Przewoźna

Eksperci badający rynek PRS (Private Rented Sector) w Polsce koncentrują się na funduszach i firmach deweloperskich. Tymczasem swoją ofertę najmu instytucjonalnego rozwijają spółdzielnie mieszkaniowe, a jej skala wobec działających PRS robi wrażenie.

– Wiedziałam, że spółdzielnie wynajmują mieszkania, ale skala mnie zaskoczyła. Badania GUS-u za 2024 r. pokazały, że w ich zasobach jest już ponad 24 tys. mieszkań zajmowanych na podstawie umowy najmu. Bardzo często jest to umowa najmu instytucjonalnego. Prawo dopuszcza taką możliwość od 2018 r. Spółdzielnia może wynajmować mieszkanie osobie niebędącej członkiem na zasadach rynkowych. Oznacza to najczęściej konkurs ofert – mówi Hanna Milewska-Wilk, specjalistka od spółdzielczości mieszkaniowej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.

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