Spółdzielnie są obecne na rynku najmu mieszkań

Eksperci badający rynek PRS (Private Rented Sector) w Polsce koncentrują się na funduszach i firmach deweloperskich. Tymczasem swoją ofertę najmu instytucjonalnego rozwijają spółdzielnie mieszkaniowe, a jej skala wobec działających PRS robi wrażenie.

– Wiedziałam, że spółdzielnie wynajmują mieszkania, ale skala mnie zaskoczyła. Badania GUS-u za 2024 r. pokazały, że w ich zasobach jest już ponad 24 tys. mieszkań zajmowanych na podstawie umowy najmu. Bardzo często jest to umowa najmu instytucjonalnego. Prawo dopuszcza taką możliwość od 2018 r. Spółdzielnia może wynajmować mieszkanie osobie niebędącej członkiem na zasadach rynkowych. Oznacza to najczęściej konkurs ofert – mówi Hanna Milewska-Wilk, specjalistka od spółdzielczości mieszkaniowej w Instytucie Rozwoju Miast i Regionów.